Ivanovic marca no último minuto e Chelsea vence Benfica na final da Europa League

Na tarde desta quarta-feira (15) Chelsea e Benfica entraram em campo na Amsterdã Arena pela decisão da Europa League e o time inglês conseguiu a vitória de forma extraordinária. Com gol no último minuto de Ivanovic, os Blues garantiram pela primeira vez em sua história o titulo da segunda competição mais importante da Europa.

Com a conquista, o Chelsea se torna o primeiro time inglês da história a conquistar as duas competições europeias - faturou a Champions League na temporada passada. Além disso, se torna a primeira equipe a ganhar os dois campeonatos de forma consecutiva nesta ordem.

Para esta partida, o principal desfalque do Chelsea foi o do meia belga Eden Hazard, que sentiu uma lesão na coxa na última partida dos Blues pela Premier League e ficou de fora. Em seu lugar, Ramires jogou mais adiantado ao lado de Mata e Oscar. John Terry, geralmente capitão da equipe, dessa vez ficou no banco de reservas. Já o Benfica veio de um jogo drámatico frente ao rival Porto no sábado, em que o time de Jorge Jesús saiu derrotado com um gol no últimol lance deixando o titulo português distante. Gaitán e Cardozo não jogaram a partida pelo Campeonato Português e voltaram ao time titular para a final.

Benfica superior e Chelsea sem força ofensiva

O Benfica começou melhor, tentando mais chegar ao ataque. Aos dois minutos levou perigo com Cardozo em jogada aérea. A posse de bola do time português era bastante superior a dos ingleses e o domínio era notório. Benfica chegou a levar perigo duas vezes em confusões na área, mas não conseguiu finalizar com precisão. O Chelsea foi equilibrando o jogo aos poucos, com o brasileiro David Luiz novamente atuando como volante.

O tempo ia passando e o Chelsea sentia muito a falta de Hazard, principal saída em velocidade da equipe para contra ataques. Ramires mais se preocupava em defender , e com isso, sobrava para Mata a responsabilidade de armar as jogadas. Oscar estava sumido na partida. Quando o Benfica chegava, pecava por sempre tentar o passe ao invés de uma finalização.

A principal chegada dos Blues na primeira etapa veio aos 37 minutos com o maior artilheiro da história do clube. Lampard arriscou de fora da área e Artur teve que fazer grande defesa. Nos minutos finais da primeira etapa o Benfica diminuiu o ritmo, dando mais espaço ao Chelsea, mas o time de Rafa Benítez esbarrava na defesa portuguesa. Primeiro tempo terminou morno e empatado.

Após segunda etapa equilibrada, último lance dá o título aos Blues

O segundo tempo começou na mesma toada do fim do primeiro. Benfica com mais presença no campo de ataque, mas sem criatividade para chegar com perigo. Gaitán e Salvio eram os jogadores que mais tentavam algo diferente. Aos cinco minutos, após cruzamento da direita, Cardozo cabeceou para o gol mas o árbitro assinalou impedimento. Aos 13 minutos, o Benfica tentou chegar em velocidade, e Salvio cabeceou para defesa de Cech. No contra ataque, o próprio goleiro lança Fernando Torres com as mãos, o espanhol ganhou do zagueiro e também de Artur e não teve dificuldades para mandar pro gol abrindo o marcador da grande final.

Poucos minutos após o gol sofrido, Jorge Jesús fez duas alterações na equipe. No minuto seguinte a entrada dos jogadores, Azpilicueta colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Óscar Cardozo bateu forte no meio empatando a partida. Após um período de bastante equilíbrio, só aos 36 minutos o Benfica chegou novamente com perigo. Cardozo arriscou de fora da área e Cech salvou o time londrino. A resposta do Chelsea veio aos 42, após lançamento de David Luiz para Mata, que ajeitou para Lampard acertar uma bomba no travessão.

Quando todos já esperavam pela prorrogação, já nos acréscimos o Chelsea teve um escanteio a seu favor. Na cobrança, Mata colocou a bola na cabeça de Ivanovic que mandou a bola no canto direito de Arthur fazendo o gol do titulo do time inglês de forma heroica. O Benfica, que ja havia perdido para o Porto com gol no último minuto, sentiu pela segunda vez na semana o gosto de perder jogos muito importantes de forma dolorosa.