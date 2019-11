Espanha vence Itália nos pênaltis e enfrenta o Brasil na final da Copa das Confederações

O futebol acompanhou uma das partidas mais imprevisíveis da história na tarde desta quinta-feira (27) no estádio Castelão, em Fortaleza. O favoritismo espanhol era eminente contra uma Itália que sofria pelos desfalques de última hora em seu elenco. Entretanto, o que se viu em campo foi totalmente o contrário. A escola italiana de futebol mostrou ao mundo o motivo do país formar tantos bons defensores e segurou enquanto pode o 'tiki-taka' espanhol. Durante 120 minutos o placar permaneceu intacto, mas nas penalidades, a qualidade técnica e frieza espanhola foram fundamentais para a classificação da Fúria rumo à final.

Com requintes de sofrimento a toda tona, foram necessárias sete cobranças até Jesus Navas, jogador que entrou no segundo tempo, cobrar sua penalidade no canto baixo esquerdo de Gianluigi Buffon para carimba o passaporte espanhol rumo ao Rio de Janeiro. Desenhou-se a final que todos esperaravam: Brasil, Espanha, Maracanã, Final, Copa das Confederações. O confronto está marcado para o dia 30 de junho, às 19 horas.

Maggio ditava o primeiro tempo de uma Itália superior

Quem vê os números da primeira etapa cai na sina de acreditar que esta foi mais uma partida emoldurada pelo mais do mesmo. Apesar dos 62% de posse de bola para o Roja, a Azzura foi mais aguda e tomava a iniciativa do jogo. Maggio, lateral do Napoli, foi a figura central do primeiro tempo e principal válvula de escape dos italianos.

Sem dificuldades de furar a fraca marcação feita por Jordi Alba, ele foi o responsável por pelo menos cinco grandes chances italianas na primeira etapa. Apesar de Pedro ter assustado a favor da Espanha pela primeira vez no jogo, a melhor chance caiu na cabeça de Maggio que desperdiçou o cruzamento perfeito de Pirlo.

Em sequências, várias chances desperdiçadas. Maggio, o próprio, serviu de bandeja para Gilardino finalizar pra fora. De peixinho, o camisa 2 perdeu outro chance clara, frente à frente com Casillas. O lateral italiano também serviria Marchisio antes de se lamentar pela chance que seu companheiro não aproveitou. Os espanhóis, atônitos pelo forte calor cearense, ainda teriam mais uma chance com Fernando Torres que girou sobre a marcação e chutou pra fora.

Inversão de papéis no segundo tempo

Na volta do intervalo, as duas equipes pareciam ter trocado de papéis em relação a primeira etapa. Enquanto a Itália, onipresente e melhor no jogo, era sufocada em seu campo de defesa, a Espanha impunha seu estilo de jogo buscando o gol, mas pecava nas finalizações.

O 'tiki-taka' espanhol colocava os italianos na roda que também sofriam pelo forte calor. Com o passar dos minutos, o jogo passou a ficar truncado e as chances eram raras. David Silva e Jesus Navas tentaram surpreender em chutes cruzados que foram defendidos por Buffon. O desgaste físico italiano era visível a partir do momento que Gilardino, único centroavante da Azzura, não tinha mais pernas para correr.

Enquanto Vicent Del Bosque olhava para seu banco de reservas, o estádio e Shakira - que vira e mexe era alvo do telão do estádio - iam ao loucura. O culpado era Piqué, que perto do fim da segunda etapa, desperdiçaria uma chance de ouro, livre e na grande área. A cabeçada por cima do gol selaria mais 30 minutos de sofrimento e desgate físico.

Prorrogação e penalidades

Na prorrogação, era vísivel o objetivo italiano de segurar o resultado e buscar as penalidades. Pelo lado espanhol, apesar do ínicio acanhado, se soltava mais ao ataque buscando decidir a prorrogação com um gol salvador. Giacherini foi o autor da primeira afliação do tempo extra após acertar uma bomba na trave direita de Iker Casillas. A resposta espanhol veio com Sérgio Ramos e Piqué, que perambulavam a grande área italiana e cansavam de perder chances.

Com o passar do tempo, os italianos iam ao seu limite enquanto os espanhóis crescia no jogo. Já na virada de tempo, Xavi bateria com categoria e só não correu para o abraço pois Buffon, com um tapinha, desviou a bola que ainda beliscaria a trave antes de sair. Era o fim, as penalidades eram eminentes e Howard Webb tratou de agilizar o serviço.

Duas muralhas nos gols davam o tom para a disputa, Buffon e Casillas eram os nomes da decisão. Entretanto, uma aula de penalidades foi vista em solo brasileiro. Doze cobranças impecáveis, perfeitas e com categoria empatavam o placar das alternadas. Até que Bonucci, relembrando Roberto Baggio na Copa do Mundo de 1994, isolou sua cobrança e deixou os espanhóis à um gol da final. E ele veio, com Jesus Navas. Espanha classificada para final da Copa das Confederações.