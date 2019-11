Brasil - Itália, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. O Brasil venceu a Itália por 4 a 2 e garantiu a primeira colocação do Grupo A. Amanhã será definido o Grupo B e conheceremos quem enfrentará a Seleção Canarinha nas semifinais da Copa das Confederações. Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam.

18:05 Confira a classificação final do Grupo A da Copa das Confederações.

P J V E D GP GC SG 1º BRASIL 9 3 3 0 0 9 2 7 2º ITÁLIA 6 3 2 0 1 8 8 0 3º MÉXICO 3 3 1 0 2 3 5 -2 4º JAPÃO 0 3 0 0 3 4 9 -5

18:03 COPA DAS CONFEDERAÇÕES Pelo outro jogo do grupo, o México venceu o Japão por 2 a 1. Chicharito marcou duas vezes e Okazaki descontou.

17:55 O Brasil encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos. Garantido como primeiro colocado no Grupo A, a seleção brasileira já tem compromisso marcada para a próxima quarta feira onde enfrenta o segundo colocado do Grupo B pelas semifinais da Copa das Confederações.

FIM DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA! O Brasil vence a Itália por 4 a 2 e consolida a primeira colocação no Grupo A.

47' VÍDEO Fred marca o seu segundo gol na partida, o quarto brasileiro.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' E a torcida brasileira solta o grito na Arena Fonte Nova.

42' GOL DO BRASIL Bernard recebe na direita, rola para Marcelo que chuta. Buffon espalma e Fred só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FRED FECHA A VITÓRIA BRASILEIRA!

40' Thiago Silva afasta o perigo após boa tabela de De Sciglio e Candreva.

38' PÚBLICO PRESENTE Temos 48.864 torcedores presentes na Arena Fonte Nova para Brasil e Itália.

37' BALOTELLI Em jogada ensaiada, Balotelli pega de primeira e manda próxima ao poste esquerdo de Julio César.

36' COPA DAS CONFEDERAÇÕES Okazaki desconta para o Japão. Em andamento: Japão 1-2 México.

35' NO TRAVESSÃO! Maggio sobe mais que a defesa brasileira e cabeceia com potência no travessão de Julio César.

34' VÍDEO Chiellini desconta para a Itália.

33' FOTO Fred comemora o seu gol.

32' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Hulk ENTRA: Fernando

31' VÍDEO Fred, desencantando, marca o terceiro gol brasileiro na partida.

30' SUBSTITUIÇÃO NA ITALIA! SAI: Diamanti ENTRA: El Sharaawy

29' A reclamação brasileira é correta, não existe vantagem em pênalti. Foi visível o apito do árbitro na marcação do pênalti em cima de Balotelli, com isso a defesa brasileira parou. Chiellini marca o gol, mas o pênalti deveria ter sido marcado.

25' GOL DA ITÁLIA Em cobrança de escanteio, Balotelli domina e rola para Marchisio que deixa para Chiellini colocar no fundo das redes. Jogadores brasileiros reclamam pois o árbitro teria assinalado pênalti em Balotelli.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! CHIELLINI DESCONTA!

24' Neymar deixa o campo bastante aplaudido pela torcida.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Neymar ENTRA: Bernard

22' "Eu, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor", Canta a torcida brasileira em Salvador.

21' GOL DO BRASIL Fred recebe lançamento de Marcelo, ganha no corpo da defesa italiana e chuta forte para marcar o seu gol na Copa das Confederações.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FRED DESENCANTA!

20' FOTO Chicharito marca o segundo gol do México contra o Japão.

19' FOTO Jogadores brasileiros comemoram o gol de Dante.

17' GOL DO MÉXICO Em jogo simultâneo à Brasil e México, Chicharito Hernandez marca o segundo mexicano contra o Japão.

16' VÍDEO Neymar, de falta, marca o segundo gol brasileiro e o terceiro dele na Copa das Confederações.

15' VÍDEO Giancherini, após lindo passe de Balotelli, empata o jogo.

10' NEYMAR 3 jogos, 3 gols. Vice-artilheiro da competição, maior goleador brasileira na Era Felipão.

