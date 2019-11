Um ano após disputar a Champions mas ser rebaixado, Villarreal retorna à elite da Espanha

O sofrimento do torcedor do Villarreal ao ver o clube fora da elite na Espanha terminou após um ano. Neste sábado (8), o time venceu o Almería por 1 a 0, no Estádio El Madrigal, e garantiu o acesso direto para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, retornando depois do rebaixamento no país e de ter disputado a Uefa Champions League na temporada 2011/2012.

Jonathan Pereira foi o autor do gol do Submarino Amarelo, depois de passe do meia Cani. A equipe fez 77 pontos, três a mais que o adversário, terminando como vice-campeão. Já o Almería disputará o playoff para a última vaga na elite espanhola, ao lado de Girona, Alcorcón e Las Palmas. A outra vaga direta ficou com o Elche, campeão da Segundona.

O Villarreal já teve jogadores renomados do futebol mundial, como Riquelme, Juan Pablo Sorín, Diego Forlán e Nilmar, e hoje ainda conta no elenco com o brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna. Confira abaixo a comemoração do acesso no momento do apito final do árbitro Vicanti Garrido:

* Com informações da VAVEL España