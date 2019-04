Benfica - Chelsea, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. Nos acréscimos, Ivanovic marca o gol do título do Chelsea! Os Blues entram para a história com o primeiro clube a ser campeão das duas principais competições europeias consecutivamente. Parabéns! Obrigado a todos que nos acompanharam.

VÍDEO: Ivanovic marca o gol do título do Chelsea.





FIM DE JOGO! O CHELSEA É O CAMPEÃO DA UEFA EUROPA LEAGUE!

93' No último lance da partida, Cardozo divide com Cech e quase empata a partida!

92' Juan Mata cobra escanteio na cabeça de Ivanovic, que de cabeça, marca o gol do título londrino!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! IVANOVIC MARCA O SEGUNDO DO CHELSEA!

90' Teremos três minutos de acréscimo.

88' NO TRAVESSÃO! Lampard solta a bomba de fora da área e acerta o travessão de Artur.

87' Cardozo cobra falta e Jardel cabeceia. Cech defende sem dificuldades.

86' Azpilicueta pega a sobra e chuta de fora da área. Artur defende.

FOTO: Torcedores do Benfica cantam no Amsterdã Arena.

84' Contra-ataque rápido do Chelsea. Oscar acerta com lançamento para Ramires que é desarmado de frente para o gol.

81' Cardozo chuta forte de fora da área e Cech salva na ponta dos dedos.

80' Oscar é lançado e derrubado dentro da grande área. Arbitragem manda seguir.

FOTO: Torres comemora seu gol. Naquele momento o Chelsea vencia por 1 a 0.

75' Torres cai na área e reclama de pênalti. O árbitro manda seguir.

VÍDEO: De pênalti, Cardozo empata a decisão.



70' Lampard se esforça e salva bola de sair pela linha de fundo. Na sequencia do lance, Ramires erra o cruzamento de forma bizonha.

67' Cardozo cobra forte, no meio do gol. Petr Cech cai para o canto esquerdo e não encontra nada.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BENFICA! CARDOZO DE PÊNALTI EMPATA O JOGO!

66' PÊNALTI PARA O BENFICA! Azipilicueta comete pênalti. É a chance do empate!

VÍDEO: Assista ao gol de Fernando Torres que vai dando o título da Europa League para o Chelsea.

61' Cartão amarelo para Luisão.

60' Cech lança na frente e em uma sequencia de falhas defensivas do Benfica, Torres domina, dribla Luisão, Artur e só para dentro do gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! FERNANDO TORRES ABRE O PLACAR!

57' Oscar recebe em boas condições no lado esquerdo do campo. Invés de chutar, o meia tenta passar para Fernando Torres. Defesa afasta.

56' Fernando Torres recebe na frente em boas condições, mas o impedimento já estava marcado.

54' Benfica marca a saída de bola do Chelsea. Clube londrino tem dificuldade para armar suas jogadas.

51' GOL DO BENFICA ANULADO! Cardozo manda para o fundo das redes, mas a árbitragem assinala impedimento corretamente no lance.

50' Cardozo recebe bom lançamento na grande área, e rola para Enzo Pérez. O jogador saíria de frente para o gol de Azpilicueta não desarmasse na hora certa.

48' Gaitán cruza da esquerda e a bola bate em Davi Luiz. Jogadores reclama de toque de mão do brasileiro. Na sobra, o próprio Gaitán arrisca de fora, mas sem perigo.

46' Torcida do Benfica canta em Amsterdã. Belíssima festa.

0' Rola a bola para o segundo tempo

16:49 Times já no gramado, vai começar o segundo tempo.

16:47 MELHOR MOMENTO Lampard chuta e a curva da bola quase engana Artur.

16:45 POSSE DE BOLA NO PRIMEIRO TEMPO: Benfica 55% x 45% Chelsea.

16:40 Torcedores do Benfica são maioria em Amsterdã e fazem uma grande festa no estádio. Os gritos pela conquista da sonhada taça começaram a soar mesmo antes da partida se iniciar.

16:37 FOTO: A Europa League, exposta no estádio em Amsterdã.

16:34 Primeiro tempo português. O Benfica teve mais posse de bola e chutou mais a gol. O Chelsea só veio a assustar em lances isolados de Lampard e Oscar. O placar de 0 a 0 traz esperanças de um jogo mais ofensivo para o segundo tempo.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Benfica e Chelsea vão empatando por 0 a 0. Se o placar for mantido teremos prorrogação.

46' Na cobrança, Lampard chuta forte mas a bola sai por cima.

45' Cartão amarelo para Garay.

45' Garay se enrola na defesa e perde a bola para Oscar. O brasileiro saíria na cara do gol, mas o zagueiro do Benfica comete falta.

44' Teremos um minuto de acréscimo.

43' Melgarejo cobra arremesso lateral diretamente para a área. Cardozo domina e tenta o passe para Enzo Pérez, mas Cahill afasta o perigo.

41' Rodrigo cruza e Cardozo quase aproveita de peixinho.

FINALIZAÇÕES: Benfica 7 x 2 Chelsea

38' QUASE CHELSEA! Oscar rola para Lampard que chuta forte. A curva da bola engana o goleiro Artur que faz uma defesa milagrosa em seu contrapé.

37' Primeiro tempo bastante abaixo da média por parte do Chelsea. Não consegue sair para o jogo.

36' Cardozo recebe de costas para o gol, no giro, é desarmado por Davi Luiz

34' O próprio Gaitan cobra mas a defesa do Chelsea afasta para lateral.

33' Gaitan sofre falta de Azpilicueta no lado esquerdo do campo.

31' Na cobrança, Cardozo acerta na barreira. Na sobra, o próprio Ivanovic quase se enrola mas consegue afastar.

