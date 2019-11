Antes das Confederações, México empata mais uma pelas Eliminatórias da Concacaf

A seleção mexicana vem ao Brasil para a Copa das Confederações em um momento irregular: nesta terça-feira (11), o México não passou de um modesto 0 a 0 com a Costa Rica pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. O jogo foi realizado em um Estádio Azteca (na Cidade do México) lotado.

Com o resultado, a equipe do técnico Manuel de La Torre subiu para oito pontos no hezagonal final, dentro da zona de classificação para o Mundial de 2014, mas sendo cinco empates e apenas uma vitória (contra a Jamaica, por 1 a 0). O futebol apresentado nos últimos duelos é o que o torcedor mais se preocupa para as Confederações e para o restante das Eliminatórias.

Os principais jogadores do México tiveram uma atuação abaixo da média. Andres Guardado (Valencia-ESP), Giovani dos Santos (Mallorca-ESP) e Chicharito Hernandez (Manchester United-ING) foram pouco eficientes e não conseguiram furar o bloqueio costarriquenho. Do lado adversário, o placar final foi considerado um "bom negócio", já que permanecem entre os três países que irão diretamente para a Copa. Veja abaixo os melhores lances da partida:

Nos outros jogos da chave, os Estados Unidos venceram por 2 a 0 o Panamá e assumiram a liderança com 10 pontos. Honduras se aproximou da zona classificatória ao derrotar por 2 a 0 a Jamaica.

Mais jogos de envolvidos na Copa das Confederações

Outros três envolvidos na Copa das Confederações jogaram na terça (11). O Uruguai, fora de casa, ganhou por 1 a 0 (gol de Cavani) da Venezuela e entrou na zona de repescagem das Eliminatórias da América do Sul. Em amistoso nos EUA, a Espanha venceu por 2 a 0 a Irlanda, gols de Soldado e Juan Mata. E a Itália, no Estádio São Januário-RJ, vencia o Haiti por 2 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo (gols de Giaccherini e Marchisio), mas levou o empate com Saruel e Peguero.