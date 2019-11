Brasil - Japão, assim acompanhamos

18:05 Encerramos por aqui a transmissão. Na estreia pela Copa das Confederações, o Brasil passou fácil pelo Japão e venceu por 3 a 0, Neymar, Paulinho e Jô marcaram os gols. Na próxima ronda, a Seleção Brasileira enfrenta o México enquanto os Japoneses pegam a Itália. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e visite nossa Encerramos por aqui a transmissão. Na estreia pela Copa das Confederações, o Brasil passou fácil pelo Japão e venceu por 3 a 0, Neymar, Paulinho e Jô marcaram os gols. Na próxima ronda, a Seleção Brasileira enfrenta o México enquanto os Japoneses pegam a Itália. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e visite nossa página no facebook . Obrigado a todos que nos acompanharam.

18:00 VÍDEO No último minuto, Jô marca o terceiro gol da Seleção Brasileira contra o Japão.

FIM DE JOGO! No estádio Mané Garrincha, o Brasil vence o Japão por 3 a 0 na estreia pela Copa das Confederações.

48' No último minuto de jogo, Jô recebe boa assistência de Oscar e fecha a conta.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! JÔ FECHA A CONTA!

46' FOTO Neymar comemorando seu gol. O primeiro do Brasil.

45' Teremos três minutos de acréscimo!

44' Em contra-ataque rápido, Hernanes solta a bomba de fora da área. Mas ela sai por cima.

43' Maeda aproveita a falha de Daniel Alves e se lança ao ataque. Na finalização, Julio César defende sem dificuldades.

42' O Brasil toca bola na defesa para gastar tempo. A chuva começa a atacar o clima brasiliense.

41' Gritos de 'olé' soam no estádio Mané Garrincha.

38' Honda é lançado e desvia de cabeça para a grande área, mas Julio César se antecipa e fica com a bola.

36' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Fred. ENTRA: Jô.

35' QUASE FRED! Em seu último lance em campo, Fred sobe mais que defesa japonesa e cabeceia próximo a trave direita da Kawashiwa.

34' Daniel Alves lança Oscar em profundida. O meia domina com o biquinha da chuteira, mas a zaga japonesa afasta o perigo.

29' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Hulk. ENTRA: Hernanes.

28' Neymar sai sentindo muitas dores e bastante aplaudido pela torcida

27' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Neymar. ENTRA: Lucas.

26' Okazaki aproveita o cruzamento de Kagawa e cabeceia por cima do gol de Julio César.

25' JÚLIO CÉSAR DEFENDE! Honda cobra falta na barreira, a bola explode e sobra para o próprio Honda que tenta o toque para Kagawa dentro da grande área. No bate-rebate, a bola sobra para Okazaki que chuta forte para boa defesa de Julio César.

24' Neymar é atendido dentro de campo. Jogador sente muitas dores após dividir bola com Uchida.

20' FOTO Paulinho comemora seu gol, o segundo da Seleção Brasileira.

19' No mesmo momento que Lucas vai para o aquecimento, a torcida vai delírio. Junto com ele, Dante e Jô também iniciam o trabalho para entrar a campo.

15' VÍDEO Aproveitando a falha da defesa, Paulinho marca o segundo gol brasileiro contra o Japão.

14' Marcelo e Neymar tenta uma jogada ensaiada e rolam para Daniel Alves que cruza. Paulinho, sem equilibrio, tenta o cabeceia mas nada consegue.

12' Primeiros gritos de 'Lucas, Lucas' começam a soar no estádio Mané Garrincha.

10' IMPEDIMENTO! Neymar cobra falta na grande área, nós pés de Paulinho que só não marca o seu segundo gol pois o impedimento já havia sido assinalado.

9' Fred é lançado na grande área e cai. Atacante brasileira reclama de ter sido empurrado e pede pênalti. O árbitro manda seguir.

4' PERIGO! Okazaki antecipa o cruzamento na área e toca de primeira, e a bola passa raspando a trave esquerda de Julio César.

2' Paulinho recebe cruzamento de Daniel Alves e, livre, chuta forte em baixo da Kawashiwa, que falha. Dois a zero Brasil!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! PAULINHO AMPLIA A VANTAGEM!

