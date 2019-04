Técnico do Japão lamenta derrota mas destaca: “Não somos o que se viu hoje”

Na entrevista coletiva logo após a derrota deste sábado (15) para o Brasil por 3 a 0, o italiano Alberto Zaccheroni, treinador da seleção japonesa, lamentou a derrota da equipe na estreia da Copa das Confederações, e disse que os gols do Brasil no início de cada tempo influenciaram no declínio do time nipônico.

“O primeiro gol foi muito cedo e nosso time não soube o que fazer depois disso. O segundo também, no começo do segundo tempo (marcado por Paulinho). Falei que tinham que jogar, mas não foi possível. As causas para mim foram o gol no começo e o condicionamento que não estava no melhor possível”, disse o técnico.

Ainda na coletiva, Zaccheroni afirmou que o Japão mostrou apenas metade do que pode apresentar, e depositou sua confiança sobre o elenco. “Temos tempo para nos preparar para a próxima partida. Precisamos erguer a cabeça e olhar adiante”, completou.

O treinador ressaltou que o resultado adverso e, principalmente, os três gols sofridos obrigam o Japão a conseguir um bom resultado na próxima quarta-feira, contra a Itália, na Arena Pernambuco, e depois contra o México, para conquistar uma vaga na próxima fase.