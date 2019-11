Real Sociedad - Málaga: Os bascos querem mais

Apenas um ponto separa os dois clubes na tabela do Campeonato Espanhol. A disputa por uma vaga na Champions League na próxima temporada faz com que a Real Sociedad entre sedenta em campo para o confronto deste sábado, às 11h da manhã, um dos mais interessantes desta 30ª rodada da Liga.

Punido pela Uefa, o Málaga não pode disputar competições europeias, portanto, entra em campo com a simples missão de não perder jogadores para o duelo contra o Borussia Dortmund, e ainda conquistar uma vitória que serviria como uma injeção de ânimo para a partida de terça-feira, na Alemanha. E ainda, é claro, se manter na parte alta da tabela de classificação.

Para a Real Sociedad este jogo significa a afirmação do clube que está sendo a sensação do campeonato. Os donostiarras contam com fortes estatísticas para acreditar na vitória. A Real não perde em Anoeta desde o início de novembro, desde então soma 5 vitórias e 4 empates como mandantes, além disso o clube está sem perder desde a primeira rodada de janeiro.

Triunfo basco na Rosaleda

No primeiro turno as duas equipes se enfrentaram em Málaga. Os donos da casa não fizeram uma boa partida e a Real venceu a disputa por 2x1. Não foi a melhor apresentação dos txuri-urdin, mas dois dos destaques do time David Vela e o capitão Xabi Prieto marcaram e assegurar uma vitória importante.

Quebra-cabeça para Pellegrini

O treinador do Málaga conta com um plantel justo e precisa jogar com as peças para avançar na Champions e alcançar os objetivos de Liga. Pellegrini sabe que este jogo contra a Real é “uma partida de quatro ponto” como afirmou. O treinador gostaria de repetir o resultado contra o Rayo Vallecano, quando venceu fora de casa. Entre os lesionados e os que devem descansar, Pellegrini ainda não definiu a escalação, mas jogará com as cartas que tem.

“Temos que ter tranquilidade para ver que time jogará amanhã. Os que entrarem vão pensar em jogar contra a Real Sociedad”, afirmou o treinador sabendo que muitos estão com o pensamento no confronto da próxima terça, contra o Dortmund.

Prováveis escalações