Espanha - Itália, assim acompanhamos

18:53 Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão entre Espanha e Itália. Foi um jogo emocionante, e nos pênaltis mostraram categoria, menos Bonucci. Quem esperava jogo fácil espanhol, se enganou. A Azurra se superou e fez uma grande partida. Acesse o portal em instantes para ler a crônica da partida. Até a próxima!

FOTO: Elenco espanhol comemora passagem inédita para a final da Copa das Confederações.

FINAL: Espanha 0 (7) x (6) 0 Itália.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DA ESPANHA! Navas faz o gol que põe a Fúria na final da Copa das Confederações contra o Brasil. A Itália enfrenta o Uruguai na decisão do 3º lugar.

PRA FORAAAAAAAA! À LA BAGGIO!!!! Bonucci mandou o pênalti para a arquibancada. Chance para a Espanha vencer.

GOOOL DA ESPANHA! Busquets só deslocou Buffon.

GOOOOL DA ITÁLIA! Montolivo: 6 a 5.

GOOOL DA ESPANHA! Mata iguala novamente.

GOOOL DA ITÁLIA! Pirlo deixou Cassilas parado no gol e a bola foi rasteira, no canto direito.

GOOOOL DA ESPANHA! Sergio Ramos: 4 a 4.

GOOOOL DA ITÁLIA! Giovinco.

GOOOL DA ESPANHA. Piqué empata novamente: 3 a 3.

GOOOL DA ITÁLIA! De Rossi mandou no alto direito de Cassilas, que foi no outro canto.

GOOOOL DA ESPANHA! Iniesta empata, mas Buffon quase pegou.

GOOOL DA ITÁLIA, Aquilani, rasteiro no canto direito e Cassilas não chegou na bola.

GOOOOL DA ESPANHA! Xavi empata!

GOOOL DA ITÁLIA! Candreva, com cavadinha, fez 1 a 0 Azurra.

PÊNALTIS: Candreva é o primeiro a bater para a Itália.

16' - FIM DE JOGO NO CASTELÃO: Espanha 0 x 0 Itália. Foi o primeiro empate da Copa das Confederações 2013. Com o resultado, vamos para a cobrança dos pênaltis no Castelão.

15' - Pressão espanhola, mas a Itália consegue se segurar.

10' - DE NOVO A FÚRIA! Jesús Navas tentou chute cruzado de direita e Buffon desviou no reflexo, na ponta dos dedos. Por pouco não sai o gol espanhol!

9' - QUASE, ESPANHA! Xavi chutou de fora da área, Buffon deu um tapa na bola e ela foi na trave. No rebote, Javi Martinez tentou arremate cruzado e ela foi para fora.

4' - Juan Mata tenta chutar "colocado" da entrada da área, mas a bola passou à direita de Buffon.

0' - Começam os últimos 15 minutos de partida. Ou alguém faz gol e ganha, ou teremos penalidades máximas no Castelão.

18:15 Jogadores descansam por dois minutos e só trocam de campo.

16' - Fim do primeiro tempo da prorrogação: 0 a 0. É o primeiro empate da Copa das Confederações dentro dos 90 minutos.

15' - Cartão amarelo para Piqué.

FOTO: Jordi Alba e Candreva disputam dividida.

13' - Xavi cobrou falta, tirou da barreira, mas foi por cima de Buffon.

8' - UUUUUH! Iniesta lança alta, na medida para Jordi Alba, que ficou na cara de Buffon e mandou para fora.

6' - De Rossi salva no chute de Sergio Ramos, que estava livre para arrematar dentro da área.

3' - A Espanha muda pela última vez: sai Fernando Torres e entra Javi Martinez.

2' - NA TRAAAAVE! Giaccherini recebeu passe dentro da área e mandou de canhora, ela foi na trave. Por pouco o primeiro italiano.

0' - Sai Gilardino e entra Giovinco na Itália.

17:55 No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, mesmo assim nenhum dos dois times tirou o zero do placar. Mais meia hora de partida. Se persistir o empate, teremos pênaltis.

49' - FIM DE JOGO: Espanha 0 x 0 Itália. Vamos para a prorrogação em Fortaleza.

48' - Na última chance do jogo, Xavi levantou e Sergio Ramos resvalou de cabeça.

43' - Ao que tudo indica, o jogo deve ir para a prorrogação. Os times já mostram cansaço.

38' - NÃO, PIQUÉ! Zagueiro recebeu de Navas e tentou de primeira, isolou.

34' - Substituições: na Espanha, sai Pedro e entra Mata, na Itália, sai Marchisio e entra Aquilani.

28' - Pedro recebeu em profundidade, tentou tirar de Buffon, mas se desesperou na hora do chute e não aproveitou o fato do goleiro italiano estar fora do gol.

FOTO: David Silva se livra da marcação italiana.

20' - Cartão amarelo para De Rossi, por falta dura.

19' - Iniesta limpa marcação e manda para o gol, mas pegou torto nela.

FOTO: Manifestantes entram em confronto com a PM. Informações que chegam são que um policial e um manifestante estão feridos.

12' - JESÚS NAVAS DANDO "CARTÃO DE VISITAS"! Em sua primeira oportunidade, Jesús Navas recebeu de Fernando Torres e chutou firme, rasteiro. Buffon defendeu.

7' - Sai David Silva e entra Jesús Navas na Espanha.