9' GOL DO BRASIL Neymar, com categoria, coloca a bola no ângulo esquerdo de Buffon. Brasil em vantagem.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR DE FALTA!

6' FALTA EM NEYMAR! O camisa 10 entra driblando e é parado por Maggio.

5' GOL DA ITÁLIA Balotelli realiza um passe com extrema categoria para Giacherinni que entra sozinha para fuzilar as redes de Julio César.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! GIACHERINNI EMPATA!

4' Neymar sofre duas faltas em sequencia. De Sciglio e Maggio foram os autores.

2' Candreva arrisca de longe e Julio César só acompanha.

1' Fred dá uma deixadinha para Neymar que chuta fraco. Bola nas mãos de Buffon.

0' Rola a bola para o segundo tempo! Brasil vence por 1 a 0!

17:07 CURIOSIDADE Conhecido por sua chuteira preta, Fred vive um dilema pessoal. Desde que trocou de patrocínio e passou a usar chuteiras coloridas, o camisa 9 brasileiro não marcou gols.

17:05 Confira as estatísticas do primeiro tempo de Brasil e Itália.

BRASIL X ITÁLIA 65% POSSE DE BOLA 35% 9 FINALIZAÇÕES 1 7 ROUBADAS DE BOLA 5 11 PASSES ERRADOS 11 13 FALTAS COMETIDAS 9

17:00 VÍDEO Dante, no último minuto do primeiro tempo, abre o placar para a Seleção Brasileira!

16:56 FOTO Dante comemora o seu gol contra a Itália!

16:54 No replay do gol, Dante aparece um pouco adiantado, em posição irregular. Os jogadores italianos reclamaram com a arbitragem apenas o apito final do primeiro tempo.

16:53 O resultado parcial vai garantindo o Brasil na liderança do Grupo A com 9 pontos. Neste momento, a Seleção Brasileira enfrentaria o Uruguai pelas semifinais da Copa das Confederações, a partida seria realizada em Belo Horizonte.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Brasil abre o placar no último minuto do primeiro tempo! 1 a 0.

46' GOL DO BRASIL Neymar cobra falta na cabeça de Fred que cabeceia com categoria. Buffon espalma para o lado, mas Dante aproveita para tocar pro gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! DANTE ABRE O PLACAR!

44' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ GUSTAVO! Por impedir o contra-ataque de Maggio.

41' FALHA DANTE, FALHA BALOTELLI! Marchisio lança para Balotelli, Dante erra o corte e Balotelli erra o domínio de bola. Chance desperdiçada.

40' Neymar exagera na força do cruzamento e manda a bola pela linha de fundo.

39' CARTÃO AMARELO PARA MARCHISIO! Por falta dura em cima de Oscar.

38' BUFFON! Neymar cobra escanteio na cabeça de Hulk, mas Buffon, com um tapinha, impede o gol.

36' Sistema de marcação italiano é perfeito até aqui. Forte e com poucas faltas, dificulta o jogo brasileiro.

33' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Davi Luiz ENTRA: Dante.

31' Cesare Prandelli foi obrigado a realizar duas substituições com apenas meia hora de jogo.

30' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA! SAI: Abate ENTRA: Maggio.

29' CARTÃO AMARELO PARA NEYMAR! Por falta dura em Abate.

28' Neymar comete falta dura em Abate, que fica caido no gramado sentindo muitas dores.

26' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA! SAI: Montolivo ENTRA: Giacherinni.

25'Hulk cobra escanteio fechado e Buffon tira de soco.

23' PERDE NEYMAR! Fred, de calcanhar, acha um belo passe para Neymar que bate cruzado, a bola passa longe da trave. Que chance perde o Brasil.

22' IMPEDIMENTO! Neymar parte com a bola e tenta acertar o passe para Fred, mas o camisa 9 estava em posição irregular.

21' Daniel Alves cobra falta, a defesa italiana e a bola quase sobra para Fred estufar as redes.

20' Aquilani puxa Oscar e comete falta na entrada da grande área. Boa chance brasileira!

19' Marcelo faz boa jogada pela esquerda, passa por dois italianos e rola para Fred que tenta o toque de letra para Neymar, sem sucesso.

18' Thiago Silva faz o lançamento para Neymar que, na entrada da área, mata no peito mas é desarmado.

17' Oscar comete falta em Aquilano. É a terceira sofrida pelo volante italiano que reclama.

16' Davi Luiz se recupera, e já está pronto para voltar.

15' Davi Luiz fica caído no gramado e recebe atendimento médico. Preocupação brasileira e, por isso, Dante já está no trabalho de aquecimento. Felipão pode ser obrigado a mexer logo nos primeiros 15 minutos de jogo.

14' FALTAS COMETIDAS Brasil 9 x 3 Itália

12' Torcida brasileira vaia o árbitro e o toque de bola italiano.

11' Marcelo cai na lateral esquerda do campo e pede, o árbitro nada marca. No lance seguinte, Neymar comete falta em Montolivo, exatamente igual à sofrida por Marcelo.

10' Daniel Alves comete falta em Montolivo. Logo em sequência, Neymar comete outra em Chiellini. Brasil muito faltoso neste ínicio de jogo.

8' CARTÃO AMARELO PARA DAVI LUIZ! Por falta dura em Balotelli

7' FALTA DURA! Davi Luiz chega forte em Balotelli, clima esquenta em Salvador.

5' Diamanti cobra falta na área brasileira, Thiago Silva afasta de cabeça.

4' CARTÃO AMARELO PARA AQUILANI! Por falta em cima de Neymar.

3' VIOLÊNCIA! Aquilani comete falta dura em cima de Neymar

1' QUE PRESSÃO! Neymar rouba a bola, toca para Fred que é impedido de finalizar. Na sequência, Fred rouba a bola e rola para Oscar que é cortado por um carrinho. No rebote, Hulk pega a sobra e finaliza com violência para defesa de Buffon. Que inicio de jogo brasileiro.

0' ROLA A BOLA NA ARENA FONTE NOVA! São, apenas, 9 títulos mundiais em campo!

16:00 As duas equipes já estão posicionadas, vai começar a partida!

15:59 GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA! Torcida Brasileira continua cantando o Hino Nacional até o seu fim, mesmo após a banda da FIFA ter se silenciado.

15:58 Em execução, o Hino Nacional Brasileiro.

15:57 Hino da Itália é executado em Salvador.

15:56 As Seleções entram a campo conforme manda a FIFA. As bandeiras dos dois países são seguidas pela bandeira da instituição.

15:55 As Seleções Brasileiras e Italianas estão no túnel de acesso ao campo, esperando apenas a confirmação dos organizadores para entrar. O Brasil trajá sua honrosa camiseta amarela enquanto a Azurra também veste seu uniforme tradicional.

15:50 Simultaneamente à Brasil e Itália, México e Japão se enfrentam em Belo Horizonte. As duas seleção já estão eliminadas.

15:45 MUDANÇAS Machucado, Paulinho será desfalque pela Seleção Brasileira contra a Itália, em seu lugar entrará Hernanes. Recentemente, Paulinho foi vendido ao Tottenham por R$ 53 milhões.

15:35 Ravshan Irmatov, do Uzbequistão, será o árbitro da partida.

15:30 ÚLTIMO CONFRONTO Em Março de 2013, Brasil e Itália se enfrentaram por um amistoso internacional. O placar de 2 a 2 marcou o último jogo entre as equipes até então, a Seleção Brasileira abriu 2 a 0 no placar mas, sucumbiu a força italiana no segundo tempo que empatou a partida.

15:25 FOTO Faltando cerca de 40 minutos para o jogo, a Arena Fonte Nova ainda não se encontra lotada. Porém, segundo a FIFA, todos os ingressos para a partida foram vendidos e a expectativa é de casa cheia.

15:20 Além da primeira colocação no Grupo A, o jogo de hoje traz como interesse um possível confronto contra a Espanha. Liderando o Grupo B, os bicampeões europas e atuais campeões mundiais devem confirmar sua classificação final contra a Nigéria e irão enfrentar o segundo colocado do Grupo A na semifinal.

