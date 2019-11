Real Madrid - Atlético de Madrid, assim acompanhamos

19:17 Você pode conferir a crônica do jogo, clicando aqui

É CAMPEÃO! Atlético de Madrid vence, de virada, o Real Madrid por 2 a 1 e conquista sua décima Copa do Rei. Além disso, quebrou um tabu de 14 anos sem vencer o rival.

14' Amarelo para Di María por reclamação.

09' EXPULSO! Árbitro vê agressão de Ronaldo em Gabi e expulsa o português.

07' Última alteração da partida: Koke deixa o gramado para a entrada de Raúl García.

05' Rodríguez entra na vaga de Arda Turan.

03' Milagre de Courtois após chute de Mesut Özil.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Real Madrid precisa marcar para levar a decisão para os pênaltis; Atlético tem que se segurar para quebrar o tabu de 14 anos sem vencer o rival e conquistar sua décima Copa do Rei.

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

15' No Atlético, Adrían entra no lugar de Diego Costa.

15' Cartão amarelo para Gabi, que não respeitou a distância na barreira.

14' Higuaín sai na frente do gol, mas chuta em cima de Courtois que faz grande defesa.

12' Xabi Alonso tenta de fora da área, mas a bola sobe muito e sai sobre o gol.

08' GOOOOOOOOL!!! Após cruzamento direita, Miranda antecipa no primeiro pau e, de cabeça, vira o jogo para o Atlético de Madrid.

07' Contra-ataque rápido do Atlético de Madrid; Essien salva o Real.

04' Diego Costa sai na frente do gol, mas chuta nas mãos de Diego López que defende em dois tempos.

04' Cristiano Ronaldo e Juanfran seguem trocando farpas.

COMEÇOU O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

18:27 No Real Madrid, Higuaín, Di María e Arbeloa entram nas vagas de Benzema, Modric e Fábio Coentrão.

18:26 Vale lembrar que o Atlético de Madrid não vence o Real desde 1999.

FINAL DE SEGUNDO TEMPO! Após três cobranças de escanteios seguidas para o Atlético, o segundo tempo termima em 1 a 1. Teremos prorrogação.

47' Cartão amarelo para Cristiano Ronaldo por reclamação.

46' Cristiano Ronaldo não está se entendendo com a zaga do Atlético.

42' Jogo fica nervoso neste final; até o momento, nenhum treinador fez alterações.

38' Torcida do Atlético tenta empurrar o time; a do Real Madrid está calada.

35' Xabi Alonso cobra falta na área, mas Courtois sai bem e faz a defesa.

30' Clos Gómez expulsa José Mourinho por reclamação.

28' Entrada perigosa de Sergio Ramos sobre Gabi; mais um cartão amarelo para os comandados de Mourinho

26' Cartão amarelo para Özil por reclamação.

23' NA TRAVE! Falta magistral cobrada por Cristiano Ronaldo acerta a trave direita de Courtois.

19' Agora é Khedira que impede um contra-ataque do Real Madrid; cartão amarelo para ele também.

15' Após jogada de Cristiano Ronaldo, Benzema tenta, a bola toca na trave e, no rebote, Özil solta a bomba para marcar, mas Juanfran salva milagrosamente em cima da linha.

14' Pancada de Felipe Luís sai à direita do gol de Diego López com muito perigo.

12' Falta lateral cobrada por Özil quase encobre o goleiro Courtois, que consegue evitar o gol com a ponta dos dedos.

08' Coentrão impede um contra-ataque do Atlético de Madrid derrubando Diego Costa sem bola; cartão amarelo para ele.

04' Felipe Luís arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Diego López defende com tranquilidade.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! Até aqui, Real Madrid e Atlético de Madrid vão empatando em 1 a 1.

FOTO: Falcao Garcia comemorando o gol de Diego Costa com seus companheiros:

17:26 Se o resultado permancer empatado, iremos para a prorrogação e, se preciso, pênaltis.

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid.

42' NA TRAVE!! Özil solta um foguete de fora da área e acerta a trave esquerda do gol de Courtois.

40' Chute forte de Luka Modric, de fora da área, que sai à esquerda do gol.

36' AMARELO para Arda Turan por entrada perigosa sobre Sergio Ramos.

