Chelsea anuncia oficialmente o novo uniforme para a temporada 2013/2014

O Chelsea e a Adidas anunciaram nesta quinta-feira (18) seu novo uniforme titular para a temporada 2013/2014. O lançamento que começou com a campanha “It´s blue. What else matters?” (É azul. O que mais importa?), na qual os jogadores foram pintados de azul, mostrou um uniforme sem grandes mudanças em relação ao atual.

A principal alteração é a saída dos detalhes em dourado para o retorno das listras na cor branca. A gola também mudou: o novo modelo possui gola em 'V', diferentemente do desta temporada, comum, redonda.

A nova camisa, que contou com jogadores como Petr Cech, David Luiz, Gary Cahill, Oscar, Fernando Torres e Demba Ba na divulgação, está prevista para chegar às lojas no dia 15 de maio, e já conta com pré-venda no site oficial do clube inglês.

Confira mais imagens do novo uniforme dos Blues: