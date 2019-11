Real Madrid anuncia saída de José Mourinho

Em coletiva de imprensa, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou nesta segunda-feira que José Mourinho não será o técnico do Real Madrid na próxima temporada. O português tinha contrato com o clube madrilenho até o fim de 2016, mas a temporada abaixo da média e problemas internas anteciparam sua saída.

“Depois de conversarmos com nosso técnico, José Mourinho, chegamos à conclusão de dar nossa relação por terminada ao fim dessa temporada. Agradecemos a Mourinho por seu trabalho e desejamos a ele sorte no futuro. Com ele, demos um importante salto competitivo e esportivo" - disse Florentino Pérez, em coletiva.

Mourinho ainda terá dois jogos pela frente no comando do Real Madrid. Pelo Campeonato Espanhol, sua equipe enfrentará o Real Sociedad fora de casa e o fim do ciclo do treinador acontecerá contra o Osasuña, no Santiago Bernabéu.

O português estaria de malas prontas para a Inglaterra, onde deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias como substituto de Rafa Benítez no Chelsea. Carlo Ancellotti é o mais cotado para assumir Real Madrid, principalmente após sua recente saída do PSG.

José Mourinho chegou ao Real Madrid em 2010 a peso de ouro e conquistou 3 títulos: a Copa do Rei (2011), o Campeonato Espanhol (2012) e a Supercopa da Espanha (2012).