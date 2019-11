Dortmund x Real Madrid: O sabor de uma estreia contra a luta pela décima

Nesta quarta-feira o Borussia Dortmund recebe o Real Madrid no Westfalenstadion em um duelo de cenários distintos. Os bicampeões alemães tentam se consolidar no cenário europeu, após boas temporadas em território nacional, e para isso enfrentam o Real Madrid, que comandado por José Mourinho, e liderado por Cristiano Ronaldo, vai em busca de sua décima taça da Liga dos Campeões, que não é erguida pelo time madrilenho desde a temporada 2001/2002, quando o time ainda era liderado por craques como Figo, Zidane e Raúl González.

Ataques que compensam defesa

O Dortmund é o único semifinalista que ainda está invicto na competição

Dortmund e Real Madrid sofrem com algumas falhas defensivas, dos mais diversos teores, que vão das mais bisonhas, até as mais passíveis de erro, mas no entanto, ataques impiedosos e poder de fogo inquestionável se sobrepõem a esse ponto fraco, e de certa forma, compensam as falhas. Ao todo, são 19 gols marcados pelo Borussia, e nove sofridos, já o Real soma 23 gols a favor, e 14 contra.

Mourinho: "Se tivermos que sofrer gols, que sejam golaços"

Atento ao adversário e nem um pouco disposto a ser surpreendido como na fase de grupos, José Mourinho estudou o adversário o quanto pôde. O treinador assistiu duas partidas dos alemães pela Bundesliga, e sabe o que deve evitar, no entanto, tem apenas mais uma dúvida, quanto a presença de Di Maria no onze inicial: "Foi pai de uma menina recentemente, mexe com o emocional, preciso saber como vai estar a concentração dele".

Quando questionado sobre os resultados ruins contra o Borussia na fase de grupos, Moruinho foi categórico: "Contra eles, sofremos quatro gols em erros nossos, que podíamos ter evitado. Espero que o time esteja melhor concentrado". "Se tivermos que sofrer gols, que sejam golaços, porque aí não teremos como ficar se lamentando", completou o português.

Invencibilidade à tona Única equipe invicta na Champions, o Borussia Dortmund pretende ampliar sua marca. Após a classificação heroica com dois gols nos acréscimos, frente o Málaga, o Borussia tem pela frente outro espanhol, agora mais cascudo, com nove títulos da competição, e uma memória que pode servir tanto para o bem, quanto para o mal. Na última edição foi eliminado nas semifinais, para um alemão, quando caiu para o Bayern, nos pênaltis – na ocasião, também com o jogo de volta no Bernabéu.

Atalhos parecidos

Lados do campo. É mais do que clichê dizer que o melhor caminho para chegar ao ataque é utilizando os flancos, no entanto, clichê ou não, é a verdade, e deve ser reforçada. O Real Madrid, com Di María, principalmente, Cristiano Ronaldo, exigirá – como nos duelos da fase de grupos – atenção triplicada de Piszczek e Schmelzer. O Dortmund, com Kuba e Reus, deve pressionar Sérgio Ramos/Arbeloa e Marcelo, assim, exigindo a mesma atenção aos merengues. Caminhos mais curtos, mas não que sejam mais fáceis…

O fator determinante – Parte 1

Cristiano Ronaldo. O gajo é o craque, a letra, o toque, o ritmo, o tom, e o que mais importa, quem decide pelo lado do Real. Já são 11 gols na atual edição da Champions League e a habitual versatilidade. Seja de falta, de cabeça, ou mesmo em um petardo qualquer de pé direito, é sem dúvida alguma o homem a ser marcado. Muito trabalho para Piszczek, que terá a incumbência de tentar anulá-lo pela terceira vez na temporada.

O fator determinante – Parte 2

Mario Götze. Está vendido. Pode ser interpretado de diversas maneiras; vendido para o Bayern, com certeza, mas existe a possibilidade de estar não só vendido, mas também rendido? É muito provável que não. A história de Götze em Munique começa em 01 de julho, e enquanto isso, vai tendo que resolver as coisas pelo lado aurinegro. Habilidoso e com seu jogo de toques rápidos, caso não perca tantos gols quanto contra o Málaga, é um dos que podem decidir.

Em números

É a primeira aparição do Borussia Dortmund em uma semifinal de Champions desde 1998. Desde então, 15 anos se passaram, muita água passou por debaixo da ponte, e a perspectiva atual é novamente de sucesso. O impasse que pode também decidir é a questão das oportunidades aproveitadas (ou desperdiçadas), porque com a bola, as equipes sabem jogar; o Dortmund tem uma média de 67% dos passes certos na competição, e o Real, ainda mais: 72%.

Prováveis escalações