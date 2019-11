Jornal italiano afirma que Milan quer Fàbregas para ser seu 'novo Pirlo'

De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", o Milan estaria preparando uma proposta generosa para contar com o meio campo Cesc Fàbregas do Barcelona. Já no outro lado, o clube catalão planeja uma reformulação do elenco para a próxima temporada, e entre outras, o camisa 4 poderia ser negociado.

O periódico também afirma que o nome de Fàbregas foi escolhido pela comissão técnica rossonera para ser o "novo Pirlo" do San Siro. O nome do espanhol também teria o apoio do treinador Massimiliano Allegri e do volante Flamini, companheiro de Cesc nos tempos de Arsenal.

A diretoria catalã já afirmou que só irá liberar o meia caso o valor total investido seja recuperado. O Barcelona pagou cerca de 40 milhões de euros (R$ 105,6 mi) pelo apoiador. A lucro obtido em uma possível venda do camisa 4 seria utilizado na contratação de novos nomes para o elenco culé.

Fàbregas chegou ao Barcelona em outubro de 2011 em contratação mediada pelo Arsenal. O jogador tem contrato com o clube até junho de 2016.