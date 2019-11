Espanha - Taiti, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a nossa transmissão. No Maracanã, a Espanha aplica a maior goleada em um jogo de seleções na história do estádio, 10 a 0 sobre o Taiti. Os Espanhois estão classificados para a próxima fase, enquantos os Taitianos dão adeus a competição. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no Facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam.

17:50 CARINHO DA TORCIDA O Maracanã inteiro se levanta para aplaudir os jogadores taitianos.

17:49 Esta foi a maior goleada da história do Maracanã em uma partida entre Seleções.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! Goleada história da Espanha, 10 a 0 em cima do Taiti.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo.

43' GOL DA ESPANHA! David Silva recebe na entrada da área, gira e chuta forte. É o décimo!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! DAVID SILVA MARCA O DÉCIMO!

40' SALVA TEHAU! Fernando Torres sai na cara do gol, rola para Villa e Tehau salva de carrinho.

34' GOL DA ESPANHA Torres se recupera do pênalti perdido, recebe lançamento, dribla o goleiro e marca o nono gol espanhol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! FERNANDO TORRES!

33' PRA FOOOOOOOOOOOOOOORA! Fernando Torres acerta o travessão!

32' PÊNALTI PARA A ESPANHA!

30' QUASE TORRES! Fernando Torres ganha na corrida e cabeceia rente a trave.

29' LINDO Torcida brasileira canta o hino nacional no Maracanã.

26' ESPETACULAR ROCHE! Em cobrança de falta, o goleiro taitiano defende a finalização de Villa.

24' CURIOSIDADE Apesar 7 jogadores conseguiram fazer 'hat-tricks' por Seleções no Maracanã: Pelé (3x), Zico (2x), Ademir, Tostão, Romário, Torres e Villa.

20' GOL DA ESPANHA Em tabela rápida com Villa, Juan Mata sai na cara do gol e marca o oitavo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! JUAN MATA MARCA O OITAVO!

18' GOL DA ESPANHA Villa é lançado, aproveita a falha do goleiro e marca.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! HAT TRICK DE DAVID VILLA!

11' GOL DA ESPANHA Jesus Navas, na linha de fundo, cruza para Fernando Torres marcar o terceiro dele no jogo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! HAT TRICK DE FERNANDO TORRES!

9' QUASE VILLA! O camisa 7 bate colocado, por cima do gol.

7' IMPEDIDO Villa é lançado, tira o zagueiro, o goleiro e marca. Porém, impedimento marcado.

3' GOL DA ESPANHA A tabela entre Monreal e Navas terminou nos pés de David Villa que estufou a rede taitiana.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! DAVID VILLA MARCA MAIS UM!

1' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Sergio Ramos ENTRA: Jesús Navas

0' Começa o segundo tempo no Maracanã.

16:57 FINALIZAÇÕES Espanha 7 x 1 Taiti

16:52 Antes do jogo, o técnico do Taiti afirmou que se contentaria se a sua equipe tivesse pelo menos 17% de posse de bola.

16:51 POSSE DE BOLA Espanha 63% x 37% Taiti

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! A Espanha vai vencendo o Taiti por 4 a 0.

46' Vahirua tenta a finalização direta e Reina segura.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' CARTÃO AMARELO PARA CAZORLA! Por falta em Tehau.

42' IMPEDIDO! Torres recebe o passe de Mata, sai de frente para o gol e marca. Mas o bandeira já assinalava impedimento.

38' GOL DA ESPANHA Villa é lançado em profundida e dá um toquezinho para marcar o quarto gol espanhol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! VILLA MARCA O SEU GOL!

37' QUASE VILLA! O camisa 7 espanhol recebe cruzamento de Azipilicueta e chuta cruzado. A bola bate na rede pelo lado de fora.

33' GOL DA ESPANHA Fernando Torres é lançado, dribla o goleiro e marca o seu segundo gol na partida. Espanha 3 a 0.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! FERNANDO TORRES DE NOVO!

32' GOL DA ESPANHA Villa faz boa jogada pela esquerda e acha Davi Silva livre, sozinho para tocar pro gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! DAVI SILVA MARCA!

31' ESPALMA ROCHE! Villa é lançado fugindo a linha de impedimento, acha Cazorla no meio que domina e chuta. Roche se adianta e faz boa defesa.

29' A Espanha, que está jogando com sua equipe reserva, parece sentir um misto de dificuldade com desleixo. Poucas chance são criadas, e até a posse de bola que costume ser acima dos 70% não está sendo alcançada.

24' Chong Hue arranca, passa por dois defensores e só é parado com falta.

23' Fernando Torres bate de primeira, mas Roche defende com tranquilidade.

22' Monreal faz lançamento para Torres, a defesa falha mas o atacante espanhol erra o domínio de bola.

17' No lance, Torres se chocou com o goleiro e os dois ficaram sentindo.

16' Azipicueta recebe o passe de Cazorla, vai a linha de fundo e cruza para Torres. Mas a goleiro Taitiano sai do gol e fica com ela.

14' Sergio Ramos tenta o lançamento para Fernando Torres, mas a bola sai forte demais. Tiro de meta.

11' PRA FORA! Torres recebe lançamento de Mata e chega chutando. A bola sai por cima.

10' Torcida no Maracanã começa a gritar 'Olé' a cada toque de bola no Taiti.

7' Fernando Torres é lançado na direita, tenta o cruzamento e Roche tira com um tapinha.

5' Fernando Torres tabela com Mata, entra na área e bate com categoria no cantinho. Espanhóis na frente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA! FERNANDO TORRES ABRE O PLACAR!

4' Cazorla é desarmado no meio campo. No contra-ataque, Caroine cruza mas Monreal afasta.

2' Davi Silva tenta a enfiada de bola para Torres, mas ela sai pela linha de fundo.

1' Espanha bastante vaiada no Maracanã.

0' Rola a bola! Saída do Taiti!

15:57 Hinos executados, jogadores perfilados. Vai rolar a bola no Maracanã.

15:55 HINO DO TAITI!

15:54 HINO DA ESPANHA SENDO EXECUTADO!

15:49 ESPANHA CONFIRMADA Reina, Azpilicueta, Ramos, Albiol e Monreal; Javi Martínez, Cazorla e David Silva; Juan Mata, David Villa e Torres.

15:45 TAITI CONFIRMADO Roche, Lemaire, Vallar, Ludivion e Vahirua; J. Tehau, Bourebare, Caroine e A. Tehau; Chong Hue e Aitamai.

15:07 ESPANHA Seleção Espanhola acaba de chegar ao Maracanã. Trajeto do hotel para o estádio levou cerca de 30 minutos. No desembarque, muitos torcedores foram tietar os jogadores.

15:03 Espanha estreia com vitória na Copa das Confederações.

14:57 Taiti marca gol histórico, mas é goleado pela Nigéria.

14:48 TAITI Seleção Taitiana acaba de desembarca no estacionamento do Maracanã. Jogadores são saudados pelos torcedores presentes na chegada. Pelo visto a torcida brasileira já decidiu para que lado irá torcer.

14:46 Este será o primeiro confronto entre Espanha e Taiti na história. O favoristimo é todo voltado para o lado europeu da disputado. Porém, assim como na partida contra a Nigéria, os Taitianos sonham em fazer pelo menos um gol.

14:30 Boa tarde, amigos! A equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Espanha e Taiti, válida pelo Grupo B da Copa das Confederações. Os espanhóis buscam consolidar sua classificação para a próxima fase, enquantos os Taitianos querem fazer história. Fique conosco!