15:17 Confira a artilharia da Copa das Confederações.

ARTILHEIROS GOLS PAÍS Fernando Torres 4 Espanha David Villa 3 Espanha Oduamadi 3 Nigéria Balotelli 2 Itália David Silva 2 Espanha Jô 2 Brasil Neymar 2 Brasil

15:15 Os ônibus das duas seleções já chegaram à Arena Fonte Nova. Delegações brasileiras e italianos se encaminharam para seus vestiários em um clima de descontração e tranquilidade. Ambas as seleções já estão classificadas para a próxima fase.

15:10 Confira a classificação do Grupo A da Copa das Confederações.

P J GP GC SG 1º Brasil 6 2 5 0 5 2º Itália 6 2 6 4 2 3º México 0 2 1 4 -3 4º Japão 0 2 3 7 -4

15:01 Brasil e Itália se classificaram de forma antecipada para a segunda fase da Copa das Confederações já na rodada passada. Os Brasileiros venceram o México por 2 a 1, enquanto os Italianos realizaram a partida mais emocionante da competição até aqui vencendo o Japão por 4 a 3.

15:00 ITÁLIA CONFIRMADA Os Italianos vão pro jogo com: Buffon, Abate, Bonucci, Chiellini e De Sciglio; Montolivo, Aquilani, Candreva, Marchisio e Diamanti; Balotelli.

14:58 BRASIL CONFIRMADO A Seleção Brasileira vai a campo com: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Hernanes e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

14:51 CONFRONTOS HISTÓRICOS Sofrendo pelos 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, o Brasil conquistaria o seu quarto título mundial contra os Italianos. O ato final coube a Roberto Baggio que isolou a sua cobrança de pênalti.

14:47 CONFRONTOS HISTÓRICOS Em 1970, o México foi palco de uma das maiores partidas do futebol mundial. A incrível geração de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gérson, e outros craqueou aplicou com satisfação a goleada por 4 a 1 em cima da Itália, conquistando o tricampeonato mundial.

14:45 CONFRONTOS HISTÓRICOS Em 2009, Brasil e Itália faziam o seu primeiro e único jogo - até então - pela Copa das Confederações. Em solo africano, a Seleção dirigida por Dunga que não gozava da confiança da torcida venceria a atual campeã mundial por 3 a 0.

14:35 CONFRONTOS HISTÓRICOS Em 1978, a ''estranha'' goleada da Argentina sobre o Peru tirou o Brasil da final. Na disputa de terceiro lugar, a Seleção Canarinha cumpriu o seu papel de 'campeão moral' e venceu a Itália por 2 a 1 com gols de Nelinho e Dirceu. Causio marcou para os Italianos.

14:33 CONFRONTOS HISTÓRICOS Em 1982, um dos resultados mais triste da história. A Seleção Brasileira dirigia por Telê Santana, conhecida pela personificação do 'futebol-arte' era derrotada pela Itália em partida história de Paolo Rossi que marcou três gols. O jogo em questão ficou eternizado com 'Tragédia do Sarriá'.

14:32 CONFRONTOS HISTÓRICOS Em 1938, quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem pela primeira vez em uma semifinal da Copa do Mundo. Com gols de Colaussi e Meazza - Romeu descontou para o Brasil -, os Italianos avançarem para a final onde vencenriam a Hungria conquistando seu primeiro título mundial.

14:32 Dentrei esses 15 confrontos, cinco foram realizados em Copas do Mundo onde o retrospecto é igualitário. São duas vitórias brasileira contra outros dois triunfos italianos e um empate.

14:31 Duas das principais escolas do futebol mundial, Brasil e Itália realizam o 16º confronto de sua história. No placar, a vantagem é brasileira com 7 vitórias, 3 empates, contra 5 triunfos italianos.

14:30 Boa tarde, amigos! Nesta tarde a equipe VAVEL Brasil transmite a partida entre Brasil e Itália. São nove título mundiais em campo disputando quem fica com a primeira colocação do Grupo A. Fique conosco!