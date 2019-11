Real Madrid - Borussia Dortmund: a eliminatória não está decidida

Na primeira partida de volta das semifinais da Uefa Champions League, o Real Madrid receberá nessa terça-feira (30) a equipe do Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu, precisando vencer por 3 a 0 para classificar, já que perdeu na Alemanha por 4 a 1, com direito a 4 gols do artilheiro Lewandowski.

Ambas as equipes venceram no final de semana

No sábado, poupando a maioria dos titulares, o Real Madrid conseguiu vencer o rival, Atlético de Madrid, no Vicente Calderón, por 2 a 1. Após sair atrás do marcador por conta de um gol do artilheiro Falcao, os comandados de José Mourinho chegaram à virada graças aos gols de Juanfran (contra), ainda no primeiro tempo, e de Di María, melhor jogador em campo e que deve ser titular nessa terça, já na etapa final.

O Borussia não precisou virar, mas também venceu sua partida do final de semana por 2 a 1, diante do Fortuna Düsseldorf. Também poupando boa parte de seus titulares, a equipe aurinegra saiu na frente com Sahin, aos 20 minutos de jogo. Na etapa final, com Kuba, que saiu do banco de reservas, ampliou o placar que fora diminuído a 2 minutos do fim, após o gol de Adam Bodzek.

Real Madrid se apega ao passado e acredita na remontada

Durante a semana, o site oficial do Real Madrid publicou uma série de matérias sobre as incríveis remontadas (viradas) que a equipe merengue conseguiu no passado para mostrar que, apesar de muito difícil, não é impossível vencer os alemães de Dortmund por 3 a 0 dentro de casa.

Neste domingo (28), foi publicado até um vídeo com o tema: “Nuestra fuerza eres tú”, convocando a torcida para a partida que, segundo Mourinho, é a mais importante dos últimos 10 anos da história do Real (veja o vídeo).

Klopp já conhece a mística do Bernabéu

Antes da coletiva de imprensa prévia a partida, Jurgen Klopp, técnico do Borussia, foi perguntado sobre as remontadas do Real e, segundo o periódico espanhol, AS, respondeu: “Nunca disse que a eliminatória já estivesse decidida nem que já estávamos na final”. Após a goleada por 4 a 1 na Alemanha, Klopp também se mostrou cauteloso: “Só demos um passo”.

Mourinho acredita na classificação:

"Se jogarmos como sabemos e tivermos espírito de equipe, é possível. Futebol é futebol"

“É uma partida muito importante. É a mais importante do Real na última década. Vamos jogar e tentar ficar à frente do marcador. Precisamos ir atrás de todos os gols até o último minuto de partida. Se jogarmos como em Dortmund, esqueçam. Se jogarmos como sabemos e tivermos espírito de equipe, é possível. Futebol é futebol”, disse o técnico português na coletiva de imprensa desta segunda-feira.

Sabendo que tem que sair em busca da vitória desde o primeiro minuto, Mourinho reconheceu que pode até alterar seu esquema de jogo habitual. “Podemos jogar com quem normalmente não está em campo, com um sistema diferente do qual estamos acostumados”.

Cristiano Ronaldo vai para o jogo

Artilheiro da competição com 12 gols marcados em 11 jogos, Cristiano Ronaldo, que treinou separado do grupo nos últimos dias e que sequer foi convocado para o clássico de Madrid, apareceu na lista dos 22 jogadores que vão para o jogo e deve ser titular. Arbeloa e Marcelo, machucados, são as baixas do conjunto blanco.

No Borussia, só ó lateral direito Piszczek, ausente na partida deste sábado com um problema na virilha, é dúvida. No mais, todos estão à disposição.

Prováveis times: