Barcelona vence clássico e segue firme rumo à marca centenária

Campeão espanhol de maneira antecipada, o Barcelona entrava a campo para enfrentar o Espanyol embalado pelo anúncio da contratação de Neymar. Sem grandes dificuldades, o Barça venceu o clássico da catalunha por 2 a 0 com gols de Alexis Sanchéz e Pedro. Com a vitória, a equipe de Tito Vilanova alcançou a marca de 97 pontos e precisa de mais uma vitória na última rodada para alcançar o recorde de pontos conquistados em uma edição da Liga.

Pasillo e golaço de Alexis

Antes do clássico começar, uma pequena cerimônia dos jogadores do Espanyol marcou a partida, o Pasillo. Trata-se do corredor feito em homenagem aos campeões da temporada. Entretanto, a rivalidade local entre Barcelona e Espanyol é tamanha que um torcedor abaixou as calças na arquibacanda em sinal de protesto.

Com a bola rolando, o primeiro tempo mostrou como seria o jogo por si só. O Barcelona administrava e controlava a bola no meio campo sem dar espaços e com uma defesa sólida. O placar foi aberto com Alexis Sanchez, com um golaço. O chileno tabelou com David Villa, matou no peito e em um curto espaço driblou seu marcador e finalizou sem chances para o goleiro. Uma pintura.

Pedro marca e Barcelona segue caçando a marca centenária

No segundo tempo, o Espanyol fazia substituições sem efeitos e o Barcelona desperdiçava grandes oportunidades. Após bom passe de Xavi, Fábregas driblou seu marcador e acertou a trave do goleiro Álvarez. Entretanto, o mesmo Xavi ainda daria uma bela assistência para Pedro - que substitutiu Villa na etapa final - que entrou na área e bateu forte para fechar o placar. O Espanyol ainda teria Mubarak expulso aos 35 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Barcelona atingiu os 97 pontos e uma vitória simples na última rodada faz com que a equipe blaugrana conquista a marca centenária na Liga Espanhola, feito apenas conquistado pelo Real Madrid na temporada passada. Já o Espanyol segue com 44 pontos na 12º colocação e não aspira a grandes objetivos na temporada.