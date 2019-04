Petkovic "absolve" Hernanes após pênalti perdido: "Nota dez"

O Derby della Capitale começou perfeito para Hernanes: logo aos 15 minutos do primeiro tempo, o meia marcou um golaço de perna canhota, seu quarto contra a Roma, que deixou a Lazio em vantagem contra a rival. Mas a segunda etapa reservava momentos ruins para o brasileiro. Poucos minutos depois de voltar a campo, o ex-jogador do São Paulo teve a chance de matar a partida, mas desperdiçou cobrança de pênalti, chutando pra fora e, pior, cometeu uma penalidade sobre Pjanic no lance seguinte: permitiu a Totti empatar o clássico.

Após o fim do jogo, o treinador Vladimir Petkovic comentou o resultado e a participação de Hernanes, que influenciou diretamente no placar. "Foi um dérbi muito combatido talvez não teve a qualidade do anterior, mas vejo o copo meio cheio. Jogamos no nível certo, tivemos uma ocasião para matar a partida, mas demos a oportunidade para o adversário retornar ao jogo. No fim, ficamos com dez em campo, já estamos acostumados com isto, não é a primeira vez que temos que terminar a partida com um homem a menos", disse.

O técnico bósnio-croata foi solidário com Hernanes, figura principal do jogo: "Ele que fez tudo em campo, então lhe daria uma nota dez", comentou. "Agora devemos repousar e recarregar as baterias para a Liga Europa", concluiu Petkovic. O próximo compromisso da Lazio é contra o Fenerbahçe, na quinta-feira (11). Os romanos têm a desvantagem de ter perdido por 2 a 0 na Turquia.