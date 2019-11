Messi sai do banco, marca dois e Barça fica a uma vitória do título

Após a eliminação na Liga dos Campeões, o foco do Barcelona se voltou para o Campeonato Espanhol. Precisando de apenas 5 pontos para levantar o caneco de forma antecipada, o clube catalão venceu o Bétis por 4 a 2 em uma partida cheia de sustos, gols e com Messi voltando a campo. Agora, uma vitória simples sobre o Atlético de Madrid na próxima rodada garante o 22º título espanhol da história culé.

Bétis termina o primeiro tempo em vantagem

Se o Barcelona entrou em campo com a certeza de que teria uma vitória tranquila, o primeiro tempo foi frustante. Logo no primeiro minuto, Pinto saiu jogando errado e Pabón aproveitou para chutar cruzado e abrir o placar. O susto inicial serviu para acordar o Barcelona que empatou alguns minutos depois. Tello foi a linha de fundo e cruzou na cabeça de Alexis Sanchez que empatou a partida. 1 a 1.

Motivado e melhor no jogo, o Barcelona cansou de perder oportunidades em rápidos contra-ataques. As melhores chances saíram dos pés de David Villa que consagrou o goleiro Adrian, fazendo-o com que operasse cerca de cinco milagres apenas na primeira etapa.

Seguindo o ditado de 'quem não faz, leva', o Barcelona foi castigado. Rubén Pérez arriscou um chute da intermediária e a bola parou no ângulo da meta de Pinto. Bétis 2 a 1.

Messi entra, marca dois e Barça vence

Na volta do intervalo, o mesmo David Villa que foi punido pelas chances desperdiçadas se redimiu. O camisa 7 aproveitou o belo cruzamento de Daniel Alves e, de cabeça, empatou a partida. O espanhol deixou o campo logo após seu gol para dar lugar a Lionel Messi, que já ouvia seu nome sendo gritado pela torcida presente no Camp Nou.

Messi precisou de apenas 3 minutos em campo para deixar sua marca. Aos 14 minutos, acertou uma belíssima cobrança de falta no ângulo e virou o placar. 3 a 2. Mudando o rumo da partida, o argentino seguiu fazendo o que melhor sabe em campo. Em nova cobrança de falta, acertou o travessão. Aos 23 minutos saiu o seu segundo gol. Após uma bela triangulação com Sanchez e Iniesta, o camisa 10 empurrou para as redes, marcou seu 46º gol no campeonato e garantiu a vitória catalã.

Com a vitória, o Barça chegou aos 88 pontos e lidera o campeonato espanhol com 11 de distância para o segundo colocado, Real Madrid. Faltando apenas 4 rodadas para o término da competição, uma vitória simples contra o Atlético de Madrid na próxima rodada garante matematicamente a taça para a catalunha. O Bétis aparece na 7ª posição com 49 pontos e ainda sonha com uma vaga na Liga Europa.