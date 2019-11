Barcelona e Santos confirmam amistoso no Camp Nou

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira (28), pelo seu site oficial, um amistoso contra o Santos dia 2 de agosto, no Camp Nou. A partida será válida pelo Troféu Joan Gamper e deve marcar a estreia de Neymar no clube catalão.

Será o encontro do jovem atacante justamente contra sua ex-equipe. O jogo foi uma exigência do Peixe na negociação do jogador com o time espanhol. Outro duelo acontecerá no Brasil, ainda sem data definida.

No anúncio feito em seu portal, o Barcelona resumiu a situação do adversário: derrotado pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista e que está em 16º lugar do Brasileirão até o momento. Além disso, destacou três jogadores: Arouca, Marcos Assunção e Montillo.

Na última vez em que Barcelona e Santos se enfrentaram, o Barça aplicou 4 a 0 nos santistas, na final do Mundial de Clubes de 2011. Relembre (no vídeo abaixo) como foi essa partida, realizada no Japão: