Goleiro do Taiti define jogo: "Foi formidável"

10 a 0. O nível técnico entre Espanha e Taiti foi um abismo sem tamanho mostrado no Maracanã nesta quinta-feira (20). Mas os heróis do jogo não foram os espanhóis, e sim os taitianos. Carismáticos com os brasileiros, a torcida retribuiu à seleção representante da Oceania com gritos de "olé" e de "Taiti, Taiti!", mesmo já goleado por dez gols. O goleiro Mikael Roche, que substituiu Xavier Samin, se encantou com a partida e definiu após o apito final:

"Foi formidável", resumiu brevemente o arqueiro. "Só quero lembrar dessa torcida maravilhosa, das pessoas no estádio. Foi incrível. Do fundo do coração, quero agradecer aos que estiveram aqui. Não nos conhecem e nos apoiaram desse jeito. Obrigado, obrigado mesmo", agradeceu.

Roche também se admirou com o Maracanã lotado, uma situação inédita para ele e para todos os outros jogadores do elenco. "Foi maravilhoso. Estamos acostumados a ter 100 ou 200 pessoas vendo nossos jogos. Dá para entender o que estão falando, acenam para mim. Mas aqui, 70 mil, foi incrível, como um sonho", comparou o goleiro, que vibrou como um gol o pênalti perdido por Fernando Torres no segundo tempo (veja no vídeo abaixo).

O Taiti levou 16 gols em dois jogos na Copa das Confederações e escreve seu último capítulo na competição enfrentando o Uruguai, domingo (23), às 16h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.