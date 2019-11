Taiti - Nigéria, assim acompanhamos

17:50 Encerramos por aqui a transmissão. A Nigéria estreou na Copa das Confederações goleando por 6 a 1, e de quebra deixando Oduamadi como artilheiro da competição após marcar três gols. Porém, o lado Taitiano sai orgulhoso por ter marcado o seu sonhado gol com Tehau. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no Facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam.

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! A Nigéria goleia por 6 a 1, mas o marco histórico do jogo fico com Tehau que marcou o gol Taitiano.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' QUASE O SEGUNDO! Tehau, autor do primeiro gol, aproveita a falha da defesa e cabeceia com perigo. Quase o segundo gol do Taiti.

41' Ê GOLEIRÃO! Em bola cruzada pela esquerda, Samin se atrapalha e quase marca contra o próprio patrimônio. Tehau salva em cima da linha.

39' PASSA POR TODO MUNDO! Ambrose cruza da direita e quase que Ogu aproveita.

35' Goleada africana! Após o bate e rebate, Echiejile marca o seu segundo gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! O SEGUNDO DE ECHIEJILE!

34' Atami demora a cobra, faz suspense, mas manda por cima.

31' Oduamadi aproveita o cruzamento preciso e marca o seu terceiro gol. O quinto da Nigéria.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! ODUAMADI, agora sim, marca seu terceiro gol.

26' DEFENDE SAMIN! Oduamadi arrisca o chute e Samin defende com categoria.

25' Detalhe: nenhum jogador da Nigéria comemorou o quarto gol. Nem o banco de reservas demonstrou alguma reação.

23' Musa faz boa jogada e no cruzamento, Tehau toca contra a própria pátria. Nigéria marca o quarto.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! TEHAU CONTRA!

22' IMPEDIMENTO MARCADO! Após boa jogada de Mba, Oduamadi manda para as redes. Mas o bandeira já assinalava impedimento.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! IMPEDIDO!

18' IMPEDIMENTOS Taiti 0 x 8 Nigéria.

15' A torcida presente no Mineirão faz uma grande festa. O gol do Taiti mudou a atmosfera do estádio. Momento realmente histórico.

12' O twitter oficial do Taiti comemora o gol como um título. Momento histórico para o país!

GOAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TAHITI!!!!!!! WE ARE THE CHAMPIONS!!!! #NeverGiveUp Tehau HERO!!!!!! — Tahiti Football (@TahitiFootball) June 17, 2013

11' PERDE MAIS UM! Mba dribla, sai na cara do gol, dribla o goleiro e desperdiça grande chance. A bola sai pela linha de fundo.

9' HISTÓRICO! Vahirua cobra o escanteio na cabeça de Tehau que marca o gol do Taiti. Era o gol sonhado, e conquistado! Momento histórico no Mineirão!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TAITI! TEHAU MARCA O GOL SONHADO!

8' Vahirua é lançado na esquerda, toca na frente mas a defesa nigeriana afasta para escanteio.

5' QUASE TAITI! Chong Sue é acionado em profundidade, mas o goleiro Eymana sai com categoria e afasta o perigo.

4' PERDE MUSA! Após boa triangulação nigeriana, Musa sai na cara do gol mas chuta por cima.

2' Simon sente forte dores e desaba no gramado. Jogadores do Taiti pedem atendimento médico.

0' Rola a bola no Mineirão!

17:01 Equipes já posicionadas, vai começar o segundo tempo.

16:55 O placar mostra o que já era esperado. O Taiti, com poucas condições para tentar qualquer coisa, é derrotado em todos os sentidos por uma Nigéria que abusa em perder gols. O placar poderia ser muito maior se não fosse pela displicência africana.

16:51 VÍDEO Oduamadi, aproveitando a falha do goleiro, marca o terceiro.

16:50 VÍDEO Oduamadi, com categoria, marca o segundo.

16:48 VÍDEO Echiejile abre o placar para a Nigéria.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! A Nigéria vence o Taiti por 3 a 0!

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' AFASTA O PERIGO! Tehau, de carrinho, impede o quarto gol nigeriano tirando o doce da boca de Musa no momento exato.