30' Ivanovic comete falta dura em Enzo Perez. Novamente o árbitro se limita e não dar cartão amarelo.

28' André Almeida cruza do lado direito para o esquerdo e acha Melgarejo em boas condições. Mas o jogador do Benfica não chuta e desperdiça grande oportunidade.

26' Oscar domina e chuta da entrada da grande área. Artur amortece e fica com a bola.

25' Juan Mata cobra falta direto para o gol e o goleiro Artur tira de soco. Na sequencia do lance Oscar quase acha Torres em boas condições, mas a bola sai forte demais.

22' Oscar recebe a bola, faz bom giro e sofre falta dura. Árbitro novamente evita usar o cartão amarelo.

POSSE DE BOLA: Benfica 56% x 44% Chelsea

21' Melgarejo cruza do lado esquerdo mas a bola cai nas mãos do goleiro Petr Cech.

19' Davi Luiz se lança ao ataque e tenta um passe de cavadinha para Ramires. Mas a defesa do Benfica impede a sequencia do lance.

15' O Benfica toma a iniciativa nos primeiros 15 minutos da partida e teve as melhores chances. O Chelsea tem dificuldades na saída de bola e não consegue fazer seu jogo fluir.

14' Jogada ensaiada do Benfica na cobrança de falta. Davi Luiz salva o que seria o primeiro gol português.

12' Cartão amarelo para Oscar.

10' Melgarejo faz boa jogada pela esquerda e acha Cardozo que chuta. A bola bate na defesa e sobra para Salvio que por pouco não abre o placar.

9' Lampard acha Ramires em profundidade, mas Garay se antecipa bem e fica com a bola.

FOTO: Torcedores do Benfica fazem uma bonita festa nas arquibancadas.

8' Juan Mata acha bom lançamento para Oscar, o brasileiro erra o domínio de bola e não consegue concluir a jogada.

5' Matic escorrega e comete falta dura em Ramires. Árbitro apenas conversa e não mostra o cartão.

4' Davi Luiz faz bom lançamento para Ramires, mas a bola vai forte demais e o brasileiro não alcança.

3' Salvio faz boa jogada pela direita e cruza, a bola bate em Cahill e sobra para Petr Cech. Jogadores do Benfica reclamam de toque na mão de Cahill.

1' Gaitán cruza para Cardozo, que sobe mais alto que a defesa do Chelsea mas cabeceia por cima.

0' Rola a bola para a final da Euro League!

15:45 As equipes já estão no gramado, a bola vai rolar em instantes.

15:43 Os torcedores do Benfica aplaudiram os brasileiros Davi Luiz e Ramires no exato momento em que o nome deles soou no auto-falante do estádio.

15:40 FOTO: Torcedores do Chelsea aquecem fora do estádio com direito a faixa para Frank Lampard.

15:38 A decisão da Europa League terá um gosto especial para Ramires e Davi Luiz. Revelados pelo clube português, os Brasileiros irão enfrentar seu antigo clube pela terceira vez. Na temporada passada, o confronto pelas quartas de final da Liga dos Campeões terminou com vitórias de 1 a 0 e 2 a 1 para o clube londrino.

15:35 Pelas semifinais, o Benfica garantiu sua classificação após eliminar o Fernerbahçe. Já o Chelsea, venceu o Basel para garantir seu passaporte para Amsterdã.

15:29 O Chelsea conta com os desfalques de Hazard e Terry, ambos machucados. Já DemBa Ba não pode atuar pela equipe londrina por já ter participado da competição pelo Newcastle.

15:26 FOTO: Vestiário do Benfica preparado para a decisão.

15:25 FOTO: Vestiário do Chelsea em Amsterdã

15:23 BENFICA ESCALADO: Artur; André Almeida, Luisão, Garay, Melgarejo; Matić, Enzo Pérez, Gaitán; Salvio, Rodrigo, Cardozo.

15:22 CHELSEA ESCALADO: Petr Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Ashley Cole; David Luiz, Lampard, Ramires, Juan Mata, Oscar; Fernando Torres.

15:20 Carrasco Inglês, o atacante Óscar Cardozo marcou em seis dos últimos 10 jogos contra equipes inglesas.

15:15 Apesar do clima de decisão, os torcedores do Chelsea também já pensam na próxima temporada. Com antipatia ao técnico espanhol Rafa Benítez, os londrinos gritam pelo nome de José Mourinho, atualmente no Real Madrid.

15:13 FOTO: Torcedores do Chelsea cantam na praça holandesa.

15:10 O holandês Björn Kuipers, de 40 anos, será o árbitro da decisão. Experiência e responsabilidade em campo.

15:07 Atual campeão europeu, o Chelsea pode fazer história. Como a final da Liga dos Campeões entre Borussia e Bayern ainda não ocorreu, o clube londrino pode ter em sua posse as duas taças mais importantes da Europa.

15:06 O Benfica não chegava em uma final européia fazia 51 anos. Na última ocasião, a equipe portuguesa derrotou o Real Madrid por 5 a 3 e conquistou sua segunda Liga dos Campeões.

15:05 Já o Chelsea passou por Sparta Praga, Steaua Bucareste, Rubin Kazan e Basel para garantir sua passagem para a final.

15:02 Para chegar à decisão, o Benfica enfrentou Bayer Leverkusen, Bordeaux, Newcastle e Fenerbahçe.

15:00 Boa tarde, amigos! Você acompanha agora a transmissão da equipe Vavel Brasil para a final da Europa League. Benfica e Chelsea fazem o duelo em Amsterdã para definir quem tomará posse da sonhada taça. Fique conosco!