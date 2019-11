Borussia Dortmund - Bayern de Munique: assim acompanhamos

18:08 Robben decide, Bayern de Munique vence o Borussia e conquista o pentacampeonato europeu

18:07 Parabéns, Bayern de Munique!

LAHM LEVANTA A TAÇA, O BAYERN, ENFIM, CONQUISTA SUA QUINTA CHAMPIONS LEAGUE!!

17:52 Este foi o gol do título, marcado por Robben:

17:51 Vem o Bayern levantar a taça!

14:47 Jogadores do Borussia recebem os cumprimentos dos jogadores do Bayern e vão receber as medalhas de prata.

FOTO: Robben: deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo.

17:42 Festa dos jogadores do Bayern e choro dos jogadores do Borussia no gramado. A muralha amarela reconhece e aplaude os comandados de Klopp.

ACABOOOOOOOOOOU!!! O BAYERN É PENTA!!! É PENTAAA!!! PENTA CAMPEÃO DE CHAMPIONS LEAGUEEEEEE!!!

48' Gomez entra na vaga de Mandzukic.

47' Sahin e Schieber entram nas vagas de Bender e Kuba.

46' Luis Gustavo entra no lugar de Ribéry.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ROBBEN!!! GOLAÇO!!! Holandês invade a área, sai novamente na frente de Weidenfeller e, desta vez, não perdoa e marca!! 2-1 Bayern de Munique!!

41' UUUUUUUUUUH!! Passe da esquerda, corta luz de Müller e pancada de Schweinsteiger, de fora da área, que é defendida por Weidenfeller!!

40' Tudo indica que teremos prorrogação em Wembley.

17:23 Assim foi o primeiro gol da partida, marcado por Mandzukic para o Bayern de Munique:

17:23 Aos 22 minutos, Subotic salvou o segundo gol do Bayern em cima da linha:

17:19 Gündogan, de pênalti, empatou a partida para o Borussia:

17:18 Lance do pênalti de Dante sobre Reus:

30' UUUUUUUUH!!! Alaba solta a bomba de fora da área e Weidenfeller faz um sesacional defesa!!

26' MILAAAGRE!!! Müller passa por Weidenfeller e chuta, a bola vai mancinha para o gol, mas Subotic apareceu de carrinho, em cima da linha, para evitar o segundo gol do Bayern!!!

23' GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Gündogan cobra com frieza e desloca o goleirão Neuer para igualar o marcador; 1-1 em Wembley!

22' Dante tenta acertar a bola e acerta o estômago de Reus; pênalti claro.

21' PÊNALTI PARA O BORUSSIA!

16' Mandzukic recebe na área e chuta, mas a bola sai fraca e Weidenfeller defende com tranquilidade.

14' GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Desta vez Robben sai na frente de Weidenfeller e faz o cruzamento, livre na área, Mandzukic só empura a bola para o gol; 1-0 Bayern!

13' Mandzukic cabeceia nas mãos de Weidenfeller e desperdiça grande oportunidade para marcar.

PÚBLICO: 86.288 pagantes.

10' Dentro da área, Hummels ganha no corpo de Ribéry e desarma o francês.

7' Segundo tempo começa morno; nenhum chute no gol até aqui.

1' Falta de Grosskreutz sobre Lahm.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

16:44 Aos 42 minutos, Robben saiu na cara do gol e chutou no rosto de Weidenfeller.

16:40 Lance mais polêmico do primeiro tempo; o árbitro viu uma falta de Lewandowski antes da cotovelada de Ribéry.

16:35 Jogo bem equilibrado até aqui. O Bayern conseguiu ficar mais tempo com a bola, mas o Borussia chegou mais vezes à frente. No entanto, Robben teve duas grandes oportunidades para marcar, na frente do gol, e desperdiçou, assim como Kuba e Lewandowski, que ficaram cara a cara com Neuer e pararam nele.

45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Borussia Dortmund 0-0 Bayern de Munique.

42' UUUUUUUUUUUUUH!!! Robben sai novamente na frente do gol e solta a bomba, só que no rosto de Weidenfeller que, deste modo, impede o primeiro gol da partida...

36' Após a cobrança, Müller quase marca de cabeça, mas a bola sai à esquerda do gol.

36' Robben sai novamente livre na área, mas se atrapalha com a bola e só ganha um escanteio.

34' UUUUUUUUUH!!! Desta vez foi Lewandowski que apareceu na frente do gol e chutou, mas Neuer voltou a fazer grande defesa.

30' UUUUUUUUUUUUUH!! Robben sai na cara do gol e tenta marcar de cobertura, mas a bola sai fraca e Weidenfeller consegue fazer a defesa.

28' Falta dura de Dante sobre Reus; o árbitro mostra o primeiro cartão amarelo da partida.

