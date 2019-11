Real Betis desembolsa apenas R$ 3,45 para contratar meiocampista do Congo

O Real Betis, 7º colocado no último Campeonato Espanhol, marcou história nesta quinta-feira (13). Em um mundo onde reinam as transações milionárias de promessas e craques, o time de Sevilla fez a compra de jogador mais barata de toda a trajetória do futebol da Espanha. O meia congolês Cedric Mabwati Gerard, do Numancia (da segunda divisão), foi adquirido pela "pechincha" de R$ 3,45 (1 euro e 20 centavos), de acordo com o Diário "Marca".

A transação ocorreu porque Mabwati havia renovado seu contrato com o Numancia, mas uma cláusula exigia liberação em caso de propostas vindas de clubes da primeira divisão, e foi o que aconteceu. O Betis depositou o dinheiro e comprou o passe do atleta.

Mabwati tem nacionalidade espanhola mas é nascido na República Democrática do Congo, onde até atuou pela seleção sub-20 do país. Hoje com 21 anos e há três temporadas defendendo o Numancia, o congolês já jogou nas categorias de base do Atlético de Madrid. Veja abaixo um golaço marcado pelo jovem meia, quando ainda atuava na equipe madrilenha.