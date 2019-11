"Money, get away. Get a good job with more pay and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, four star daydream. Think I'll buy me a football team", dizia Roger Waters, na música Money, do Pink Floyd. Entre ganhos e gastos, lucros e prejuízos, o futebol costuma cada vez mais girar em torno das cifras quanto da bola, mas seria esse o caminho certo?

Entre políticas financeiras rígidas, controladas e equilibradas, e instituições ensandecidas para não terminar o mês em débito, o futebol cada vez mais depende do cheques, e dos sheiks. Não que seja este o caso.

Há 11 anos o Real não chega a uma final de Champions

Já famoso por despejar seus caminhões de dinheiro em troca de jogadores dos mais badalados, o Real Madrid foi eliminado pelo Borussia Dortmund, dentre os semifinalistas, o mais pacato, adiando mais uma vez o sonho de conquistar sua décima taça do torneio europeu. O investimento foi alto: se somados os valores dos jogadores que entraram em campo nas partidas das semifinais, o custo total ultrapassa a marca dos €300 milhões. Isso sem contar os salários.

O responsável por demolir o sonho merengue tem um histórico financeiro bem distinto. De uma quase falência evitada graças à ajuda do rival até o atual pleno equilíbrio e consciente uso da receita, o Borussia Dortmund aprendeu a garimpar talentos e utilizá-los da melhor forma possível, muito por conta do conhecimento do treinador Jürgen Klopp, mas principalmente pelo trauma passado, que agora serve de exemplo.

Entre galáticos, Di Stéfanos, Ronaldos e novas estrelas do lado pop da bola, o Real Madrid conta com alguns "melhores do mundo" em seu hall da fama. Por outro lado, o Borussia Dortmund é a antítese, com o foco voltado para a máxima do bom e barato, com jogadores que estariam muito mais próximos de torcer para seus ídolos (muito possivelmente jogadores do Madrid) do que propriamente se tornarem ídolos.

Um goleiro de seleção espanhola no banco, outro de €3.5 milhões na meta, e uma linha de defesa que quase bate a casa dos €100 milhões não foram o suficiente pra deter Lewandowski, garoto que de Varsóvia para a Europa ecoou por quatro vezes o grito de gol, alcançou a incrivel marca de quatro gols numa semifinal de Champions, e ainda se sagrando o primeiro jogador a marcar quatro sobre o Real no torneio europeu. Seu preço? Menos de €5 milhões.

Falando sobre a linha de meio-campo de ambas as equipes, a disputa fica ainda mais brutal. O Borussia Dortmund não teve que desembolsar um tostão sequer para comprar Götze, um dos achados de sua categoria de base (recentemente vendido ao Bayern por €37 milhões). Sven Bender comprado junto ao Munique 1860, encaixou como poucos no conceito de Klopp. Gündogan chegou sem alarde para substituir Sahin: nos dois jogos contra o Real, dominou as ações, e foi um dos melhores em campo.

Já pelo lado do Real, Xabi Alonso, Khedira e Modric não conseguiram fazer o jogo girar, foram trancafiados pela marcação, e a famosa dinâmica que lhes é peculiar, sequer apareceu. Grandes jogadores, mas que pouco adiantaram para o time merengue. José Mourinho na segunda partida pôde ver ainda em campo Kaká. Aparecendo pro jogo, buscando as jogadas, mas ainda longe do Kaká que foi comprado junto ao Milan. Deixa muito a desejar, e o saldo é amplamente negativo.

Ainda sobre sobre os valores gastos, valem ser destacados os econômicos €32 milhões pagos pela dupla alemã Khedira e Özil, comprados logo após a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Talvez das loucuras, as mais rentáveis, sendo que o volante até então vinha fazendo excelentes partidas, apesar da queda recente de rendimento. Já Özil talvez tenha sido o melhor do Real em ambas as partidas. Lucidez e tranquilidade para tocar a bola, aguardar o momento certo. O tempo passou, ele ficou calado, e esse momento quem sabe seja somente na próxima temporada. Mesmo assim, é o jogador do Madrid que termina a temporada mais valorizado.

Já o rapaz que vale mais do que o dobro do time do Borussia, um tal de Cristiano Ronaldo, não teve lá dos seus melhores dias. Algumas primaveras do gajo em Madrid já puderam mostrar que se esperava uma hegemonia maior do Real uma vez que com o português no elenco, no entanto, quando em alta, fora ofuscado por Messi, quando o argentino cessa fogo, a sorte não ajuda o camisa 7, que pelo bem ou pelo mal, escreve seu nome na história madridista de uma maneira, mas bem que gostaria que fosse de outra.

Com sua política econômica e eficiente, Jürgen Klopp consolida seus comandados na elite. Sem pagar caro, apenas com dedicação e resultados. Tal prática aplicada já rendeu especulações sobre uma possível transferência para Manchester, a fim de substituir Sir Alex Ferguson no comando técnico do United, mas aí já são outros quinhentos...

O que vale agora é que o Borussia Dortmund, quietinho e sim, deixando muitos rastros, está na final. O adversário é o rival Bayern de Munique, este também mais endinheirado, que atropelou o Barcelona sem nem sequer pedir licença. E aí chegamos a um outro interessante ponto: a emblemática La Masia caiu frente uma verdadeira máquina bávara. A estrutura e o tiki-taka de nada adiantaram quando postos a prova pelo fulminante time de Jupp Heynckes.

Exemplos não faltam para elucidar a ideia, mas cada um certamente recordou de algum que tenha visto, ouvido falar, ou até mesmo lido sobre. Mas afinal: o que é o dinheiro para quem vive do futebol? Serve pra pagar salários, que ajudam comprar Ferarris e Lamborghinis para os atletas, e até mesmo contratar os serviços de meia dúzia de garotas de programa em uma noite de folga qualquer. Servem também para construir estádios monumentais, com toda a parafernalha digital possível, e a mais moderna tecnologia. Só não serve ainda para garantir a vitória, porque para o bem do esporte, o que vale durante os 90 minutos ainda são os gols.