34' GOOOOOOOL!!! Após bela jogada de Falcao, Diego Costa recebe e bate cruzado para empatar o marcador.

FOTO: Cristiano Ronaldo comemorando seu gol:

30' Na cobrança, quase que Benzema marca contra.

29' Falta dura de Cristiano Ronaldo sobre Felipe Luís.

25' Diego Costa faz boa jogada pela direita, mas cruza nas mãos de Diego López.

23' Atlético de Madrid vai pra cima, mas Real se defende bem e não dá espaços para Falcao.

16' Bomba de Gabi de fora da área, que sai com muito perigo sobre o gol de Diego López.

14' GOOOOOOOOOL!!! Após cobrança de escanteio, Cristiano Ronaldo sobe sozinho e abre o placar no Santiago Bernabéu!!

12' Contra-ataque rápido do Real; Mirande salva o Atlético.

09' Falta dura de Suárez sobre Cristiano Ronaldo no meio-campo; árbitro diz que foi a última do jogador na partida.

07' Real Madrid começa pressionando, mas ainda não levou perigo ao gol do Atlético.

04' Primeira tentativa de Cristiano Ronaldo; Courtois defende após desvio na zaga.

FOTO: "Uma cidade... Uma conquista", foi este o tema da torcida do Real Madrid nas arquibancas antes do início do jogo:

COMEÇOU! Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid.

16:27 Jogadores no gramado, vai começar a partida!

16:15 Os jogadores do Real Madrid já voltaram para o vestiário.

16:10 Torcida do Real Madrid "acorda" no Santiago Bernabéu e começa a apoiar os blancos.

FOTO: Figo, ídolo do Real Madrid, já chegou ao Estádio:

FOTO: Assim foi a chegada do ônibus do Real Madrid ao Estádio:

15:58 Todos os jogadores, de ambas as equipes, entraram agora no gramado para aquecer.

15:52 Até agora, só se escuta a torcida do Atlético de Madrid no estádio.

15:48 Os goleiros do Real Madrid aquecem no gramado do Santiago Bernabéu neste momento.

15:37 Banco do Real Madrid: Casillas, Kaká, Carvalho, Arbeloa, Higuaín, Callejón e Di María.

15:34 Atlético de Madrid também confirmado: Courtois; Juanfran, Godín, Miranda e Filipe Luis; Gabi, Mario, Koke e Arda Turan; Diego Costa e Falcao.

15:31 Real Madrid confirmado com: Diego López; Essien, Albiol, Ramos e Coentrão; Xabi Alonso, Khedira e Modric; Özil, Cristiano Ronaldo e Benzema.

15:25 Histórico do clássico: 252 partidas disputadas, 135 vitórias do Real Madrid, 56 empates e 62 vitórias do Altético.

15:18 Ao contrário de Simeone, José Mourinho colocou todos os jogadores para treinar cobranças de pênaltis.

15:16 Em finais, a história é outra: Falcao soma 8 gols em 5 decisões na carreira; Ronaldo soma 7 gols em 8.

15:13 No duelo particular entre Cristiano Ronaldo e Falcao Garcia, vantagem para o português nesta temporada: 54 gols para o luso contra 34 do artilheiro colombiano.

15:12 Sob o comandado de José Mourinho, o Real Madrid venceu todos os 8 clássicos que fez com os rojiblancos.

15:09 O Atlético ficou com o título nas três vezes que decidiu a Copa do Rei contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

15:07 Em caso de vitória do Real Madrid, a festa do título seria ainda hoje, na praça de Cibeles; já se o Atlético vencer, a festa está marcada para amanhã, na praça de Neptuno.

15:06 Mourinho convocou todos os 24 jogadores disponíveis para esta final, só Varane, machucado, ficou de fora.

15:02 Boa tarde, amigos! Hoje vamos contar a história da final da Copa do Rei de 2013. Campeão do torneio em 2011, o Real Madrid busca seu segundo título na temporada, já que venceu, em agosto do ano passado, a Supercopa da Espanha sobre o Barcelona. Já o Atlético, que não vence a Copa desde 1996, também busca seu segundo título na temporada, tendo em vista que venceu o Chelsea na final da Supercopa da Europa, também em agosto de 2012.