42' PERDE O TAITI Simon cruza na cabeça de Chong Hue, mas o atacante taitiano não consegue pegar em cheio.

41' Vahirua cobra falta buscando o ângulo do goleiro nigeriano, mas a bola sai sem perigo.

39' PERDE MBA! Era a chance do quarto gol, Mba sai de frente para o goleiro taitiano mas desperdiça o lance após escorregar no gramado.

37' Chong Hue é lançado mas não consegue aproveitar. Eymana fica com ela.

33' QUASE TAITI Chong Hue faz boa jogada pela esquerda e quase marca o primeiro gol taitiano.

31' Mikel recebe na entrada da grande área e bate por cima do gol.

29' DEFENDEU! Samin se redime da falha no terceiro gol e evita o quarto saindo com categoria nos pés do atacante nigeriano.

25' Após boa tabela, Musa vai a linha de fundo e cruza. O goleiro taitiano falha e Oduamadi só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! ODUAMADI APROVEITA A FALHA DO GOLEIRO E MARCA!

23' Simon novamente é lançado na direita, mas erra o cruzamento e a bola acaba saindo pela linha lateral do outro lado do campo.

22' Simon recebe na direita e cruza para a área, mas a bola fica nas mãos do goleiro Enyeama.

20' Mikel cobra falta com categoria, a bola passa perto mas sai por cima.

18' Ujah é lançado no lado direito, não consegue chegar na bola mas tem sorte dela bater na bandeira de escanteio e permanecer dentro do campo. Porém, o jogador se enrola e a deixa sair pela linha lateral.

15' QUASE O TERCEIRO! Musa faz uma bela jogada, dribla três adversários - incluindo o goleiro - e só não entra com bola e tudo por que a zaga afasta no último segundo.

13' Vallar chega forte no carrinho e comete falta. O árbitro apenas conversa e evita o cartão amarelo.

10' Na saída errada de bola taitiana, Oduamadi aproveita para driblar e ampliar o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! ODUAMADI AMPLIA!

5' QUASE TAITI Aitamai chuta de longe e exige que o goleiro Enyeama toque na bola para escanteio.

4' A Nigéria abre o placar aproveitando dois momentos chaves: a interferência do juíz e a falha do goleiro advérsario. Echiejile arrisca de longe e é feliz.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! A EQUIPE AFRICANA ABRE O PLACAR!

3' Vahirua desce pela direita e tenta o cruzamento, mas a defesa nigeriana afasta.

1' PRIMEIRA FINALIZAÇÃO Após uma boa troca de passes, o Taiti é o primeiro a finalizar. Porém o chute sai fraco, nas mãos do goleiro.

0' Rola a bola no Mineirão. Saída de bola do Taiti.

16:00 Policiais fazem a patrulha do lado de fora do estádio.

15:59 APOIO MASSIVO! Mesmo sem ser o melhor público desta Copa das Confederações, a torcida presente no Mineirão já mostrou que está do lado da equipe do Taiti. Muitos gritos e aplausos puderam ser ouvidos no momento que o hino nacional do país foi executado

15:58 FOTO Cerca de 100 manifestantes estão do lado de fora do Mineirão em protesto contra os gastos da Copa do Mundo.

15:56 HINO NACIONAL NIGERIANO EM AÇÃO!

15:55 HINO TAITIANO É EXECUTADO!

15:51 FOTO Torcedores e familiares taitianos estão presentes hoje no Mineirão.

15:50 NIGÉRIA CONFIRMADA! Enyema, Ambrose, Oboabona, Omeruo e Echiejile; Mikel, Ogude, Ujah e Mba; Oduamadi e Musa.

15:47 TAITI CONFIRMADO! Samin; Caroine, Ludivion, Vallar e Simon; Jonathan Tehau, Bourebare, Chong Hue, Aitamai e Vahirua; Alvin Tehau.

15:45 As duas seleções estão no Grupo B junto à Espanha e Uruguai. Na primeira partida do grupo, os campeões mundiais venceram a azul-celeste por 2 a 1.

15:40 Boa tarde, amigos! A Equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Taiti e Nigéria, pelo Grupo B da Copa das Confederações. Fique conosco!