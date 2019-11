Inglaterra: o resumo da temporada 2012/13

Mais uma temporada da Premier League chegou ao fim. Pode não ter tido o desfecho que todos esperavam (brigas por título, Liga dos Campeões, Liga Europa, fuga do rebaixamento até a última rodada), mas 2012/13 ficará para sempre marcado na memória de quem acompanha o que considero o melhor e mais competitivo campeonato do mundo. Após 380 jogos, chegou a hora de analisar as campanhas dos principais times e jogadores, apontar aqueles que se destacaram positivamente e negativamente e desta forma, traçar um panorama para a temporada 2013/14.

Apesar dos tropeços, o Manchester United ainda está acima dos demais

Poucas vezes o Manchester United precisou suar tanto a camisa para compensar os erros de sua defesa como em 2012/13. Especialmente no início da temporada, a defesa dos Red Devils deixou a desejar e encerrou a campanha com mais gols sofridos dentro e fora de casa do que Manchester City e Chelsea, segundo e terceiro colocado, respectivamente. Ainda assim, o ataque reforçado com Robin van Persie e a mentalidade vencedora consolidada por Sir Alex Ferguson mantiveram a equipe forte o suficiente para minimizar os gols sofridos com reações que culminaram em viradas e ao menos, empates. Os adversários - e especialmente o Manchester City - não foram capazes de aproveitar os - raros - tropeços do United e assim deixaram o caminho livre para a equipe conquistar o 20º título na elite com três rodadas de antecedência.

O fracasso de Roberto Mancini

Sempre fui um admirador do trabalho de Roberto Mancini no Manchester City. Seu estilo pragmático e de cobrança se encaixava perfeitamente em um elenco onde o menor descuido poderia deixar os jogadores no controle da situação - como no Chelsea, por exemplo. Entretanto, sua demissão está mais associada ao perfil de treinador que a nova diretoria - formada por Txiki Begiristain e Ferran Soriano, ex-barcelonistas - procura para tornar os Citzens um dos grandes da Europa do que propriamente os resultados não obtidos - embora permitir que o United tenha conquistado o título tão facilmente não estava nos planos. A derrota para o Wigan Athletic na final da Copa da Inglaterra, no entanto, demonstrou para todos que Mancini estava completamente isolado, incapaz de fazer sua equipe ressurgir como na arrancada do título da temporada passada.

Mais uma temporada de incertezas em Stamford Bridge

A conquista da Liga dos Campeões em 2011/12 deu aos torcedores do Chelsea a esperança de que finalmente haveria estabilidade em Stamford Bridge. O técnico era Roberto Di Matteo, ídolo como jogador e ainda mais respeitado por trazer o título que o clube tanto sonhou desde que Roman Abramovich se tornou proprietário. Apesar de inovações interessantes, como a linha de três meias com Mata, Oscar e Hazard, o italiano foi demitido após uma sequência negativa de resultados e foi substituído interinamente por Rafa Benítez. Odiado pela torcida, o espanhol manteve o discurso técnico e profissional, e levou os Blues à classificação direta para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões e de quebra, conquistou o título da Liga Europa. O elenco finalmente voltou a jogar de forma estável, mas a quebra de trabalho já estava confirmada há meses: apesar dos resultados, Benítez não continuará em 2013/14.

A classificação para a Liga dos Campeões ainda é o principal objetivo dos Gunners

Para quem se acostumou com os grandes times do Arsenal no início dos anos 2000, hoje precisa se contentar com um Arsenal brigando até a última rodada para se classificar para a Liga dos Campeões. Em 2012/13, Arsène Wenger viveu uma de suas piores temporadas, especialmente após a venda do artilheiro e capitão Robin van Persie e as eliminações da Copa da Liga Inglesa para o Bradford City, da terceira divisão, e da Copa da Inglaterra pelo o Blackburn Rovers, um time em queda livre na segunda divisão. A ascensão do rival Tottenham Hotspur dificultou as coisas, mas um bom desempenho nos últimos dez jogos - oito vitórias e dois empates - selaram a vaga na elite do futebol europeu. Brigar para estar entre os quatro primeiros é pouco para os Gunners, acostumados com Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira & Cia colocando a equipe na briga pelo título.

Tottenham precisa ser mais decisivo para atingir seus objetivos

Com boas opções em praticamente todos os setores do campo e um dos técnicos mais ambiciosos e promissores do mundo, o Tottenham tinha tudo para obter bons resultados em 2012/13. Começou a temporada de forma consistente e manteve a terceira colocação durante boa parte da temporada. Tropeços em casa, aliados ao péssimo desempenho contra adversários mais fortes evaporaram uma diferença enorme para o Arsenal na reta final da temporada e a classificação para a Liga dos Campeões ficou para a próxima - o que pode pesar se uma proposta de um clube maior por Gareth Bale chegar às mãos de Daniel Levy, charmain dos Spurs.

Apesar de começo instável, Liverpool de Brendan Rodgers encorpou

Todos sabiam que o Liverpool não sonharia grande em 2012/13. A ideia de reconstrução foi o mote da temporada, e Brendan Rodgers implantou seu estilo pouco a pouco. Os tropeços do início da temporada incomodaram, mas trocando peças, contratando bem em janeiro - Daniel Sturridge e Philippe Coutinho - e contando com a estrela de Luis Suárez, os Reds fecharam a campanha em alta, com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Em 2013/14, no entanto, a cobrança será diferente. Pela sua grandeza, o Liverpool não pode ficar de fora mais uma vez da Liga dos Campeões. Se ao menos não chegar próximo disto em 2013/14, Rodgers começará a ser avaliado de outra maneira.

