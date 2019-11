Brasil - México, assim acompanhamos

18:05 Encerramos por aqui a transmissão. O Brasil vence o México por 2 a 0 e praticamente assegura sua passagem para a próxima fase. Uma vitória, ou um empate italiano na partida contra o Japão podem selar a classificação brasileira e a eliminação mexicana. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no Facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam!

18:00 Após uma belíssima jogada de Neymar, Jô amplia o placar.

17:58 Todos os jogadores vão cumprimentar Neymar, o jogo é dele! Um golaço e uma assistência digna de craque, espetacular!

FIM DE JOGO! Em dia de Neymar, o Brasil vence o México por 2 a 0!

48' NEYMAR INCRIVEL! Nos acréscimos Neymar faz uma jogadaça, passa com categoria por dois defensores e rola na medida para Jô marcar o segundo!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BRASIL! JÔ, EM UMA JOGADAÇA DE NEYMAR!

46' Barrera corta para o meio e chuta fraco. Julio César só acompanha.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

43' CARTÃO AMARELO PARA HERRERA! Por ter dado um pontapé em Neymar!

41' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! SAI: Torrado ENTRA: Jiménez

40' Neymar dá um lindo chapéu em Barrera, vai a linha de fundo e cruza para Jô. Ele passa da bola e Paulinho aproveita a falha da defesa para chutar por cima.

38' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Fred ENTRA: Jô

37' MÉXICO DE NOVO! Barrera novamente faz bom cruzamento pela esquerda e Chicharito por pouco não desvia para o gol.

36' CHEGA O MÉXICO! Barrera passa por Luis Gustavo e Marcelo antes de cruzar. Chicharito cabeceia para o meio da área mas não acha nada!

33' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Hulk ENTRA: Lucas

32' CARTÃO AMARELO PARA DANIEL ALVES! Na dividida, o jogador deixou o braço!

30' SALVA DANIEL! Barrera faz boa jogada pela direita. A bola passa por Davi Luiz mas Daniel Alves salva o que seria o gol de Chicharito.

FOTO Neymar e Marcelo comemoram o gol brasileiro.

27' O jogo é equilibrado e disputado. O México se lança ao ataque e marca a saída de bola brasileira. Acuado, o Brasil tenta sair pro jogo na base do chutão.

25' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! SAI: Torres ENTRA: Barrera

24' Neymar faz boa jogada pela direita e cruza, mas Corona sai do gol. Fred era quem estava lá para cabecear.

21' No lance, Paulinho cai sentindo dores.

20' QUASE O SEGUNDO! Paulinho arranca, e acha Neymar na esquerda. O camisa 10 corta para o meio e chuta no cantinho de Corona, que manda para escanteio.

19' CORONA! Hernanes acha bom passe para Neymar, mas Corona - assim como Julio César - sai do gol e afasta o perigo.

18' JULIO CÉSAR! Chicharito lança Herrera em profundida, mas Julio César sai do gol e afasta pra lateral.

16' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! SAI: Oscar ENTRA: Hernanes

13' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! SAI: Flores ENTRA: Herrera

12' QUASE NEYMAR! O atacante ganha em velocidade e chuta cruzado. A bola sai raspando a trave!

11' PERDE HULK! Ele recebe pela esquerda, tabela com Neymar e desperdiça uma grande chance de frente para o gol.

Primeiros gritos de 'Lucas, Lucas' começam a soar no Castelão.

8' Neymar faz boa jogada, corta para o meio e é desarmado. Na sequencia, o atacante reclama com Hulk por não ter aparecido para o passe.

7' Hulk é lançado na esquerda, mas na hora de cruzar, manda nas mãos do goleiro Corona.

6' Daniel Alves e Torrado dividem bola na linha lateral. Os clima esquenta e os jogadores se estranham.

4' Paulinho tenta o passe em profundida para Oscar, mas Salcido chega para fazer o corte.

2' GOL DO BRASIL! IMPEDIDO! MAIS UMA VEZ! Neymar cobra escanteio, Davi Luiz reslava de cabeça e Thiago Silva manda para o fundo das redes. Mas o bandeira novamente assinala impedimento.

0' Rola a bola para o segundo tempo!

