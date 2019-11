México - Itália, assim acompanhamos

17:56 Agradecemos a todos que acompanharam esta partida na VAVEL Brasil. Fique agora com a crônica de México 1-2 Itália aqui.

48' FIM DE JOGO! Apita Enrique Osses o final da partida. A Itália vence o México por 2 a 1 e assume a segunda colocação do Grupo A. O Brasil permanece na liderança.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' VÍDEO: Assista ao gol de Balotelli, o segundo da Itália.

41' MAIS SUBSTITUIÇÕES: No México, saiu Zavala, entrou Jimenez. Na Itália, entrou Aquilani, saiu Giaccherini.

40' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA: Sai o autor do segundo gol, Mario Balotelli, e entra o camisa 11 Gilardino.

37' FOTOS: Confusão do lado de fora do estádio. Cerca de 300 manifestantes protestavam nos arredores do Maracanã contra o aumento da tarifa de ônibus e os gastos públicos com a Copa do Mundo. O Batalhão de Choque foi acionado e bombas de efeito moral foram usadas para controlar a confusão.

35' Cartões amarelos: Balotelli, após a comemoração, e De Rossi, por falta dura, foram advertidos.

33' Balotelli recebeu de Giaccherini, ganhou no corpo da zaga mexicana, e bateu firme para colocar a Itália novamente em vantagem

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! BALOTELLI!

28' Público presente no Maracanã: 72.163 espectadores.

22' MEXE A ITÁLIA: Sai Marchisio, entra Cerci.

20' Cobrança de escanteio de Giovani dos Santos que a zaga italiana consegue afastar.

14' MUITO PERTO! Pirlo bate colocado, mas mais forte do que deveria, e a bola passa raspando o poste esquerdo de Corona.

12' Cartão amarelo para Giovani dos Santos! O meia derrubou Abate a alguns metros da área, fez a falta, e recebeu o segundo amarelo do jogo.

08' PEGA CORONA! Mais uma cobrança de falta de Pirlo, mas desta vez na barreira. Na sobra, Montolivo chutou de bico, mas Corona pegou firme.

08' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO: Sai Aquino, entra Mier.

03' FOTO: Chicharito comemora o gol de empate do México.

01' Bola em jogo para o segundo tempo!

17:02 Equipes vão voltando ao gramado e o 2º tempo está prestes a começar.

16:51 VÍDEO: Veja e cobrança de Chicharito Hernández que empatou a peleja para os mexicanos.

16:48 VÍDEO: Assista ao gol de Pirlo, que estreou o marcador no Novo Maracanã.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Enrique Osses apita e está encerrada a primeira etapa. Com gols de Pirlo e Chicharito, México e Itália vão empatando por 1 a 1.

41' QUASE ITÁLIA: Linda bola de Pirlo para Abate, que foi até a linha de fundo e cruzou para Balotelli, mas o goleiro Corona conseguiu se antecipar e evitou o que seria o segundo da Itália.

39' FOTO: Cobrança de falta de Pirlo que abriu o placar para a Itália.

36' Por ter cometido o pênalti, Barzagli recebeu cartão amarelo.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MÉXICO! CHICHARITO CONVERTE O PÊNALTI E IGUALA O MARCADOR!

33' PÊNALTI PARA O MÉXICO! Barzagli se atrapalhou todo e acabou derrubando Giovani dos Santos dentro da área.

30' FOTO: Torcedores, mesmo com ingresso em mãos, foram obrigados a sentar no concreto. (Foto: @rochaedu)

27' Falta na entrada da área mexicana. Pirlo bateu de pé direito no ângulo de Corona, que até pulou, mas não alcançou. México 0-1 Itália.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! PIRLO!

23' QUE ISSO SALCIDO? De Sciglio manda a bola na área, sem perigo, mas Salcido, mesmo sozinho, se atrapalha todo e manda pra escanteio.

21' Contra-ataque mexicano puxado por Chicharito. O atacante avançou, entrou na área, mas na hora de bater chutou fraco e facilitou o serviço do goleiro italiano.

19' Mais uma finalização de Guardado, mais uma vez para fora. Desta vez, sem perigo para Buffon.

18' FOTOS: Torcedores de México e Itália marcam presença no estádio.

16' Giovani foi pra bola e bateu direto na barreira, no contra-ataque a Itália quase abriu o placar, mas a defesa do México conseguiu se virar.

15' Falta perigosa cometida pro Chiellini sobre Giovani dos Santos.

11' NA TRAVE! Jogadaça de Giovani dos Santos pelo flanco esquerdo. O meia rolou pra trás e Guardado finalizou forte, a bola passou por Buffon, mas explodiu no travessão.

08' E só dá Itália: Mais uma vez Balotelli, agora em chute que chegou quente nas mãos de Corona, que em dois tempos afastou o perigo da meta mexicana.

06' SALVA CORONA: Chegada de Montolivo pela esquerda. O meia tocou para Balotelli, que finalizou para o gol, obrigando grande defesa de Corona.

04' BALOTELLI... Saída de bola errada do time mexicano e o camisa 9 da Itália tenta encobrir Corona. O chute saiu forte, mas arrancou suspiros da torcida.

02' Guardado recebe na entrada da área, arma o chute, e finaliza para fora. Primeira finalização da partida, à esquerda de Buffon, sem perigo para o camisa 1 italiano.

01' Primeira tentativa da Itália em bola enfiada por Balotelli. Zavala aparece para fazer a intervenção e impede que a bola chegue até Giaccherini.

