Forlán marca e Uruguai vence a Nigéria em Salvador

Na partida que fechou a segunda rodada da Copa das Confederações, o Uruguai venceu a Nigéria por 2 a 1. Diferente da estreia contra a Espanha, Forlán começou jogando, fez a sua 100ª partida com a camisa uruguaia e voltou a marcar depois de mais de um ano na seca – o último gol dele pelo seu país havia acontecido em 2 de junho de 2012, contra a Venezuela. O outro gol celeste foi marcado por Diego Lugano, ex-São Paulo, e Obi Mikel, do Chelsea, anotou o único tento dos africanos. Agora, o Uruguai enfrenta o Taiti, enquanto a Nigéria tem pela frente a poderosa Espanha, que vem de vitória por 10 a 0 sobre os taitianos.

Precisando do resultado para não ser eliminado antecipadamente, o Uruguai começou a partida indo pra cima dos nigerianos e criando oportunidades. Antes mesmo do primeiro minuto, Rodríguez aproveitou rebote na entrada da área e colocou Enyeama para trabalhar. Cinco minutos depois, Suaréz deixou Cavani na cara do gol, mas a arbitragem assinalou impedimento. A insistência uruguaia foi recompensada aos 18 minutos. Forlán aproveitou sobra depois da cobrança de escanteio, cruzou rasteiro, Cavani tentou tocar de letra e furou, mas a bola sobrou para Lugano, sozinho na pequena área, apenas empurrar para as redes e abrir o placar.

Depois de sofrer o gol, a Nigéria se acertou na partida e começou a criar com mais perigo, mas a defesa celeste aparecia sempre na hora certa para salvar, principalmente com Cáceres, que travou duas grandes chances africanas. Entretanto, a solidez defensiva da Celeste Olímpica não se sustentou por muito tempo. Aos 36 minutos, Ideye fez linda jogada individual e achou Obi Mikel dentro da grande área. O meia do Chelsea dominou, fintou a marcação e bateu com muita categoria, no ângulo de Muslera, para igualar o marcador.

Na volta do intervalo, o Uruguai entrou disposto a definir o resultado o mais cedo possível e conseguiu alcançar o seu objetivo. Aos seis minutos, o tridente ofensivo que encantou o mundo na Copa de 2010 brilhou. Suárez arrancou em contra ataque, tocou para Cavani e o centroavante ajeitou para Forlán. Dentro da grande área, o camisa 10 mostrou toda a sua categoria, bateu de três dedos e anotou um lindo gol.

Com a liderança no placar e demonstrando muito cansaço, a Celeste recuou totalmente e deixou os nigerianos tomarem conta das ações, buscando apenas o contra-golpe. Todavia, a Nigéria encontrou muita dificuldade para criar oportunidades de perigo e pouco assustou Muslera. Aos 26 minutos, Máxi Pereira quase mandou contra o próprio patrimônio, mas a bola passou a esquerda da meta e foi essa a grande chance dos nigerianos até o apito final do árbitro.