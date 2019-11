Barcelona goleia Málaga e chega aos 100 pontos no Espanhol

Na partida de encerramento do Campeonato Espanhol, o Barcelona entraria a campo com um objetivo em mente: alcançar a marca centenária da competição. Mesmo sem Messi, os culés não tiveram dificuldades para golear o Málaga por 4 a 1, nesta sábado (01) no Camp Nou. Com gols de Villa, Fàbregas, Montoya e Iniesta o Barça atingiu a pontuação desejar e agora espera por Neymar para iniciar o planejamento para a próxima temporada. No outro lado, o Málaga termina seu ciclo como quadrifinalista da Liga dos Campeões e obtendo a 6ª posição na Liga, classificando-se para a Europa League.

Início arrasador

O confronto entre o semifinalista da Liga dos Campeões contra o quadrifinalista da mesma tinha a expectativa de ser mais emocionante do que se apresentou. De fato, foram necessários apenas 15 minutos de jogo para o vencedor ser definido. Logo aos 3 minutos, Iniesta lançou para Pedro que venceu na corrida dos zagueiros e rolou para. O gol inicial não acordou o Málaga, pelo contrário, apenas animou o Barcelona que ampliou o placar logo em seguida com Fàbregas. Em uma tabela espanhola, Césc e Villa trocaram belos passes .

Atônito, o Málaga não demonstrava nenhuma reação e após aproveitar a falha da defesa após a cobrança de escanteio. O placar construído aos 15 minutos do primeiro tempo se manteria até o final. O Barça tirou o pé o acelerador enquanto o Málaga já fazia substituições procurando organizar sua equipe. Villa ainda acertaria a trave antes do primeiro tempo termina ao som de aplausos.

Iniesta liquida a fatura

O Málaga tentou surpreender no segundo tempo e logo no primeiro minuto, Julio Baptista recebeu bom passe, saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Pinto. Porém, no contra-ataque, , coroando sua excelente Substituído pelo brasileiro Thiago, Andrés ainda veria Isco acertar o poste catalão aos 8 minutos.

Aos 11, o próprio Isco cruzou para Morales que, de primeira, diminui o placar, era o gol de honra do Málaga. Julio Baptista ainda desperdiçou novamente a chance de se redimir, perdendo um gol claro aos 33 da segunda etapa. Com a partida definida, Tito Vilanova pôs a campo Abidal que, entre lágrimas, anunciou esta semana que não jogará pelo clube na próxima temporada. O clima de despedida e emoção foi destaque até o fim da partida.

Com o resultado, o Barcelona atingiu os 100 pontos na Liga Espanhola, recorde para a equipe culé. Já o Málaga, termina como 6º colocado, com honráveis 57 pontos. Para a próxima temporada, o Barça conta com Neymar e companhia para buscar seu 5º título da Liga dos Campeões. Já o Málaga, usa a boa campanha desta temporada como motivação para a Europa League.

Tributo a Abidal

Após o apito final, Abidal veio as lagrimas em pleno Camp Nou. Todos os jogadores do Barcelona trajando uma camisa comemorativa com os dizeres: "Mercí, Abidal" (Obrigado, Abidal, em francês). Logo depois, 22 crianças entraram no gramado fazendo alusão a quantidade de títulos espanhóis da equipe, e do número do uniforme do lateral francês.

"Hoje é um dia que não se esquecerá. Tem sido um exemplo de compromisso e profissionalismo no campo e fora dele. Sua força está na força de nossa equipe e dos seus companheiros.Faz parte do melhor Barça da história. Por tudo isso te agradecemos. A Liga número 22 da história do clube, o 22 de suas costas. Uma Liga que será lembrada como a de Tito e Abidal" - disse o locutor do estádio.

Emocionado e acompanhado de seus filhos, Abidal agradeceu.

"Da parte da minha família, quero dar graças por todo o apoio que tivemos nesses seis anos. Foram espetaculares. Muito obrigado aos catalães. Vocês são parte de nossa família." - disse Abidal.