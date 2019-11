Itália - Japão, assim acompanhamos

21:20 Em partida eletrizante, Itália vence Japão e está classificada

20:59 "Fomos fortes, mas não o suficiente para fazer o que precisávamos. Temos ainda mais uma partida, e quem sabe a gente consiga uma vitória" - Keisuke Honda, um dos grandes destaques do Japão na partida.

20:57 "A gente se esforçou muito, até porque nunca tinha jogado a essa temperatura a essa hora da noite, tivemos muitos problemas na parte física. Quando sofremos o 2 a 0 eu já estava muito cansado" - Danielle De Rossi, camisa 16 da Itália e autor do primeiro gol da Azzurra.

20:54 "Quando temos a chance de vencer a partida, precisamos aproveitar, porque para perdê-la não é preciso muito. Os jogadores jogaram com determinação e coragem, e fizeram frente ao time vice-campeão da Europa e um dos candidatos ao título, eles estão de parabéns" - Alberto Zaccheroni, técnico do Japão.

20:53 "Não recuamos porque queríamos segurar o resultado, mas porque faltou combustível. A gente precisa se recuperar. Faltou atenção, precisamos recuperar nossas forças e ser muito mais organizados para não sofrer essa pressão novamente" - Cesare Prandelli, técnico da Itália.

20:52 A Itália foi para o intervalo perdendo por 2 a 1, mas forçou o jogo e teve forças para virar para 3 a 2 logo no início do segundo tempo. O Japão foi valente, empatou mais uma vez, mas a Itália mais uma vez foi mais decivisa e acabou vencendo por 4 a 3.

48' FIM DE JOGO

46' MEXE O JAPÃO: Entra Nakamura, que não é aquele Nakamura, sai Hasebe.

45' Mais três minutos de acréscimo na Arena Pernambuco.

44' Itália valoriza a posse de bola e tenta esfriar a partida. Japão parte para o tudo ou nada. Minutos finais prometem ser eletrizantes.

42' SUBIU A BANDEIRA: Japão não desiste, vai pra cima, e Yoshida, aproveitando sobra, manda pras redes, mas se aproveitando da posição irregular.

41' Lançamento para Marchisio, no limite da linha de impedimento. O jogador da Juve foi até a linha de fundo e cruzou para Giovinco, seu companheiro de clube, completar pras redes, e finalizar um estonteante Japão, com um golpe certeiro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! GIOVINCO!

38' A TORCIDA EMPURRA: Japão toca a bola, envolve a Itália, e também a torcida, que grita 'Olé' e apoia os japoneses, que vão dominando a Azzurra.

Uchida, contra, o 2º da Itália.

Balotelli, de pênalti, o 3º da Itália.

Gol de Okazaki, o 3º da seleção japonesa.

36' QUE LOUCURA! Bate-rebate na área italiana, primeiro Okazaki finaliza na trave. No rebote, a bola volta na cabeça de Havenaar, que cabeceia também na trave, e por muito pouco os samurais não chegam ao quarto gol.

33' JAPÃO VAI PRA CIMA: Entra Havenaar, atacante de força muito bom na bola aérea, sai Maeda.

31' QUE SUSTO! Hasebe aproveitou sobra na entrada da área e mandou um canudo. A bola raspou o poste de Buffon que ficou procurando a bola. Quase a virada.

28' COM O BRAÇO NÃO VALE, BALO. Balotelli recebe na área, é puxado pelo zagueiro japonês, mesmo assim finaliza mas o goleiro defende. No entanto, o jogador dominou com o braço e a falta foi assinalada.

27' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO: Sai Uchida, entra Hiroki Sakai.

25' E LÁ VEM JAPÃO: Jogadaça de Honda pela esquerda, cruzou o gramado, tirou De Sciglio pra dançar, e quase que o Japão vira novamente a peleja.

24' MEXEU A ITÁLIA: Saiu Giaccherini, entrou Marchisio.

23' Cobrança de falta de Endo que encontrou o camisa 9 Okazaki sozinho dentro da área. O jogador testou firme para empatar: 3 a 3.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPÃO! OKAZAKI!

16' Contragolpe do Japão que quase dá resultado. Okazaki arrancou desde a defesa e lançou Kagawa, que tocou para Honda, que, sem ângulo, acabou cruzando nas mãos de Buffon.

14' MEXE A ITÁLIA: Sai Maggio, lateral-direito, e entra Abate, jogador que foi titular na primeira partida, e mais defensivo que o atleta do Napoli.

12' Japão pressiona a Itália. Meias avançam e time começa a apertar a saída de jogo, no entanto, nervosismo atrapalha os japoneses.

07' Balotelli aproveitou o momento assustado do time do Japão, bateu com direito a paradinha, e de pé direito colocou a Itália pela primeira vez na partida em vantagem no marcador.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! BALOTELLI!

06' PÊNALTI! Juiz marca toque de mão de Hasebe e assinala o pênalti pra Itália. Cartão amarelo para o japonês.

05' Giaccherini foi até a linha de fundo, ganhou no corpo, e cruzou. Balotelli esperava na pequena área, mas Uchida apareceu antes, e no desespero de afastar o perigo, mandou contra o próprio gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! UCHIDA MANDOU CONTRA O PRÓPRIO PATRIMÔNIO!

01' Bola rolando par ao segundo tempo e o Japão já pressiona a Itália novamente.