17:06 Antes do jogo, Pelé gravou um vídeo pedindo para que os torcedores deixem as manifestações de lado por 90 minutos e apoiem a Seleção.

17:04 EMOCIONANTE! Mesma com a banda parando, a torcida brasileira presente no Castelão continua cantando o Hino Nacional até o seu fim.

17:00 Davi Luiz deixou o campo no primeiro tempo com um sangramento no nariz. No banco, Réver e Dante já estavam em trabalho de aquecimento. Resta saber se Felipão optará pela substituição ou se manterá o camisa 4 brasileiro em campo para a segunda etapa.

16:56 CURIOSIDADE Neymar, com este gol, atinge uma marca de gols pela Seleção Brasileira superior à Messi, pela Seleção Argentina. Os dois serão companheiros de clube na próxima temporada.

16:55 Se o resultado for mantido até o final da partida, o Brasil dependerá de uma vitória da Italia que joga nesta quarta-feira contra o Japão para se classificar. Já o México, em caso derrota, torce para um empate ou uma vitória japonesa na partida a seguir.

16:53 Superior no primeiro tempo, o Brasil vai vencendo por 1 a 0 com um golaço de Neymar. O México chegou a assustar no fim da primeira etapa, porém, sem sucesso. O resultado vai deixando a Seleção Brasileira com um pé na próxima fase, enquanto este mesmo pé vai praticamente eliminando os mexicanos.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Neymar é o autor do gol brasileiro no partida, o único até aqui. Brasil 1 a 0.

Neymar marca um golaço, o primeiro do Brasil no jogo e o seu segundo na Copa das Confederações.

47' NA REDE PELO LADO DE FORA! Giovani cobra falta com categoria e a bola bate na rede superior do gol de Julio César!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO SILVA! Por carrinho em Chicharito.

42' Chicharito é lançado e sofre falta dura de Thiago Silva. Chance mexicana!

39' Torrado cobra falta para a grande área mas Chicharito, seu companheiro, acaba cortando sem querer. No contra-ataque, Neymar arranca mas, após tentar driblar Salcido, não consegue dar sequencia no lance.

36' QUASE MÉXICO! Giovani ganha de Marcelo na esquerda e cruza para Chicharito. O atacante mexicano entraria sozinho se Thiago Silva não tivesse feito o corte providencial.

FOTO Neymar comemora o seu gol. Belíssima partida brasileira até aqui!

30' Giovani lança Flores em profundida mas Davi Luiz faz o corte. Escanteio mexicano.

28' Giovanni vai a linha de fundo e divide com Thiago Silva. A bola sai e o jogador mexicano fica pedindo escanteio. O árbitro marca tiro de meta.

27' Neymar cobra falta na área mexicana, mas a defesa afasta.

Neymar, com um golaço, abre o placar para o Brasil!

22' QUASE NEYMAR! E SERIA OUTRO GOLAÇO! Lançamento de Oscar, Neymar dribla Mier com uma finta de corpo belíssima e finaliza por cima. Merecia o gol.

21' CARTÃO AMARELO PARA GUARDADO! Por falta em Neymar.

20' OPA! Guardado comete falta dura em Neymar no centro de campo, impedindo o contra-ataque brasileiro.

19' Davi Luiz cresce na defesa brasileira. Em sequencia, o camisa 4 do Brasil desarmou quatro jogadores mexicanos.

18' No lance, Thiago Silva ficou sentindo e é atendido pelo departamento médico.

17' QUASE MÉXICO! Chicharito chuta e a bola explode em Thiago Silva. Na sobra, Mier aproveita a falha de Marcelo para finalizar. Quase o empate.

14' QUASE OUTRO GOLAÇO! Daniel Alves tenta por cobertura e Corona dá um tapinha para escanteio.

12' Salcido arrisca de longe e a bola sai a direita do gol defendido por Julio César

8' Neymar aproveita a sobra de bola após o cruzamento de Daniel Alves e acerta um lindo chute. Golaço do Brasil.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BRASIL! NEYMAR ABRE O PLACAR!

7' QUASE BRASIL! Neymar faz boa jogada e acha Daniel Alves passando pela direita. O lateral tenta o passe para Fred mas a defesa afasta, na sobra, Hulk finaliza com violência e a bola explode em Torrado.

