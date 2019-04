Juventus vence Palermo e conquista bicampeonato

Neste domingo (05), a Juventus recebeu o Palermo em seu estádio precisando apenas de um empate para garantir matematicamente o título da Serie A e conseguiu uma vitória por 1 a 0 com um gol de Vidal no segundo tempo.

Este foi o 29º título da Serie A da Juventus, mesmo com a equipe exibindo uma faixa dizendo que este foi o 31º scudetto, a Federação Italiana de Futebol retirou os títulos de 2005 e 2006 do clube por conta do escândalo de manipulação de resultados em que o clube estava envolvido.

O time de Turim começou tocando bastante a bola sem atacar incisivamente o Palermo. A primeira chance clara veio aos 28 minutos quando Vucinic recebeu nas costas da zaga e bateu cruzado para boa defesa de Sorrentino.

No inicio do segundo tempo foi a vez do Palermo assustar. Miccoli recebeu na entrada da área, avançou e chutou forte, a bola passou por Buffon e explodiu na trave da Juventus.

Aos 13 minutos, Pogba cruzou na área para Vucinic que foi empurrado por Donati. Vidal cobrou o pênalti e marcou o gol do título.

A Juventus ainda teve boas chances de ampliar o placar com Vucinic e Chiellini, mas parou nas mãos de Sorrentino.

Aos 37 minutos, Pogba ainda foi expulso. O francês foi atingido no rosto por Aronica, revidou com uma cusparada e recebeu o cartão vermelho.

Com a vitória, a Juventus abriu 14 pontos do vice-líder Napoli que joga na tarde deste domingo contra o Milan e não pode mais alcança-la. Já o Palermo se manteve com 32 pontos e entrou na zona de rebaixamento devido a vitória do Genoa sobre o Pescara.