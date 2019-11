Messi sai do banco, marca golaço, mas Barcelona só empata com Bilbao

O Barcelona poderia ter saído do estádio San Mamés, neste sábado (27), já com o título espanhol da temporada, mas não foi isso que aconteceu. O empate inesperado contra o Bilbao e a vitória do Real Madrid no Derby impediram a coroação catalã. Mesmo com Messi entrando no segundo tempo e desequilibrando, os donos da casa estragaram a festa Culé com um gol aos 44 do segundo tempo. O resultado manteve o Barça na liderança do campeonato espanhol com 85 pontos, mas diminuiu de 13 para 11 pontos a vantagem para o segundo colocado.

Craques no banco e Bilbao na frente

Poupados para o jogo decisivo do meio de semana contra o Bayern pela Liga dos Campeões, Messi e Iniesta viram do banco de reserva o Athletic Bilbao assustar. Logo aos 5 minutos, Aduriz aproveitou o erro de Piqué na saída de bola e quase abriu o placar. A resposta vei com Alexis Sanchéz aos 16 minutos, que aproveitou bom passe de Fàbregas e finalizou na trave do goleiro Irazoiz. Logo depois, Xavi ainda chutaria colocado da meia lua da grande área, e veria a bola passar rente a trave.

Apesar do ligeiro domínio catalão, quem abriria o placar seria o Bilbao. Aos 27 minutos, Aduriz fez boa jogada no lado esquerdo do campo e aproveitou o escorregão de Piqué para cruzar e ver Susaeta marcar o primeiro. A vantagem se manteria até o intervalo, mas quase foi aumentada pelo próprio Aduriz que desperdiçou boa chance após cabecear sozinho por cima do gol.

Messi entra e marca golaço

Precisando da vitória, Tito Vilanova trouxa Adriano a campo no lugar de Abidal que fazia sua segunda partida consecutiva como titular. Melhorando a saída de bola, o Barça chegava com mais facilidade ao ataque. Aos 7 minutos, Sànchez sofreu pênalti que foi ignorado pelo árbitro. Logo depois, em falta sofrido por Aduriz, Susaeta explodiu o travessão de Valdés. Após este lance, Messi entrava no trabalho de aquecimento.

A entrada do argentino ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo e logo em seu primeiro lance o camisa 10 arrancou do meio campo e deu um belo passe para Pedro, que livre para concluir, desperdiçou boa chance. Em seu segundo lance marcou um golaço. Aos 21 minutos, Messi recebeu na entrada da área, driblou três marcadores e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro para empatar a partida. Mais um lance memorável em sua carreira.

Empolgado, o Barcelona não demorou para virar o jogo. Aos 24 minutos, Daniel Alves cruzou para Messi que com um desvio, fez a bola cair no peito de Alexis Sanchez. Livre, o chileno chutou forte e virar o placar. Com a vantagem, o Barça adminstrava sua vantagem até o fim da partida. Mas aos 44, o Bilbao empatou. Em cruzamento para a grande área, Ander Herrera aproveitou a falha da defesa e empatou. O empate por 2 a 2 resistiu até o apito final.

Apesar do empate, o Barcelona mantém grande vantagem para o segundo colocado e precisa de apenas mais duas vitórias para sagrar-se campeão espanhol. O Athletic Bilbao aparece na 14ª colocação com 37 pontos e não tem mais grandes objetivos nesta temporada. Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo. O Barça enfrenta o Bétis no Camp Nou, já o Bilbao vai a Vigo enfrentar o Celta.