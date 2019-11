Cristiano Ronaldo: 200 gols em 197 jogos pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo. Jogador mais caro da história do futebol, contratado pelo Real Madrid por € 94 milhões em julho de 2009 junto ao Manchester United. Desde então, muito se fala da vida do português fora dos gramados, mas dentro dele são só elogios.

No início era criticado por não conseguir marcar no Barcelona, maior rival da equipe merengue. Hoje, após 12 gols no time catalão, é visto pela imprensa espanhola como o principal símbolo do time. Já foi do céu ao inferno muitas vezes, mas seus números mostram que o que ele está fazendo no campeão do século XX é algo muito sério.

Na partida de ontem, frente o Málaga, no Bernabéu, pela 36ª rodada da La Liga, o português alcançou a marca de 200 gols com a camisa do Real Madrid em 197 jogos. Para se ter uma noção, Raúl, ídolo do madridismo e maior artilheiro do clube, precisou de 741 jogos para marcar 323 gols. Outro lendário jogador do Real e quarto maior artilheiro do clube, Puskas, que soma 242 gols com a camisa blanca, precisou de 262 jogos para atingir tal feito (média de 0,92 por partida, a mais próxima da de Ronaldo).

Na atual temporada, CR7 soma 54 gols em 53 jogos pelo clube espanhol. Destes 54 gols, 12 foram marcados na Champions – o que o mantém como artilheiro isolado da competição. Na última temporada, Ronaldo marcou 60 gols pelo clube merengue em 55 jogos, se ultrapassar esta marca nesta temporada, provavelmente iniciará 2013/14 como o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid, posição que ainda é de Hugo Sánchez, com 208 gols marcados.

Resta saber se o português terá gás para alcançar Raúl e/ou manter a média de 1 gol por jogo até o término de seu atual contrato, que vai até julho de 2015. Alguém duvida?