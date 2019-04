Contra o Brasil, México joga por uma última esperança

Depois de ser derrotado pela Itália na estreia, por 2 a 1, o México enfrenta o Brasil, em Fortaleza, buscando uma última esperança de classificação para as semifinais. Uma derrota contra os brasileiros praticamente garantiria a eliminação mexicana – seria necessário uma vitória do Japão contra a Itália nesta rodada e uma vitória do México contra os japoneses, aliada a um triunfo brasileiro na última.

A missão dos norte-americanos é muito difícil. Além de jogarem contra os donos do casa, a equipe não atravessa um bom momento e apresenta um futebol muito abaixo do esperado pela sua torcida. A partida contra a Itália mostrou um México com dificuldades na criação de jogadas e muito dependente de Giovani dos Santos armar as jogadas para Chicharito Hernández e com um sistema defensivo falho.

Apesar das dificuldades, o técnico mexicano, José Manuel de la Torre, confia no retrospecto recente da sua seleção contra o Brasil e na capacidade dos seus atletas para vencerem a partida. Em entrevista coletiva, o comandante explicitou toda essa sua confiança.

“Estamos prontos para ganhar de qualquer rival, em qualquer campo. O Brasil não é exceção. Se você acredita que pode ou não, tudo depende de você. Vamos fazer o que depende de nós” afirmou, antes de completar. “A meta da nossa equipe sempre é ganhar. Obviamente a dificuldade do nosso jogo é muito alta, mas estamos pronto para isso. Somos uma equipe muito forte, que sempre busca ganhar. Nossos últimos jogos foram muito disputados, ganhamos e perdemos, mas foram jogos bons”.

Em treino secreto realizado nesta terça-feira (18), de la Torre escondeu a equipe que irá entrar em campo contra o Brasil, mas as mudanças não devem ser grandes. A provável escalação do México é: Corona, Flores, Rodríguez, Moreno e Salcido; Torrado, Guardado, Aquino, Zavala e Giovani dos Santos; Chicharito Hernández.