6' Torres corta para o meio e chuta. O Quique da bola no gramado quase engana Julio César.

5' GOL DO BRASIL! IMPEDIDO! Neymar cruza na esquerda para Oscar que chega tocando para o fundo das redes. Comemoração brasileira mas o árbitro já assinalava impedimento no lance.

4' Hulk rola para Marcelo que chuta forte da entrada da grande área. Corona defende.

2' Duas faltas em dois minutos de jogo. Chicharito é atacado por Paulinho no meio campo, em sequencia, Oscar também é derrubado.

0' ROLA A BOLA NO CASTELÃO! México dá a saída.

15:58 Jogadores a postos, a bola vai rolar!

15:57 ESPETACULAR! Torcida Brasileira continua a cantar o hino mesmo após a banda ter parado. Espetacular e arrepiante a atmosfera no Castelão!

15:56 HINO DO BRASIL EM EXECUÇÃO!

15:55 HINO DO MÉXICO SENDO EXECUTADO!

15:53 Jogadores de Brasil e México entram a campo neste momento. Seguidos das bandeiras de suas pátrias, da bandeira da FIFA e do árbitro.

15:51 O inglês Howard Webb apitará a partida.

FOTO Esta semana foi marcada por diversas manifestações em todo o Brasil. Entretanto, um cartaz chamou a atenção de quem estava nas passeatas. Em São Paulo, um protestante e torcedor carregou o pedido de 'Lucas no lugar de Hulk'. Hoje, Lucas continua no banco de reservas.

15:42 FIQUE DE OLHO: Neymar Júnior Assim como Chicharito, o novo camisa 10 da Seleção é o principal destaque do Brasil. Recentemente contratado pelo Barcelona, Neymar marcou um golaço contra o Japão, o primeiro da Copa das Confederações.

15:39 FIQUE DE OLHO: Chicharito Hernandez Craque no Manchester United e principal destaque da seleção Mexicana. Javier 'Chicharito' Hernandez já deixou sua marca nesta Copa das Confederações contra a Itália. Esperança de uma nação nas costas deste garoto.

15:34 Torcedores já lotam a Arena Castelão. No interior do estádio, grandes filas são formadas para uso do banheiro e das praças de alimentação. No lado de fora, a manifestação continua e as filas começam a diminuir.

15:30 Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo da Seleção, está presente na Arena Castelão para acompanhar a partida de hoje.

15:25 ARENA CASTELÃO Público começa a tomar conta das arquibancadas do estádio. Expectativa é de casa cheia na partida de hoje.

15:15 MÉXICO CONFIRMADO! Buscando se recuperar na competição, o México vai a campo com: Corona, Flores, Francisco Rodríguez, Héctor Moreno e Salcido; Torrado, Mier, Torres e Guardado; Giovani dos Santos e Chicharito Hernández.

15:10 BRASIL CONFIRMADO! Os comandados de Luiz Felipe Scolari vão a campo com: Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

15:05 BRASIL Ônibus da Seleção Brasileira acaba de chegar ao Castelão. Dentre os jogadores, Neymar demonstrou ser o mais animado com a partida. Ele, Lucas e Dante saíram do ônibus com pandeiros na mão.

15:02 Pelo Instagram, Neymar também se manifestou e deu sua opinião sobre os diversos protestos que estão acontecendo pelo Brasil.

15:00 MÉXICO Ônibus da delegação mexicana acaba de desembarcar no estacionamento da Arena Castelão. Alguns torcedores que estavam presentes recepcionaram a equipe.

14:57 Renata Cajé, torcedora do Brasil, que chegou ao estádio passando pelos manifestantes: "Deixamos o carro antes da manifestação e andamos mais de 3 km. Não nos ameaçaram, mas alguns xingaram. Mas os próprios manifestantes fizeram um cordão pra gente passar. O triste é que vimos gente ferida."

14:55 Enormes filas também tomam conta dos arredores da Arena Castelão. Expectativa de tempo para entrada no estádio beira os 25 minutos. Torcedores reclamam da demoro e alguns também afirmam que receberam ingressos falsos de patrocinadores da competição.

