Juventus - Pescara: jogando contra o lanterna, mas pensando no Bayern

A vida na 31ª rodada não poderia ser mais fácil para a Juventus. Os bianconeri recebem, no Juventus Stadium, o Pescara, lanterninha da Serie A. E esse jogo não poderia vir em melhor hora: na quarta, o jogo da temporada, contra o Bayern, pela Champions. Assim, a Juve não terá alguns titulares, preparando-os para o duelo contra os alemães. Neste sábado, 13h, as duas equipes se enfrentam, na abertura da rodada. Com 68 pontos conquistados, a Juve pretende chegar aos 71, a deixar a vantagem para o Napoli em 12 pontos. O vice-líder enfrenta, no domingo, o Genoa, em San Paolo, e terá que correr atrás. Depois dessa rodada, faltarão apenas cinco para decidir o campeão. O Pescara, por outro lado, ainda sonha em escapar da degola. Uma improvável vitória contra a Juventus melhoraria o ânimo dos atletas, que atualmente estão a seis pontos do mesmo Genoa, último time fora da zona de rebaixamento.

Defesa reserva em campo; Vidal, suspenso na UCL, comanda o time

Antonio Conte ainda não garantiu o time que entrará em campo nesse sábado. O mais provável, porém, é que grande parte da defesa não seja a titular. Buffon, Barzagli e Chiellini não devem estar em campo, cabendo a Bonucci ser o mais experiente da zaga. Em seus lugares, chances para Storari no gol, Peluso e Marrone a frente. No meio, sabe-se que Marchisio não deve entrar em campo. Em seu lugar, o jovem francês Pogba, que vem tendo boas atuações com a camisa bianconera. Pirlo, que fez fraca partida contra o Bayern, ainda não sabe se entrará em campo. A única garantia é que o "dono" do time será o meio-campista Arturo Vidal. Um dos pilares da Juventus na temporada, o volante chileno está suspenso na partida de volta da Champions League, então está confirmado para o duelo contra o lanterna. Comandante do time na Serie A, mas desfalque importantíssimo para o jogo de quarta.

Com time diferente, lanterna promete atacar a Juve

Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o Pescara precisa de um grande sprint final para escapar da degola. Para isso, o treinador Cristian Bucchi mudou parte do time, e garantiu que vai pra cima da líder, mesmo fora de casa. "Prefiro tentar alguns ataques ao invés de esperar, fechado. Para obter o resultado, precisamos estar perfeitos, e torcer para um dia fraco. A Juve dominou todo o campeonato por dois anos, mas é um jogo chave para nós", disse, lembrando que acha que o time pode sim sair vencedor. Sem vencer desde a 20ª rodada, o Pescara irá num 4-2-3-1 para a partida, sem alguns de seus principais jogadores: Celik, D'Agostino, Zauri e Weiss. Um time desfigurado para o jogo mais difícil possível.

Prováveis escalações