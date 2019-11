Santa Fe vence Garcilaso e é o primeiro semifinalista da Libertadores

Depois de vencer a primeira partida fora de casa por 3 a 1, o Santa Fe recebeu o Real Garcilaso, confirmou a sua superioridade e venceu por 2 a 0, carimbando a vaga para as semifinais da Libertadores. Agora, a equipe espera o vencedor de Fluminense e Olimpia para descobrir o seu adversário – lembrando que caso o Flu se classifique e o Atlético Mineiro também, o adversário dos colombianos sairá da disputa entre Newell’s Old Boys e Boca Juniors, ambos da Argentina.

Se a tarefa dos peruanos do Garcilaso já era extremamente difícil, ela ficou praticamente impossível logo no começo da primeira etapa. Logo aos seis minutos, o atacante Jefferson Cuero aproveitou o fator altitude e soltou uma bomba, de muito longe, marcando um gol espetacular para os donos da casa. Para os visitantes, a missão era marcar três gols para levar a disputa para as penalidades.

Entretanto, a superioridade da equipe colombiana era evidente e o placar quase foi aumentado minutos depois de ter sido aberto. Aos 11 minutos, Wílder Medina, o carrasco do Grêmio nas quartas de final, carimbou a trave de Diego Carranza. O domínio do Santa Fe era tanto que o único lance de perigo do Real Garcilaso veio aos 35 minutos, quando Fabio Ramos arriscou de longe, obrigando Vargas a fazer uma defesa tranquila.

Na volta para o segundo tempo, o panorama da partida não se transformou e o Santa Fe apenas administrou a classificação e ainda conseguiu chegar ao segundo gol. Aos 20 minutos, Valencia aproveitou sobra após bela jogada de Medina e apenas completou para o fundo do gol, ampliando o placar. Com o Garcilaso entregue, restou aos donos da casa tocarem a bola e comemorarem a classificação para as semifinais da Libertadores, aonde uma equipe colombiana não chegava desde 2007, quando o Cúcuta Deportivo foi eliminado para o Boca Juniors, campeão daquela edição.

Confira os gols:

1-0, Cuero

2-0, Valencia