FOTO Protesto toma conta das redondezas da Arena Castelão. Expectativa é de 10 mil manifestantes nesta tarde.

14:49 PROTESTOS Organizada pelo grupo "+Pão - Circo. Copa pra quem?" a manifestação tem como expectativa chegar a 10 mil protestantes. Críticas aos gastos excessivos para a Copa do Mundo e para reforma do Castelão são os principais temas discutidos.

14:48 PROTESTOS No lado de fora da Arena Castelão, um grupo de manifestantes fechou uma das principais vias de acesso ao estádio. Todos os torcedores que chegam para o jogo pela Avenida Alberto Craveiro são direcionados pelos policiais para outro caminho.

14:45 Brasil e México se enfrentam hoje na Nova Arena Castelão. O estádio, reformado para a Copa das Confederações e do Mundo, cumpriu os parâmetros de exigência da FIFA e foi um dos primeiros a ser entregue.

14:34 COPA DAS CONFEDERAÇÕES Se o Brasil venceu e convenceu na primeira rodada, o mesmo não se pode dizer do México. Quem estava presente no Maracanã naquela tarde viu a pintura de Pirlo que abriu o placar. Chicharito, de pênalti, ainda empatou a partida esboçando uma reação. Porém, Balotelli decidiu no fim e selou a derrota. Em caso de derrota hoje, os mexicanos estão praticamente eliminados da Copa das Confederações.

14:30 COPA DAS CONFEDERAÇÕES Na primeira rodada da competição, o Brasil não teve dificuldades para bater o Japão por 3 a 0 e assumir a liderança do Grupo A. Neymar, Paulinho e Jô marcaram os gols. Clima de confiança por parte dos jogadores e confiança da torcida brasileira que espera uma classificação antecipada já na partida de hoje.

14:22 A última vitória brasileira contra os mexicanos aconteceu em 2011. Em amistoso disputado no Estádio Corona, Ronaldinho Gaúcho e Marcelo marcaram os gols da vitória canarinha por 2 a 1. Davi Luiz, contra, fez o de honra para o adversário.

14:21 Outra partida marcante se deve à final da Copa das Confederações de 1999. Apesar de favorito, o Brasil foi sucumbido pelas suas próprias falhas infantis e acabou derrotado para os Mexicanos por 4 a 3. Blanco, Abundis e Zepeda - duas vezes - marcaram para o México. Serginho, Roni e Zé Roberto fizeram os gols brasileiros.

14:20 Em 2003, México e Brasil fizeram a final da extinta Copa Oro. Na ocasião, mais uma vitória mexicana por 1 a 0. Entretanto, a CBF não considera esta uma partida oficial pelo fato da Seleção Brasileira ter entrada a campo com sua equipe olimpíca. Pela FIFA, a competição é oficial e o resultado válido.

14:19 Na última vez que as duas seleções se enfretaram pela Copa das Confederações, a vitória também foi dos mexicanos. Em 2005, Borguetti decidiu - de pênalti - a vitória de sua pátria. O jogo foi disputado em Hannover, na Alemanha.

14:18 Entretanto, o último capítulos dos confrontos entre as duas seleção não foi nada agradável para os brasileiros. Em 2012, pela final das Olímpiadas de Londres, o México surpreendeu e venceu os canarinhos por 2 a 1. Peralta marcou duas vezes enquanto Hulk só conseguiu descontar no fim da partida.

14:17 Coincidentemente, se tratando de Copa das Confederações, Brasil e México também se enfrentam três vezes. Porém, neste caso a vantagem é mexicana, são 2 vitórias contra apenas 1 brasileira.

14:16 Em toda a historia, Brasil e México já se enfrentam 29 vezes, com 7 vitória canarinhas, 5 empates e 7 triunfos mexicanos. Em Copas do Mundo, as duas seleção se encontrarem 3 vezes e em todas as oportunidades a soberania brasileira prevaleceu.

14:15 Boa tarde, amigos! Nesta tarde, a equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Brasil e México, válida pela 2ª rodada da Copa das Confederações. A Seleção Brasileira busca a vitória para colocar uma mão na classificação, enquanto o mexicanos tentam esquecer a derrota para a Itália a fim de ainda ter esperanças na competição. Fique conosco!