0' Recomeça o segundo tempo!

17:01 VÍDEO O momento em que Joseph Blatter e Dilma Rouseff são vaiados pela torcida brasileira.

16:58 FOTO O golaço de Neymar! O primeiro do Brasil e da Copa das Confederações!

16:57 Joseph Blatter ficou na bronca com a torcida brasileira: "Por favor, onde está o fair play de vocês"

16:56 Lula comentou sobre as vaias à Dilma Rouseff no inicio do jogo: "Na minha vida política, a vaia e o aplauso são dois momentos de reação do ser humano. A única coisa que eu, particularmente, fico triste é que eu fui preparado para uma festa. É como se eu fosse convidado para o aniversário de um amigo meu, chegasse lá e encontrasse um grupo de pessoas que não queria a minha presença lá"

16:55 VÍDEO Aos 3 minutos, Fred ajeita para Neymar marcar um golaço. O primeiro da Copa das Confederações!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Brasil vai vencendo o Japão por 1 a 0, o gol foi marcado por Neymar!

47' Davi Luiz cobra na barreira, e a bola sai para escanteio.

46' CARTÃO AMARELO PARA HASEBE! Por falta dura em cima de Neymar.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo!

43' ESPALMA KAWASHIMA! Contra ataque rápido, Fred tabela com Neymar e na sobra, chuta rasteiro para boa defesa de Kawashima. O goleiro japonês ainda sairia de carrinho para impedir que Neymar aproveitasse o rebote.

40' QUASE HULK! Em sua jogada característica, Hulk corta para o meio e chute forte. A bola bate na rede pelo lado de fora! Quase o segundo gol brasileiro!

37' JOGADA ENSAIADA! Neymar rola para Hulk que solta a bomba na cobrança de falta. Mas a bola bate no defensor japonês e sai.

33' Marcelo carrega pelo meio, toca para Fred, que tenta girar sobre o zagueiro, mas a bola escapa e vai para o goleiro Kawashima.

28' Sabendo que o jogo é centrado no meio de campo, a equipe japonesa começa a marcar a saída de bola brasileira.

27' Paulinho é derrubado por Kagawa no meio campo. A partida começa a ficar muita faltosa.

24' Daniel Alves comete falta dura em Endo no centro de campo. O árbitro Pedro Proença conversa e adverte o brasileiro.

23' POSSE DE BOLA: Brasil 68% x 32% Japão

22' Endo cruza do lado esquerdo e Honda se antecipa a Davi Luiz para cabecear. Mas a bola é forte demais e segue seu rumo para a linha lateral.

21' QUASE O SEGUNDO! Hulk tabela com Daniel Alves, invade a área e bate cruzado. Bola desvia, Kawashima espalma, e zaga corta antes da chegada de Paulinho.

19' Neymar é lançado na esquerda por Oscar, fica mano a mano com o zagueiro mas perde o tempo de bola na hora do drible. Recuperação japonesa.

18' EM DOIS TEMPOS! Honda recebe no meio, dá um belo corte em Davi Luiz e chuta forte. Julio César se enrola na defesa mas defende em dois tempos. Kagawa estava a postos para aproveitar qualquer falha do goleiro brasileiro.

17' Daniel Alves cochila e não percebe o passe de Davi Luiz para esmo. Na tentativa de recuperação, o lateral quase consegue impedir a saída de bola para a linha lateral.

14' Novo contra-ataque brasileiro, Hulk abre para Daniel Alves na direita que tenta o cruzamento para Fred. Mas a bola sai pela linha de fundo.

12' Boa jogada de Oscar pela lado direito que cruza, Hulk domina dentro da grande área e é interceptado quando tentava o passe para Fred. Na sobra, Daniel Alves tenta de longe mas sem perigo.

9' Hulk tenta a tabela com Daniel Alves, mas a bola do lateral é forte demais. Tiro de meta para o Japão.

8' QUASE JAPÃO! Oscar erra o domínio de bola e Honda sai no contra-ataque. No chute, a bola passa perto do gol de Julio César!