0' - Houve mudança na Itália: entrou Montolivo, saiu Barzagli. Azurra mais ofensiva agora.

0' - Recomeça o segundo tempo de Itália e Espanha: 0 a 0 é o placar.

16:54 Clima continua tenso fora do Castelão. Vândalos depredaram um ônibus e colocaram fogo em um carro de TV.

16:52 No primeiro tempo a Itália foi melhor, criando várias boas oportunidades de gol. Já a Espanha tem a posse de bola, mas pouco produziu efetivamente.

45' - Fim do primeiro tempo em Fortaleza: Espanha 0 x 0 Itália.

44' - FALTOU PERNA! Iniesta cruzou pela esquerda e Xavi não consegiu alcançar. Se alcancasse, dificilmente Buffon conseguiria defender. por pouco a Espanha não abriu o placar.

42' - DE NOVO A ITÁLIA!!!! Giaccherini, pela esquerda, carregou e "limpou" a marcação, chutando para o gol, mas a bola ficou em cima da defesa. Na sobra, De Rossi tentou de fora da área e Cassilas espalmou do jeito que deu.

37' - QUASE, ESPANHA! Finalmente a Espanha conseguiu uma jogada de perigo. Fernando Torres girou em cima de Barzagli e ficou na cara de Buffon, chutando cruzado. A bola passou muito perto do arqueiro italiano.

35' - CASILLAS!!!!! Giachcherini avança e entra pela esquerda, cruzando para Maggio, que livre de marcação cabeceou para o goleiro Casillas fazer ótima defesa. Espanhóis reclamaram de impedimento inexistente.

30' - Mesmo não finalizando para o gol, os espanhóis têm 65% da posse de bola. Finalizações: Itália 6, Espanha 1.

23' - A Espanha não consegue espaço para finalizar e vê italianos adiantando marcação e definindo com rapidez as jogadas.

18' - MAIS ITÁLIA! Marchisio recebeu na área e "mergulhou" para cabecear, mas a bola foi para a linha de fundo, porém, mais uma chegada da Azurra.

17' - UUUUUUUUUUUUUUUH! Pirlo cobra falta da direita e De Rossi subiu de cabeça. O volante cabeceou para fora, perto do gol de Casillas.

16' - Maggio fez ótima jogada pela direita e cruzou rasteiro para Gilardino, que pegou fraco na bola e foi à direita de Buffon. Italianos se assanhando no jogo!

8' - Após escanteio, Maggio subiu de cabeça e mandou por cima de Casillas.

6' - Espanha começa mais envolvente, enquanto Itália inicia mais cautelosa.

2' - Pedro recebeu bola desviada após cruzamento e chuta rasteiro, à direita de Buffon e sem muito perigo.

0' - Bola rolando na Arena Castelão. Quem deu a saída foi a Espanha.

16:00 Um minuto de silêncio na Arena Castelão: morte de Stefano Borgonovo, ex-jogador do Milan, que morreu nesta quinta-feira (27) por esclerose múltipla aos 49 anos.

15:56 Agora é a vez do hino italiano ser executado em Fortaleza.

15:54 Hino da Espanha é executado na Arena Castelão.

15:51 Times entram em campo neste momento na Arena Castelão!

15:48 Campanha espanhola: vitória por 2 a 1 diante do Uruguai, na estreia; massacre por 10 a 0 contra o Taiti com o time reserva, a maior goleada da história em competições Fifa, e triunfo por 3 a 0 em cima da Nigéria. Espanha que tem o maior goleador da Copa das Confederações até o momento: Fernando Torres, com cinco gols.

15:46 A campanha italiana na Copa das Confederações: vitória por 2 a 1 contra o México, virada espetacular contra o Japão por 4 a 3 e derrota por 4 a 2 diante do Brasil. A Azurra levou oito gols em três jogos, o que preocupa Cesare Prandelli.

15: 44 O duelo de logo mais reserva um encontro antigo de rivais: Chiellini e Torres se enfrentam desde as categoria de base, há 12 anos.

FOTO: Fora do Castelão, manifestante tenta revidar ação da PM.

15:31 Fortaleza vive uma quinta-feira de manifestações. Cerca de 6 mil pessoas se reuniram para um ato contra os gastos da Copa do Mundo e governantes. Alguns deles entraram em confronto com a polícia local. O protesto não chegou ao Castelão por determinação da Fifa.

15:29 Na história, Itália e Espanha se enfrentaram 27 vezes, com 8 vitórias de cada lado e 11 empates.

VÍDEO: Relembre o último confronto entre as equipes. Foi na final da Eurocopa 2012, onde a Espanha goleou por 4 a 0 a Itália, gols de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata.

15:10 Os dois times já estão confirmados. A Itália, de Cesare Prandelli, terá Gilardino como novidade, no lugar de Balotelli, machucado. Na Espanha, Vicente Del Bosque não contará com Fabregas e Soldado, que lesionaram e não se recuperaram a tempo do jogo. Fernando Torres e David Silva os substituem.

FOTO: Torcida espanhola chega na Arena Castelão para acompanhar o jogo.

14:23 Boa tarde para você que acessa a VAVEL Brasil! A partir de agora acompanharemos a semifinal da Copa das Confederações entre Espanha x Itália. A bola rola às 16h na Arena Castelão, em Fortaleza.