19:59 Equipes se preparam para voltar ao gramado. Kagawa e Honda foram os grandes destaques do Japão na primeira etapa. Pela Itália, o foco fica no lado direito do seu ataque, por onde a Azzurra levou mais perigo.

19:54 VIDEO De Rossi, sozinho, diminui para a Itália.





19:52 VIDEO Kagawa marca o segundo gol japonês na partida.





19:50 VIDEO De pênalti, Honda abre o placar para o Japão!





19:49 O resultado em questão é o suficiente para devolver ao Japão a chance de brigar pela classificação. A Itália se complica e terá que decidir contra o Brasil, na última rodada, a sua vaga.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! O Japão vai vencendo a Itália por 2 a 1 e adiando o sonho de classificação antecipada brasileira.

46' NA TRAVE ITÁLIA! Giacherrini recebe sozinho, e finaliza na trave! Quase o empate italiano!

45' Pirlo cobra na barreira.

44' Chiellini sofre falta no ataque. Chance italiana.

43' Balotelli fazia boa jogada, mas é desarmado por Uchida que dá um chutão.

42' JOGAÇO NA ARENA PERNAMBUCO!

41' Pirlo lança na área e De Rossi, sozinho, desconta para a Itália

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! DE ROSSI DESCONTA!

39' QUASE PIRLO! O craque italiano cobra com categoria e a bola sai tirando tinta da trave.

38' Konno derruba Balotelli na entrada da área. Chance para a Itália.

36' Endo cobra falta com categoria. Buffon bate roupa mas defende em dois tempos.

35' CARTÃO AMARELO PARA DE ROSSI! Por falta dura em Honda.

34' Honda cruza, Chilellini falha e Kagawa pega de primeira para marcar o segundo gol japonês.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPÃO! KAGAWA MARCA O SEGUNDO!

33' Honda faz boa jogada e consegue escanteio. O próprio vai para a cobrança.

32' A substituição foi por escolha tática do técnico Cesare Prandelli. Nenhuma contusão foi motivo.

31' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA! SAI: Aquilani ENTRA: Giovinco.

30' O Japão se fecha a tenta explorar o contra-ataque. A postura da equipe nipônica é totalmente diferente da demonstrada na partida contra o Brasil.

27' Nagatomo faz boa jogada pela esquerda e chuta cruzado. Buffon defende.

25' Com este resultado, a classificação brasileira vai ficando para a última rodada. O Japão vai aos três pontos e joga contra o México buscando se classificar. Já a Itália faz o classico contra o Brasil sonhando com a vaga.

24' A Itália adianta sua marcação tentando pressionar os japoneses. O gol fez com que a equipe acordasse para o jogo.

22' Pirlo cobra falta na area japonesa, mas Uchida afasta para lateral.

21' Honda cobra o pênalti com força e categoria para abrir o placar para o Japão! 1 a 0!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPÃO! HONDA ABRE O PLACAR!

20' De Sciglio recua mal para Buffon, o goleiro italiano é obrigado a sair do gol e comete pênalti em Okazaki.

19' PÊNALTI PARA O JAPÃO!

17' QUASE KAGAWA! O meia japonês arrisca o chute de longe, pega bem na bola e Buffon manda para escanteio.

16' O jogo é bastante estudado no setor de meio campo. O Japão tenta pressionar enquanto a Itália explora os contra-ataques.

12' Honda cai no gramado sentindo muitas dores e é atendido.

11' Balotelli é lançado, ganha no corpo mas é interceptado por Kawashima!

10' POSSE DE BOLA Itália 39% x 61% Japão

7' Maeda tenta o cruzamento mas pega forte demais na bola. Sem perigo.

6' Torcida italiana presente na Arena! Estádio praticamente lotado.

5' Japão começa bem o jogo, dominando os Italianos. Pressão nipônica na Arena Pernambuco.

4' QUASE JAPÃO! Kagawa faz boa jogada e cruza na cabeça de Maeda. Buffon faz boa defesa.

3' Torcida pernambucana grita 'Japão, Japão'. Pelo visto já escolheram o lado para qual vão torcer.

2' Endo tenta o lançamento, mas a defesa italiana corta com precisão.

1' Konno comete a primeira falta do jogo, em cima de Balotelli.

0' Rola a bola na Arena Pernambuco!

19:00 A bola vai rolar!

18:59 FOTO Uniformes dos jogadores japoneses no vestiário.

18:58 Hino japonês em execução!

18:57 FOTO Jogadores Italianos no aquecimento.

18:55 Hino italiano sendo executado!

18:54 O argentino Diego Abal apita o jogo auxiliado pelos compatriotas Juan Pablo Belatti e Hernan Maidana.

18:53 ITÁLIA CONFIRMADA! Os Italianos vão a campo com: Buffon; Maggio, Barzagli, Chiellini e De Sciglio; Montolivo, Pirlo e De Rossi; Aquilani e Giaccherini; Balotelli.

18:52 JAPÃO CONFIRMADO! Os japoneses vão a campo com: Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno e Nagatomo; Hasebe e Endo; Okazaki, Honda e Kagawa; Maeda.

18:51 O Brasil venceu o México mais cedo e deixou esta partida com cara de decisão. A Itália precisa de uma vitória simples para se classificar para a próxima fase. Para o Japão, só a vitória interessa em vista que uma derrota selaria a eliminação da equipe.

18:50 Boa noite, amigos! A equipe VAVEL Brasil transmite hoje a partida entre Itália e Japão pelo Grupo B da Copa das Confederações. Fique conosco!