6' Fred recebe passe no meio e tenta a infiltração para Neymar, mas a defesa japonesa corta.

5' Honda cobra direto e Julio César espalma. Quase o empate japonês.

4' Marcelo faz lançamento, Fred ajeita de peito para Neymar que, de primeira e com categoria, marca um golaço! Brasil 1 a 0.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAÇO DO BRASIL! NEYMAR MARCA O PRIMEIRO GOL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES!

1' Ê JÚLIO CÉSAR! Davi Luiz recua bola para Julio César que fica indeciso antes de chutar para frente. Honda quase complica o goleiro brasileiro.

0' Autoriza o árbitro! Rola a bola para Brasil e Japão! Abertura da Copa das Confederações!

15:57 Tudo pronto para começar o jogo, saída de bola do Brasil.

15:56 Foi gigantesca as vaias para Joseph Blatter e Dilma Rouseff. A presidente brasileira, visivelmente envergonhada, se manteve seguro e continuou o seu discurso de abertura.

15:55 HINO OFICIAL DO BRASIL EM CORO!

15:53 HINO DO JAPÃO SENDO EXECUTADO!

15:52 Dilma Rouseff: "Declaro oficialmente aberta, a Copa das Confederações 2013."

15:51 Muitas vaias no estádio em direção à Joseph Blatter e Dilma Rouseff. Presidente faz seu discurso de abertura.

15:50 Bandeiras da FIFA e das Seleções já estão em campo, jogadores passa a entrar neste momento. Música-tema da agremiação organizadora toca nos alto-falantes do estádio.

15:47 FIQUE DE OLHO: Fred Guedes Principal artilheiro da Seleção Brasileira na 'Era Felipão' marcando 4 gols nos últimos 5 jogos. Fred, do Fluminense, é o ponto de referência do ataque e provável camisa 9 canarinho na Copa do Mundo de 2014. Grandes chances de deixar sua marca hoje.

15:44 FIQUE DE OLHO: Shinji Kagawa O Meiocampista do Manchester United é a principal ferramenta de ataque da equipe japonesa. Todas as jogadas passam pelo pé dele. Kagawa tem tudo para dar muita dor de cabeça aos defensores brasileiros.

15:40 FOTO Aquecimento brasileiro é recepcionado por uma grande euforia das arquibancadas. Fred confirmado no ataque ao lado de Neymar e Hulk. Jô e Lucas no banco.

15:35 FOTO Seleção Japonesa aquecendo no gramado do estádio Mané Garrincha. Kagawa e Honda confirmados na equipe titular.

15:32 FOTO Torcedores não encontram comida e bebida nos bares do estádio Mané Garrincha, caso parecido com o que ocorreu na reabertura do Mineirão. (Foto: Rodrigo Vessoni)

15:30 VÍDEO A Adidas, patrocionadora oficial da Copa das Confederações, lançou um vídeo promocional para a competição. Confira.

15:26 FOTO Festas e manifestações

15:22 Vaiado em sua saída de campo na partida contra a França. Neymar é o mais tietado pelos torcedores presentes no Estádio Mané Garrincha.

15:18 Seleção Brasileira sobe para o gramado e é recebido por muitos aplausos da torcida.

15:17 FOTOS Protesto dos manifestantes nos arredores do Estádio Mané Garrincha.

15:13 FOTO Cerimônia de abertura da Copa das Confederações Brasil 2013

15:10 No lado de fora do estádio, manifestantes gritam com o coro de 'A PM é a vergonha do Brasil'. Balas de borracha e bombas de gás foram lançadas contra o grupos, atingindo alguns.

15:08 O italiano Alberto Zaccheroni, apesar dos treinos fechados antes do jogo, também não muda a escalação. Japão confirmado como esperado.

15:05 Breve suspense antes da confirmação oficial acabou sendo a esperada. Fred vai como titular e Jô permanece no banco, o técnico Luiz Felipe Scolari preferiu apostar em seu principal camisa 9.

15:02 Ônibus da Seleção Japonesa também já chegou ao estádio. Ambas as delegações chegaram com tranquilidade, passando por fora da onda de manifestações.

