Com o Brasil se aproximando, Inglaterra perde mais uma peça

O English Team iniciou sua fase de preparação para os próximos jogos amistosos com notícias não tão boas. Kyle Walker, lateral-direito do Tottenham, alegou problemas físicos e foi cortado do grupo. O jogador de 22 anos ficou fora do treino nesta manhã e sua intenção era trabalhar o condicionamento no ginásio da Seleção, mas posteriormente a Football Association (FA) anunciou que ele não estaria apto.

Roy Hogdson - treinador da equipe -, porém, não terá problemas apenas nos lados. Danny Welbeck, jovem atacante do Manchester United, também é dúvida para os confrontos após não realizar atividades com bola nesta segunda-feira (27). Mesmo que não nada tenha sido confirmado, o reserva imediato para a posição é Daniel Sturridge, recém-contratado pelo Liverpool e que teve ótimo rendimento na reta final da Premier League. Andy Carroll, outro centroavante que poderia servir como opção, está de fora por lesão.

Na meia-cancha, a juventude inglesa será substituída pela experiência. Jack Wilshere e Tom Cleverley, pupilos de Arsenal e Manchester United - respectivamente -, também não estarão disponíveis. A dupla que deve ir à campo é formada pelo veterano - e recordista de gols do Chelsea - Frank Lampard e Michael Carrick, um dos destaques na campanha do United e nomeado como um dos melhores do Campeonato Inglês. Advindo do City, Jack Rodwell surge como ''plano b'' da função.