16:00 Apita Enrique Osses! Bola rolando no Maracanã para México x Itália.

15:59 Hinos nacionais executados e equipes preparadas para o apito inicial da segunda partida desta Copa das Confederações. Ontem o Brasil venceu o Japão por 3 a 0 com gols de Neymar, Paulinho e Jô.

15:56 HINO DA ITÁLIA

15:55 HINO DO MÉXICO

15:53 Equipes alinhadas e prontas para entrar no gramado do Novo Maracanã.

15:49 A Itália vai a campo com sua tradicional combinação azul. Já o México vai com camisa verde, shorts vermelho e meias brancas. Desde 1999 que o México não joga com shorts na cor vermelha.

15:46 FOTO: Pelo Twitter, a ex-atriz pornô francesa Virginie Caprice deixou seu palpite para a partida de logo mais. Caprice cravou uma vitória italiana pelo placar de 2 a 1.

15:44 No histórico de duelos entre as duas equipes são no total 11 partidas. A Itália venceu 6, o México venceu apenas 1, e somam-se 4 empates. A Itália marcou ao todo 26 gols, já o México, apenas 9.

15:40 FOTO: Neste domingo, o italiano Andrea Pirlo fará sua partida de número 100 com a camisa da Azzurra.

15:28 BANCO: Sirigu, Marchetti, Maggio, Astori, Candreva, Aquilani, Giovinco, Aquilani, Gilardino, El Shaarawy, Cerci, Bonucci e Diamanti.

15:27 ITÁLIA CONFIRMADA COM: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini e De Sciglio; De Rossi, Pirlo, Montolivo, Marchisio e Giaccherini; Balotelli. O técnico é Cesare Prandelli.

15:26 BANCO: Ochoa, Talavera, Reyes, Molina, Barrera, Reyna, De Nigris, Meza, Herrera, Jimenezz, Torres e Mier.

15:25 MÉXICO CONFIRMADO COM: Corona; Flores, Rodriguez, Héctor Moreno e Salcido; Torrado, Aquino, Zavala, Giovani dos Santos e Guardado; Chicharito Hernández. O técnico é José Manuel de la Torre.

15:19 O México de José Manuel de la Torre está invicto desde agosto de 2012, quando foi derrotado pelos Estados Unidos por 1 a 0 em partida amistosa. Desde então, foram 13 partidas, mas muitos empates, como contra Dinamarca, Peru, Nigéria e Costa Rica, todos em 2013.

15:15 Na sua estreia em Copa das Confederações, na última edição, em 2009, a Itália comandada por Marcello Lippi foi eliminada ainda na fase de grupos, após derrotas para Brasil e México.

15:12 FOTOS: Os jogadores de México e Itália foram tietados durante a semana no Rio de Janeiro. O goleiro Ochoa e Chicharito Hernández receberam camisas do Vasco após treino em São Januário. Fã de futebol, o lutador Vitor Belfort postou em seu Twitter uma foto ao lado do italiano Balotelli.

15:10 "Itália, Espanha ou Brasil, especificamente este por ser o país anfitrião, são sempre os favoritos, mas você não pode esquecer nunca as outras equipes. O futebol está evoluindo rapidamente, e hoje não há mais grandes diferenças entre um time e outro" - José Manuel de la Torre, técnico do México.

15:07 "Esta competição nos ajudará a ganhar ainda mais entrosamento e nos permitirá observar vários jogadores que poderão ser úteis no futuro. Vamos estrear já contra o México, que costuma jogar um futebol muito intenso, misturando técnica com velocidade. Os mexicanos não estão aqui por acaso. É uma seleção que tem qualidade, principalmente no ataque" - Cesare Prandelli, técnico da Itália

15:06 VÍDEO: Mario Balotelli chegou ao Milan com a corda toda nesta temporada: foram 12 gols em 13 jogos pelo Rossonero.

15:06 VÍDEO: Todos os gols de Chicharito com a camisa do Manchester United na temporada 2012-2013.

15:05 FIQUE DE OLHO: Javier 'Chicharito' Hernández, pelo lado do México, e Mario Balotelli, pelo lado da Itália, fazem um confronto interessante entre dois dos jovens centroavantes que vêm se destacando no futebol europeu. O mexicano foi campeão da Premier League pelo United, já Balotelli ficou com a 3ª posição do Campeonato Italiano jogando com a camisa do Milan.

15:04 FOTO: Tudo pronto nos vestiários de México e Itália para o jogo de logo mais.

15:03 A Azzurra deposita suas esperanças no conjunto para conseguir uma vitória neste domingo. El Shaarawy, com dores musculares, deixa o time para a entrada de Giaccherini, mais um atleta da Juventus no time tetracampeão mundial.

15:02 Criticado pela imprensa local, o México aposta no comprometimento de seus jogadores. Sob a desconfiança da torcida, a equipe entra em campo com a mesma equipe que empatou com a Costa Rica na última terça-feira.

15:02 No histórico de 11 partidas do confronto, a seleção asteca venceu apenas uma vez, exatamente no último duelo, um amistoso disputado em 2010 (2 a 1).

15:01 Antes de entrar em campo pela Copa das Confederações, a Itália fez uma primeira apresentação tímida nos gramados brasileiros, empatando em 2 a 2 com o Haiti em amistoso no último dia 11 de junho.

15:00 Boa tarde! Começa agora mais uma transmissão da VAVEL Brasil, trazendo neste domingo todas as emoções de México x Itália. A bola rola às 16h.