Real Madrid - Levante: Mantendo o ritmo

A 13 pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol e com a vaga para a semifinal da Uefa Champions League encaminhada, já que venceu o Galatasaray por 3 a 0 nesta última quarta (03), o Real Madrid não tem muito o que almejar na partida de amanhã, frente o Levante, as 13h00, no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada da Liga. Mourinho, então, deve dar moral para alguns jogadores, principalmente aos que não jogaram no meio da semana, caso de Marcelo, Kaká, Pepe e Arbeloa. Higuaín e Modric, que entraram na etapa final da partida, também devem ser titulares. Na coletiva desta sexta (05), Karanka deu a entender isso. “O Real Madrid tem jogadores que jogam menos e para eles não tem melhor motivação que disputar a 100% estes tipos de encontros”.

Casillas, depois de 72 dias, voltou a ser convocado, mas, segundo o próprio Karanka, ainda não jogará. “(Iker) É importante para nós, para a equipe e para todo mundo. O corpo técnico quer o melhor para a equipe e amanhã não jogará, mas no futuro nunca se sabe”.

O Real Madrid como local só empatou duas partidas

Ciente da dificuldade que irá enfrentar, Juan Ignacio Martínez, técnico do Levante, foi precavido na coletiva. “Vamos tentar ganhar, mas o Real Madrid como local só empatou duas partidas. (...) Só Valencia e Espanyol conseguiram empatar. O resto são vitórias”, e continuou: “É um Real Madrid muito contundente. Quando você pensa que não, ele mete 3-0”, referindo-se justamente à partida diante do Galatasaray.

Na partida de ida, com gols de Cristiano Ronaldo a Álvaro Morata, o time merengue conseguiu vencer os comandados de Juan Ignacio por 2 a 1; Ángel marcou para os, naquele jogo, mandantes. Entretanto, a partida ficou marcada, não só pelo corte no supercílio esquerdo de Cristiano Ronaldo, que teve de ser substituído no intervelo, mas também por uma possível briga entre Ballesteros e Pepe após o término do encontro. Ambas as equipes afirmaram que "o comportamento dos jogadores, treinadores e membros do grupo de viagem estavam corretos e irrepreensíveis, como tinha sido em todos os momentos", Sergio Ramos chegou a dizer até que o zagueiro do Levante deveria tentar lutar boxing; Ballesteros negou ter culpa no incidente.

O time merengue, que tem todos os jogadores a disposição de Mourinho para a partida, soma 62 pontos no campeonato, 1 a mais que o rival Atlético, que segue na terceira posição. Já o Levante, com 40 pontos e que não poderá contar com o suspenso David Navarro, ainda sonha com uma vaga para a Europa League, para isso, precisa tirar 6 pontos em relação o Valencia, sexto colocado da competição.