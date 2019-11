Torcedores do United se juntam para “contratar” Cristiano Ronaldo

Já faz quase 4 anos que Cristiano Ronaldo saiu da Inglaterra e desembarcou na Espanha para defender o Real Madrid, mas a torcida do Manchester United jamais se esqueceu da passagem do português e segue sonhando com seu retorno. Desta vez, um site foi criado para que, juntos, os torcedores possam “contratar” o luso já para a próxima temporada.

A campanha, intitulada de “Bring Ronaldo Home” (Trazer Ronaldo para Casa), possibilita que todos os fãs reservem uma camisa do Manchester United da próxima temporada, com o número 7 e com o nome de Ronaldo, por apenas 10 libras (30 reais). A expectativa dos organizadores é arrecadar 130 milhões de libras – acredita-se que por este valor o Real libere CR7 sem que seja preciso o pagamento da multa, que é de 1 bilhão de euros -, se funcionar e Cristiano, de fato, desembarcar em Manchester, com mais 45 libras (135 reais) o fã adquire a camisa do português.

Até o momento, 3.819 fãs estão participando da iniciativa, que traz à tona o pensamento de que o torcedor precisa participar de forma direta dos “bastidores” do clube.

Vale ressaltar que os torcedores do Manchester United continuam cantando a famosa musica “Viva Ronaldo” – feita para o luso quando ele ainda defendia a camisa dos red devils - nos jogos, mesmo após o português ter marcado o gol que eliminou o clube inglês desta atual Champions League, ainda nas oitavas-de-final.

Abaixo, o vídeo oficial da campanha: