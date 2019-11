Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique: Apetite de campeão

Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique farão nesse sábado, às 10h3, o confronto mais importante da Bundesliga. A uma vitória de se sagrar campeão, os bávaros viajam até Frankfurt para levantarem a Salva de Prata, com seis rodadas de antecedência. Em caso de triunfo, a equipe poderá enfim soltar o grito e se dedicar integralmente à disputa na Liga dos Campeões da UEFA. Já os donos da casa lutam diretamente por uma vaga à próxima edição do torneio, naquela que pode ser considerada uma temporada esplêndida logo em seu retorno à elite do futebol alemão.

A seis pontos da vaga direta, a briga do Frankfurt parece ser mais pela quarta posição. Mesmo assim, a Liga Europa se aproxima e não cairia mal disputá-la na próxima temporada. A partida terá transmissão da ESPN Brasil.

Primeiro turno, velha história...

Pela 11ª rodada, o Bayern recebeu o Frankfurt na Allianz Arena e não deu chances ao rival, vencendo por 2x0. Frank Ribery e David Alaba anotaram os gols bávaros. Naquela altura, essa foi apenas a terceira derrota do Frankfurt em onze partidas, sendo seis vitórias. A curiosidade é que, dos onze jogadores que atuaram naquela partida, sete serão titulares nesse sábado, o que mostra certa conscistência do elenco rubronegro.

Armin Veh: " Virão com fome de vencer"

A tarefa do Frankfurt, que já não era fácil, ficou ainda mais complicada durante a semana com a lesão de Alex Meier. Destaque e artilheiro da equipe, o jogador teve constatado um estiramento na coxa direita e é desfalque certo. Junta-se a ele o goleiro Kevin Trapp, que vinha fazendo ótima temporada até quebrar a mão. Já o volante e capitão Pirmin Schwegler não está vetado, mas ainda precisa reunir condições físicas após uma inflamação no cóccix.

O veterano Oka Nikolov vem substituindo Trapp, enquanto Martin Lanig seria a primeira opção no meio-campo defensivo. A ausência de Meier deverá obrigar Armin Veh a alterar seu esquema tático para um 4-4-2, com Stefano Celozzi indo a campo.

"Podemos substituir Schwegler, Meier e Kevin Trapp. Mas a equipe perde em sequência e entrosamento. Mesmo assim confio nos que entrarão. Quanto ao adversário, é certo de que virão com fome de vencer, mas estamos no papel de azarão e talves possamos conseguir algo extraordinário", afirmou o treinador do Frankfurt em coletiva.

Xerdan Shaqiri: "Estamos determinados a vencer o campeonato lá"

Independentemente dos resultados em outros lugares, o Bayern será coroado campeão da Bundesliga no sábado se vencer o Frankfurt. A imensa vantagem no torneio e a importância do próximo confronto diante da Juventus deverão dar ao Bayern uma cara bastante alternativa nesse sábado. Jupp Heynckes não definiu a equipe que mandará a campo, mas é certo que titulares importantes serão poupados. Chances para jogadores como Claudio Pizarro, Javi Martinez e Xerdan Shaqiri.

"Não vai ser fácil, mas nós estamos determinados a vencer o campeonato lá. O Frankfurt está tendo uma grande temporada e não devemos subestimá-los. Eles apresentaram unidade e qualidade suficiente para estarem onde estão", declarou Shaqiri.

Prováveis escalações