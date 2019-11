Contra o Brasil, fúria vai em busca do único título que lhe falta

Na noite deste domingo (30), no Maracanã, Brasil e Espanha farão a tão esperada final da Copa das Confederações. Será o encontro da maior com a melhor seleção da atualidade, como analisou bem Fernando Torres: "Somos o Brasil do presente".

“Temos mais a perder do que eles. Somos o rival a ser batido. Para nós o Brasil é favorito. Tem tudo a seu favor, joga em seu país, o ambiente e somando o fato de que todos querem vencer a Espanha”, continuou o centroavante do Chelsea. A decisão começa às 19h e a VAVEL BRASIL transmite minuto a minuto.

Artilheiro da última Eurocopa, Torres também foi o jogador que marcou o único gol da final da Euro de 2008, diante da Alemanha. Desde então, a fúria finalmente fez valer o apelido e conquistou a última Copa do Mundo, realizada na África do Sul em 2010, e conseguiu o tricampeonato europeu, em 2012 (o primeiro foi em 1964). Porém, no meio do caminho, fracassou na Copa América de 2009.

“Gostaríamos de encerrar este ciclo e começar um novo. E termos ganho tantas coisas nos enche de orgulho. Tem uma geração fantástica para seguir ganhando títulos”, revelou Xavi na coletiva de imprensa realizada nessa terça (29) no Maracanã. “Daqui a dois anos os que estão por vim do sub-19, sub-20 não vão ter o mesmo estilo”, afirmou Felipão, que ainda disse que em 2002, na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira “jogou bonito”.

“Neymar é um grande jogador, mas tem mais jogadores no Brasil"

Impossível não se lembrar de Neymar quando se fala em nova geração e em jogar bonito, e a jovem estrela brasileira foi tema na coletiva de imprensa concedida pelo goleiro da roja, Iker Casillas. “Neymar é um grande jogador, mas tem mais jogadores no Brasil. Não podemos nos preocupar só com Neymar”. O técnico da Seleção Espanhola, Vicente Del Bosque, também falou sobre o novo jogador do Barcelona. “O Brasil é muito mais que ele. É uma grande equipe, com dois dos melhores laterais do mundo, Alves e Marcelo; com dois zagueiros que também estão entre os melhores do mundo, e com outros, como Paulinho e Oscar, que podem resolver se Fred e Hulk, com sua potência, não resolverem”.

Mas engana-se quem acha que Del Bosque entrará receoso contra a seleção anfitriã da competição. “A Espanha será arrojada no Maracanã, respeitando sua identidade e sua ideia de jogo. Temos que saber quem é o rival, mas não jogar em função dele. Não podemos fazer loucuras e nem perder a identidade”.

Provável escalação

Casillas (Real Madrid); Arbeloa (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid) e Jordi Alba (Barcelona); Busquets (Barcelona), Xavi (Barcelona) e Iniesta (Barcelona); Fàbregas (Barcelona) Pedro (Barcelona) e Fernando Torres (Chelsea).

Curiosidade

Em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo e enfrentou a seleção da Espanha na segunda partida do quadrangular final da competição. No Maracanã, para um público de 152.000 pessoas, a seleção canarinha não decepcionou - como na final - e aplicou uma sonora goleada: 6 a 1. Porém, é de uma partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo de 1986, realizada no México, que os espanhóis reclamam. Na ocasião, a roja teve um gol legal anulado pelo árbitro australiano, Bambridge, e acabou perdendo a partida por 1 a 0 - se tivesse empatado, teria terminado em primeiro do grupo à frente do Brasil, dono da primeira colocação. “Disse ao árbitro que a bola entrou, mas nada...”, revelou Míchel após a partida ao jornal Marca, da Espanha. Foi o último confronto oficial das seleções.

Histórico

27/05/1934: Espanha 3-1 Brasil, Copa do Mundo, em Génova, na Itália;

06/06/1962: Brasil 2-1 Espanha, Copa do Mundo, em Viña del Mar, no Chile;

07/06/1978: Brasil 0-0 Espanha, Copa do Mundo, em Mar del Plata, na Argentina;

08/07/1981: Brasil 1-0 Espanha, amistoso, em Salvador, no Brasil;

01/06/1986: Brasil 1-0 Espanha, Copa do Mundo, em Guadalajara, no México;

12/09/1990: Espanha 3-0 Brasil, amistoso, em Gijón, na Espanha;

13/11/1999: Espanha 0-0 Brasil, amistoso, em Vigo, na Espanha.

Total: 4 vitórias do Brasil (11 gols), 2 empates e 2 vitórias da Espanha (8 gols).