Uruguai esconde o jogo na preparação para o confronto contra o Taiti

Na tarde deste domingo (23) o Uruguai vai encarar o Taiti na Arena Pernambuco com a total responsabilidade de vencer, e bem, para garantir sua classificação para as semi-finais da Copa das Confederações. O time celeste precisa vencer por no mínimo 9 gols de diferença para não depender do resultado entre Espanha e Nigéria. A tendência é que tenhamos uma mera formalidade, e que a Celeste Olímpica vença os simpáticos taitianos com tranquilidade. No entanto, muitas dúvidas pairam no ar em relação à formação do time.

O maestro Óscar Tabárez insiste com o mistério. A tendência é que o Uruguai vá a campo com um time bastante modificado, sobretudo para poupar seus principais jogadores, que atuam no futebol europeu e chegaram à Copa das Confederações no limite físico e mental, uma vez que a temporada recém se encerrou no Velho Continente. Uma mudança está confirmada: Sebastián Coates entra na vaga de Diego Lugano, autor do primeiro gol contra a Nigéria, e suspenso pelo segundo cartão amarelo.

O chutômetro do professor Tabárez

Ninguém sabe indicar bem quantas modificações serão feitas no time; podem ser 3, podem ser 7, pode ser com mudança de esquema tático, pode ser, pode ser... A ideia do treinador é jogar com calma. Não pensar em golear sem antes fazer o primeiro gol, por isso não devemos ver nenhuma excentricidade na montagem da equipe. Até porque, apenas uma derrota da Espanha para a Nigéria obrigaria os uruguaios a abrir a guarda dos taitianos a gols.

Tabárez falou sobre essa possibilidade e que seus planos se baseiam “não no possível, porque no futebol tudo o é, e sim no mais provável, e para mim o mais provável é que a Espanha vença a Nigéria e que nós venceremos o Taiti. No entanto não se pode saber antes de jogar as partidas”. Ao que tudo indica, o meio-campo mudará completamente e o time sairá do 3-4-1-2, utilizado contra a Nigéria, para um 4-4-2, a exemplo da estreia contra os espanhois.

Mais uma semana logisticamente conturbada

Os treinamentos ao longo da semana foram, novamente, um complicador para a delegação uruguaia. Na sexta-feira (21) o trajeto de 30 quilômetros entre o hotel Mar, onde a equipe está hospedada, e o CT do Náutico, foi percorrido como se fosse de 200. Chegando lá, sob forte chuva, apenas os atletas que não entraram em campo contra a Nigéria fizeram um trabalho em campo reduzido.

Neste sábado (22), pela primeira vez na Copa das Confederações, os uruguaios fizeram reconhecimento de gramado. O trabalho na Arena Pernambuco foi fechado para a imprensa, e não houve nenhum indício das mudanças que poderemos ter no time uruguaio. Os atletas permaneceram no vestiário para acompanhar Brasil e Itália, potenciais adversários nas semi-finais da competição – para não que acontecesse o mesmo da partida entre Nigéria e Taiti, que os uruguaios não puderam acompanhar, pois estavam em deslocamento aéreo.

Quando parece que os problemas vão acabar...

Eles se tornam mais bizarros. A estadia uruguaia no Brasil vem sido marcada pela convivência com fortíssimas chuvas, que inclusive os impossibilitaram de treinar como o planejado antes dos dois primeiros jogos. Na saída dos jogadores do hotel, Sebastián Eguren, Diego Forlán, Diego Pérez e o auxiliar José Herrera ficaram por cerca de uma hora trancados dentro de um elevador, atrasando a saída para o treino de reconhecimento da Arena Pernambuco e a conferência de imprensa do técnico Óscar Tabárez.

Muito se fala que o jogo é uma ótima oportunidade de um duelo entre Forlán e Suárez pela liderança do ranking histórico de gols da Celeste. Porém, Luisito não deve jogar, dando lugar a Abel Hernández. O time provável para o jogo das 16h desse domingo tem Muslera; Aguirregaray, Coates, Godín e Cáceres; Eguren, Diego Pérez, Lodeiro e Ramírez; Forlán e Hernández. Como de costume, o maestro não confirma nada...