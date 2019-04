70 mil torcedores devem ver apresentação de Neymar no Camp Nou

Quando vestir a camisa do Barcelona, nesta segunda-feira (3), às 13h (de Brasília), o atacante Neymar deve presenciar a maior apresentação de um jogador na história do clube. A expectativa é que cerca de 70 mil torcedores vejam a cerimônia nas arquibancadas do Estádio Camp Nou, casa dos catalães.

A informação é do portal "ESPN.com.br", que conversou com Francesc Orenes, do departamento de comunicação do time espanhol. “Aguardamos muita gente. Calculamos que entre 60 mil e 70 mil torcedores, mas só saberemos no momento mesmo”, confirmou Orenes ao repórter Marcus Alves, do site da ESPN Brasil.

Até o momento, o público recorde de uma apresentação de um novo contratado no Camp Nou aconteceu em 2009, quando aproximadamente 50 mil pessoas foram assistir a chegada de Zlatan Ibrahimovic. O rebuliço foi tão grande, que alguns torcedores invadiram o estádio para saudar o atacante sueco, mas foram parados por seguranças e pelo sistema de drenagem do gramado.

Neymar custou 28 milhões de euros (R$ 74 milhões) para o Barcelona, representando a venda mais cara da história do Santos e do futebol brasileiro.