15:01 Ônibus da Seleção Brasileira acaba de chegar ao estádio Mané Garrincha. Delegação foi aconselhada a sair do hotel mais cedo por conta das manifestações.

14:59 Carlos Alberto Parreira: "Tem toda expectativa de estreia. Para chegar à final, temos que começar ganhando. É fundamental vencer nessa estreia."

14:58 JAPÃO CONFIRMADO! Kawashima; Uchida, Konno, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Endo, Honda, Kagawa; Okazaki, Maeda

14:57 BRASIL CONFIRMADO! Julio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Hulk, Fred, Neymar

14:56 Organizado por Paulo Barros, a cerimônia de abertura da Copa das Confederações homenageia as diferentes culturas dos países participantes. Como já revelado, o show é programado para ser empolgante, mas sem danificar o gramado.

14:55 Na entrada, as grandes filas são formados também pela falta de catraqueiros. Muitos sequer pegaram sua credenciais para permitir a entrada dos torcedores no estádio. Enquanto isso, grandes filas e muita confusão vão se formando nos arredores.

14:54 FOTO Também presentes no estádio, torcedores japoneses se fantaseiam para a grande festa.

14:54 FOTO Grandes filas marcam a entrada do estádio.

14:54 Sistema de som do estádio Mané Garrincha instrui os torcedores a como se comportar perante ao gás de pimenta. Ele aconselha que se bote uma camisa ou lenço no rosto, não esfregar os olhos para evitar irritação.

14:53 FOTO Vestiário da Seleção Brasileira para o jogo de hoje.

14:53 CONFRONTO! O clima tenso nos arredores do estádio acendeu de vez. Bombas de efeito moral foram atiradas contra os manifestantes que revideram com pedra. Muita correria e confusão.

14:52 Em 2001, as seleção empataram por 0 a 0 no Kawashi Soccer. Já em 2005, outro empate, dessa vez por 2 a 2 , selaram os confrontos das duas equipes.

14:51 Pela Copa das Confederações, Brasil e Japão se enfrentaram duas vezes e ambas as partidas terminaram em empate.

14:50 FOTO Na manifestação, a Polícia usa sua cavalaria e cachorros para conter os manifestantes.

14:50 FOTO No lado de fora, torcedores formam longas fila em busca de ingressos.

14:50 Cerimônia de abertura se inicia, e o público vai ao delírio no estádio Mané Garrincha.

14:48 FOTO Barreira policial formada para impedir a aproximação dos manifestante do estádio.

14:48 O protesto dos manifestantes no lado de fora começa a se intensificar. Após furarem o bloqueio policial, o grupo se aproxima ao estacionamento do estádio e o batalhã de choque já foi acionado. Clima tenso.

14:37 Dentro do estádio, a cerimônia de abertura vai sendo preparado. Paulo Barros, carnavalesco da Unidos da Tijuca/RJ é o comandante da festa.

14:36 Por conta da manifestação, o ônibus da Seleção Brasileira foi aconselhado a sair do hotel e se dirigir ao estádio mais cedo. A saída que estava prevista para 14h30 ocorreu às 14h.

14:35 Entretanto, nem tudo são flores nessa estreia. Um grupo de manifestantes formado por cerca de 600 pessoas protestam com palavras de ordem nos arredores do estádio. Existe um bloqueio policial próximo ao local, mas o clima é tenso nos dois lados.

14:34 FOTOS Torcedores brasileiros e japoneses já se encontram presentes nos arredores do estádio.

14:33 Antes do jogo, leia a crônica que a VAVEL Brasil preparou sobre o Brasil, que busca reconquistar o público na Copa das Confederações.

14:32 Antes do jogo, leia a crônica que a VAVEL Brasil preparou sobre o Japão, que está disposto a surpreender.

14:31 Brasil e Japão dão o pontapé inicial para a Copa das Confederações! Será o primeiro grande jogo após a longa etapa de testes na 'Era Felipão'.

14:30 Boa tarde, amigos! A Equipe VAVEL Brasil inicia a transmissão do jogo de abertura da Copa das Confederações! Brasil e Japão se enfrentam buscando a primeira vitória na competição. Fique conosco!