O melhor do resto

O Everton fez uma das suas melhores campanhas em 2012/13. Esteve próximo de sonhar com a Liga dos Campeões, e com boas contratações no início da temporada, dificultou a vida de todos que enfrentou. O West Bromwich Albion e o Swansea City também se destacaram pelas campanhas sólidas e bons valores em campo. No primeiro, o atacante Romelu Lukaku, emprestado pelo Chelsea, foi o grande destaque da temporada enquanto no segundo, Michu provou ser uma compra barata (£2 milhões) e muito mais eficiente que outros jogadores mais requintados. De quebra, os Swans de Michael Laudrup conquistaram seu primeiro grande título, o da Copa da Liga Inglesa. Com toda a pressão pela primeira temporada na elite, o Southampton merece destaque especialmente após a chegada de Maurício Pochettino, que manteve os Saints na primeira divisão jogando um futebol bem atraente - aprimorando o que já era percebido antes, com Nigel Adkins.

O pior do resto

A tabela não nega: o Queens Park Rangers foi o pior time de 2012/13. Não só pelos resultados, mas especialmente pelo investimento que fez, os Hoops frustraram a todos e demoraram a acordar após passar boa parte dos primeiros jogos sem pontuar. Não foram capazes de trocar o comando técnico a tempo de salvar a equipe londrina. Harry Redknapp chegou e reestruturou a equipe defensivamente, mas a ausência de uma coesão entre os jogadores não foi capaz de arquitetar uma reação. Com uma folha salarial inchada, Tony Fernandes terá trabalho para montar uma equipe competitiva e ao mesmo tempo sustentável para o nível da segunda divisão. A queda do Reading foi bem previsível. Foi um time de Championship disputando a Premier League. No entanto, se mantiverem Nigel Adkins e aproveitarem melhor o talento de Adam Le Fondre, os Royals podem subir novamente. Newcastre e Sunderland decepcionaram pelos jogadores que possuem e precisam tomar um cuidado maior na próxima temporada para não ficarem próximos do Z-3 novamente. Stoke City e Aston Villa, se não se reforçarem, correm sérios riscos de lutar contra o rebaixamento em 2013/14.

O incaível caiu

Desde que foi promovido, o Wigan Athletic era a única equipe entre as que disputam a Premier League que não havia sido foi rebaixada da elite. Após arrancadas espetaculares nas retas finais de campanhas anteriores, os Latics mais uma vez apostaram de forma arriscada e pela primeira vez, se deram mal. O panorama, entretanto, foi cruel para o clube da região metropolitana de Manchester: o rebaixamento se confirmou dois dias após a conquista da Copa da Inglaterra, o único grande título do clube de 81 anos. Se conseguir manter o técnico Roberto Martínez e bons jogadores como Arouna Koné, Shaun Maloney, Callum McManaman e James McCarthy, os Latics tem tudo para fazer uma boa campanha na segundona.

O melhor jogador, a melhor contratação, a revelação e a seleção da temporada

Com gols e jogadas espetaculares, Gareth Bale foi, particularmente, o melhor jogador da temporada. A Associação dos Jogadores Profissionais e dos Jornalistas de Futebol também dão respaldo ao que escolhi. Logo atrás, deixo Robin van Persie (Manchester United) e Luis Suárez (Liverpool). Entre as contratações, classifico a de van Persie pelo United como a mais importante, pelo fato do holandês ter sido um dos pilares do título. Pelo custo-benefício, Michu (Swansea) vem logo atrás. Christian Benteke, do Aston Villa, é o terceiro. Considero Romelu Lukaku a grande revelação de 2012/13, pela grande temporada que fez no WBA. Emprestado pelo Chelsea, o atacante belga poderia ficar mais uma temporada em The Hawthrons para continuar com espaço para jogar, a menos que se contente em brigar por um espaço com Demba Ba e Fernando Torres nos Blues. Abaixo, minha seleção da temporada:

2013/14: uma temporada de afirmação

Manchester United, Manchester City, Chelsea e Everton começarão a temporada 2013/14 com novos técnicos. Os Red Devils já anunciaram David Moyes como o sucessor de Ferguson, e o Chelsea deve anunciar José Mourinho em breve. Outros times também podem mudar o comando, já que os Toffees podem contratar algum técnico da liga e forçar tal clube a procurar outro. Independente quem chegar ou sair, o início da temporada será, acima de tudo, um período de afirmação para todos os clubes. Liverpool e WBA - excetuo aqui clubes que podem perdem os técnicos, como o Swansea - talvez sejam os únicos que não precisam mudar muito para melhorar em 2013/14, mas ainda assim, qualquer acomodação pode ser fatal. Será um longo e tenebroso inverno (para nós no Brasil). Que toda a espera pela próxima edição da Premier League seja recompensada com o tradicional drama, a emoção, os gols, a paixão e a inspiração que só o futebol inglês é capaz de mostrar.