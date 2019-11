Dynamo de Kiev - Shakhtar Donetsk: Klasychniy

Clássico é clássico e vice-versa? Mais ou menos isso. O duelo entre Shakhtar Donetsk e Dynamo de Kiev deste domingo, 07 de abril, às 13h30 (horário de Brasília), poderia ser muito mais rivalizado, no entanto, os 16 pontos de vantagem do Shakhtar na liderança do Campeonato Ucraniano tornam o jogo muito atrativo por parte do Dynamo.

Caso perca, o Dynamo - atualmente em 2º lugar com 47 pontos - pode ser ultrapassado por Metalist e Dnipro, tendo assim sua vaga na fase classificatória da Uefa Champions League ameaçada. O Metalist é terceiro, com 46 pontos, e enfrenta o 11º colocado Volyn, já o Dnipro, com 45, recebe o ameaçado Vorskla, que esta na antepenúltima colocação, ou seja, adversários mais fáceis, e enorme oportunidade do time de Kiev ser ultrapassado na tabela.

No turno, deu Shakhtar

A partida do primeiro turno terminou com vitória do Shakhtar, que jogando na Donbass Arena fez 3 a 1 nos arquirrivais com gols de Kucher (2) e Luiz Adriano; Yarmolenko descontou pro Dynamo, em uma partida que ficou marcada pelo amplo domínio do time de Donetsk, que não deu chances ao adversário. Se a escrita se manter, o feito pode ser repetido.

Mkhitaryan: "Não vamos jogar por diversão, vamos jogar para vencer"

O meia armeno Henrikh Mkhitaryan foi o escolhido do Shakhtar para conceder estrevista coletiva nesta semana que antecede a partida, e aproveitou para deixar claro que, apesar da vasta vantagem na liderança do campeonato, o Shakhtar promete fazer um jogo duro, e não dar brechas para o adversário.

"Não pensamos em quem vai ser o segundo, o terceiro ou quarto colocado. Estamos preocupados apenas em nosso rendimento, e vencer o máximo de partidas possíveis até o término da competição. Não posso confirmar que venceremos todos os jogos, mas em todas as partidas daremos o nosso melhor, e contra o Dynamo não será diferente", afirmou o jogador.

Harmash: "É preciso pressionar o Shakhtar"

Ainda dúvida para o jogo, o meia Denys Harmash, do Dynamo de Kiev, disse que mesmo pressionado e com grandes dificuldades, o time da capital ucraniana pretende pressionar o máximo possível e sufocar o Shakhtar.

"Lembro da partida do primeiro turno na Donbass Arena lotada, eu estava suspenso, não pude jogar, mas a pressão da torcida foi algo sensacional, e pretendemos repetir isso no NSC Olimpiyskiy. Com o apoio do nosso torcedor e muita dedicação temos plenas condições de vencê-los. Nosso objetivo é garantir a vaga na Champions e temos que nos dedicar ao máximo para não deixá-la escapar", disse o meia.

Desfalques

Como se já não bastasse o bom futebol adversário, o treinador Oleg Blokhin não terá o defensor Yevhen Kacheridi, um dos destaques da equipe, por conta de uma suspensão. O jogador pegou um gancho de três partidas por chutar o atacante Burdujan, do Chernomorets, na partida do último domingo. Além de Kacheridi, Shovkovskiy e Dudu, lesionados, também não jogam.

Pelo lado Shakhtar, somente Alex Teixeira, suspenso, não vai pro jogo. Sem nenhum jogador no Departamento Médico, o treinador Mircea Lucescu pode mandar a campo o que de melhor tem no elenco.

Prováveis escalações