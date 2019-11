Entre lágrimas, Abidal anuncia sua despedida do Barcelona

Em uma coletiva de imprensa banhado em emoção e lágrimas, o lateral-esquerdo Eric Abidal anunciou sua saída do Barcelona após o fim da temporada. Durante a entrevista, o francês esteve acompanhado do presidente do Barcelona, Sandro Rosell, do técnico da equipe, Tito Vilanova, e do diretor técnico, Andoni Zubizarreta aos quais agradeceu o trabalho realizado mas não escondeu sua mágoa.

"Ficaria feliz se continuasse no Barcelona, mas o clube vê a situação de maneira diferente e tenho que respeitar a escolha da diretoria. Após a doença, tinha dois objetivos: lutar pelas minhas filhas, para vê-las crescer, e segundo, voltar a jogar. Gostaria que fosse aqui no Barcelona, mas o clube não quis, e eu respeito isso" - afirmou.

A pedido de Josep Guardiola, Abidal foi contrato junto ao Lyon em meados de 2007. Desde então foi titular absoluto da lateral esquerda e marcou seu nome na história sendo capitão em momentos importantes do clube. Entretanto, o francês enfrentou dois graves problemas de saúde na última temporada e gerou dúvidas sobre sua sequência no esporte de alto nível.

“Hoje é um dia complicado para mim. Joguei seis anos no Barcelona, foi a experiência mais forte que tive na vida. Tive sorte de ter companheiros maravilhosos, os melhores do mundo. Aprendi muito. Tiveram confiança em mim. Os médicos e os fisioterapeutas que estão aqui me ajudaram muito, principalmente o doutor Medina. Obrigado aos meus familiares, minha mulher, meu primo e minhas filhas” - disse.

Abidal fará seu jogo de despedida neste sábado, contra o Málaga, no Camp Nou. O francês deixa o Barcelona com 20 titulos conquistados em 8 anos de clube.

Em 2007, o ínicio da uma história catalã

Chegada ao fim a temporada 2006/2007 europeia, o Barcelona se viu desfalcado em um de seus principais setores. Giovanni Van Bronckhorst, também lateral-esquerdo acabara de ser negociado com o Feyenoord, da Holanda. Cabia ao técnico Josep Guardiola escolher o substituto que disputaria a posição com Sylvinho. Sem titubear, o nome de Abidal foi o primeiro na lista do espanhol em decorrência de sua importância defensiva no Lyon e na Seleção Francesa.

Na temporada 2008/2009 já era titular absoluto da equipe e um dos principais destaques da sólida defesa catalã em virtude de sua obediência tática. Naquele ano, Abidal conquistaria nada menos que o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

Em 2011, tido pelo próprio como seu melhor ano com a camisa culé, Abidal teve a honra de levantar a desejada taça da Liga dos Campeões da Europa, após vencer o Manchester United por 3 a 1 em Wembley. O francês ainda provaria ao mundo o seu valor no futebol, após ser bastante contestado pela eliminação pífia da Seleção Francesa na Copa do Mundo de 2010.

No seu último ano em alta, Abidal foi decisivo em na temporada 2011/2012 também por marcar um dos gols decisivos para a eliminação do rival espanhol Real Madrid na Copa do Rei. De lá pra cá, o camisa 22 tem 192 jogos pelo Barcelona e apenas 2 gols marcados.

Luta contra o câncer

Em março de 2011, Abidal passou por uma cirurgia para retirada de um túmor no fígado e ficou ausente dos jogos oficiais do clube até o fim da temporada. Naquele momento, muitos já especularam uma possível aposentadoria do francês, mas após apresentar uma recuperação surpreendente, voltou a campo em dezembro daquele mesmo ano.

Contudo, em fevereiro de 2012, Abidal foi atingido pela notícia de que precisaria de um transplante e novamente se afastou dos gramados. Novamente surpreendendo em sua recuperação, o francês retornou a campo no dia 6 de abril, quando entrou na vaga do zagueiro Piqué aos 25 minutos do segundo tempo na goleada por 5 a 0 diante do Mallorca.

Fora dos gramados, Abidal será o novo diretor técnico das escolas de futebol do Barcelona ao redor do mundo.

“Estou indo embora, mas certamente voltarei com uma proposta que tenho do clube. Agradeço por este gesto. Obrigado aos torcedores do Barcelona e aos que me apoiaram durante minha recuperação” - encerrou Abidal, que foi aplaudido por todos os presentes.