26' UUUUUUUUUUH!!! Bayern chega duas vezes em duas cabeçadas perigosas: Weidenfeller defendeu a primeira, de Mandzukic, e Javi Martínez mandou a segunda sobre o gol.

24' O árbitro deu falta de Lewandowski sobre o francês, alegando um agarrão anterior à cotovelada.

24' Falta dura de Ribéry sobre Lewandowski.

21' Mais um chute do Borussia, desta vez com Bender, e Neuer fez outra defesa. Só da Borussia até aqui!

18' Desta vez foi Reus que arriscou e, mais uma vez, Neuer defendeu.

17' Falta de Lewandowski sobre Boateng.

14' NEEEUERS DE NOVO!! Melhor chance da partida até aqui é de Kuba, que só não marcou porque Neuer fez uma sensacioanl defesa.

13' NEEEEEUER!! Chute venenoso de Lewandowski obriga o goleiro alemão a fazer boa defesa!!

12' Bayern começa a trocar mais passes e melhora na partida.

9' UUUUUH!! Kuba solta a bomba, mas a bola sai sobre o gol de Neuer.

5' O Borussia começa melhor, marcando em cima e trocando mais passes.

2' Lewandowski finaliza pela primeira vez, mas a zaga do Bayern consegue desviar.

1' Primeira falta da partida é cometida por Bender sobre Mandzukic.

COMEÇOU! Borussia Dortmund e Bayern de Munique decidem, a partir de agora, a Uefa Champions League de 2012/13!

15:44 Vai começar a partida...

15:43 Hino da Champions League!

15:42 Jogadores entram no gramado neste momento.

15:41 Fantástica a cerimônia de abertura. Atores representaram guerreiros e "lutaram" no gramado. Metade com as armadures do Borussia, e a outra metade com armaduras do Bayern. No fim, todos se reuniram no meio-campo e as bandeiras dos times entraram no gramado, cada uma de um lado do campo.

15:34 Acaba de começar a cerimônia de abertura.

15:33 Todos os jogadores, de ambas as equipes, já voltaram para seus respectivos vestiários.

15:08 Os jogadores do Borussia Dortmund subiram agora para o gramado.

15:05 Os jogadores do Bayern de Munique acabaram de entrar no gramado para fazer o aquecimento.

15:00 Banco do Borussia: Langerak, Felipe Santana, Kehl, Kirch, Leitner, Sahin e Schieber.

14:59 Banco do Bayern: Starke, Van Buyten, Luiz Gustavo, Tymoshchuk, Shaqiri, Pizarro e Mario Gómez.

BORUSSIA CONFIRMADO COM: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels e Schmelzer; Gündogan e Bender; Blaszczykowski, Reus e Grosskreutz; Lewandowski.

BAYERN CONFIRMADO COM: Neuer; Lahm, Boateng, Dante e Alaba; Javi Martínez e Schweinsteiger; Robben, Müller e Ribéry; Mandzukić.

FOTO: Se fizer um hat-trick, Lewandowski passará Cristiano Ronaldo (12) e garantirá a artilharia da competição com 13 gols. Além disso, se tornará o primeiro jogador polonês que consegue terminar o campeonato europeu no topo do ranking de artilheiros.

FOTO: De todos os jogadores de Bayern e Borussia, só Tymoshchuk pode dizer que já foi campeão europeu. O ucraniano (nasceu na extinta União Soviética) conquistou a Europa League em 2007/08 e a Supercopa da Europa em 2008 a serviço do Zenit.

FOTO: Na única vez em que Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentaram na Uefa Champions League, em março de 1998, deu Borussia. Stéphane Chapuisat marcou o único gol da eliminatória aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação do jogo de volta, em Westfalenstadion (hoje, Signal Iduna Park), garantindo a classificação para a semifinal (onde foi eliminado pelo Real Madrid, que venceu o Milan na final e conquistou seu 8° título da competição).

14:37 Jupp Heynckes, técnico do Bayern, chegou à final nas três vezes em que participou da Uefa Champions League. Hoje, depois de Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld e José Mourinho, pode conquistar seu segundo título com duas equipes diferentes (conquistou com o Real Madrid em 1997/98).

GRÁFICO: Em contrapartida, em caso de vitória, o Bayern conquistará pela quinta vez a competição, ultrapassando Barcelona e Ajax e igualando o número de títulos do Liverpool.

14:34 O Bayern de Munique pode torna-se hoje o clube que mais vezes foi derrotado em uma final de Champions League: soma 5 vice-campeonatos, assim como Juventus e Benfica.

FOTO: Bicampeonato porque, obviamente, o Borussia já conquistou a Uefa Champions League. Foi na temporada de 1996/97, no Estádio Olímpico de Munique, após vencer a Juventus por 3 a 1.

14:28 O Borussia Dortmund teve mais dificuldades do que o Bayern de Munique na fase de grupos. Enfrentou, nada mais, e nada menos, que três atuais campeões nacionais: Ajax, Manchester City e Real Madrid. Na estreia, uma vitória até que previsível sobre o Ajax, no Signal Iduna Park, por 1 a 0. Contra o City, jogando em Manchester, um importante empate por 1 a 1. Na terceira rodada, mais uma vez jogando em casa, desta vez contra os galácticos do Real Madrid, vitória por 2 a 1 e, na Espanha, empate por 2 a 2. Tudo o que o Dortmund precisava para avançar às oitavas era não vacilar nos dois últimos jogos, e ele não vacilou. Goleada na Holanda sobre o Ajax: 4 a 1; e vitória pelo placar mínimo na última rodada sobre o Manchester City, que, pela segunda temporada consecutiva, caiu na fase de grupos. Nas oitavas, contra o Shakhtar Donetsk, um importante empate na ida por 2 a 2 jogando na Ucrânia deu tranquilidade para os comandados de Klopp pintarem e bordarem em Dortmund: 3 a 0 e passagem carimbada para as quartas. Novamente jogando a primeira fora de casa, mais um empate importante, desta vez diante do Málaga: 0 a 0; na volta, vitória por 3 a 2 numa das partidas mais emocionantes da competição até aqui (o Dortmund perdia por 2 a 1 até os 90 minutos de jogo). Na semifinal, mais uma vez os comandados de Mourinho vinham pela frente. Na ida, uma impressionante vitória por 4 a 1 jogando no Signal com direito a 4 gols de Lewandowski. Na volta, porém, os merengues foram pra cima e venceram por 2 a 0, mas este resultado classificou o Borussia, que chega quase que como um franco atirador nesta final – o que pode ser uma boa estratégia para buscar o bicampeonato.

14:26 O quarto e último título da equipe bávara aconteceu na temporada de 2000/01, após vitória, nos pênaltis, sobre a equipe do Valencia, jogando em Milão, Itália.

14:23 Em Glasgou, na Escócia, em 1976, o Bayern alcançou o tri depois de derrotar a equipe do Saint-Étienne pelo placar mínimo graças ao gol de Franz "Bulle" Roth.

14:20 Na temporada seguinte, a de 1974/75, veio o bicampeonato após vitória por 2 a 0 sobre o Leeds United, jogado em Paris, na França.

14:15 O Bayern conquistou sua primeira Champions League na temporada de 1973/74, quando o torneio ainda era chamado de "Copa da Europa", após vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, jogando em Bruxelas, na Bélgica.

14:12 O Bayern de Munique caiu no Grupo F junto com Valencia, BATE Borisov e Lille. Em sua estreia, os bávaros venceram o Valencia por 2 a 1 jogando na Allianz Arena. Na segunda partida, no Dinamo Stadion, contra o BATE, derrota surpreendente por 3 a 1. Contra o Lille, porém, a equipe de Heynckes se recuperou: vitória por 1 a 0 jogando na França e por 6 a 1 jogando em casa, já pela quarta rodada. Contra o Valencia, na Espanha, o único empate da equipe até aqui na competição; 1 a 1. Na última rodada da fase de grupos, goleada sobre o BATE em Munique por 4 a 1 e primeira colocação do grupo mais do que garantida. Nas oitavas, vitória tranquila sobre o Arsenal jogando no Emirates; 3 a 1. Na Allianz, porém, derrota por 2 a 0 e classificação suada, decidida nos gols feitos fora de casa. Nas quartas, duas vitórias por 2 a 0 sobre a campeã italiana, Juventus. Na semifinal, uma grade vitória por 4 a 0 sobre o Barcelona jogando em território alemão e, para credenciar de vez o favoritismo ao título, mais uma goleada sobre a equipe culé, desta vez por 3 a 0.

14:08 Pela quarta vez na história, a Uefa Champions League será decidida por dois times do mesmo país: Real Madrid e Valencia decidiram em 2000 (3-0), Milan e Juventus decidiram em 2003 (3-2 pen.) e Manchester United e Chelsea decidiram em 2008 (6-5 pen.).

GRÁFICO: Bayern de Munique e Borussia Dortmund já se enfrentaram por 96 vezes na história: 88 pela Bundesliga, 3 pela Copa da Alemanha, 3 pela Supercopa da Alemanha e 2 vezes pela Champions League.

14:00 Boa tarde, amigos! A partir de agora, vocês começam a acompanhar todos os passos da grande final da Uefa Champions League de 2012/13. Em Wembley, Borussia Dortmund e Bayern de Munique disputam o título do maior e melhor campeonato de clubes do mundo!