Uruguai - Itália, assim acompanhamos

PLACAR 1 2 3 4 5 URUGUAI 2 X O O X X ITÁLIA 3 O O X O

ITÁLIA VENCE! Nas penalidades, os italianos derrotam o Uruguai por 3 a 0 e conquistam o terceiro lugar da Copa das Confederações!

DEFENDE BUFFON! Gargano erra sua penalidade e a Itália conquista o terceiro lugar!

GOL DA ITÁLIA! Giancherini converte!

ENCAIXA BUFFON! Cáceres cobra muito mal e Buffon defende.

DEFENDE MUSLERA! De Sciglio desperdiça sua cobrança!

GOL DO URUGUAI! Luis Suaréz cobra com categoria!

GOL DA ITÁLIA! El Sharaawy marca o segundo!

GOL DO URUGUAI! Cavani empata a disputa!

GOL DA ITALIA! Aquilani acerta sua cobrança!

PEGA BUFFON! Forlán perde a primeira cobrança!

15:40 Penalidades serão cobradas no gol à esquerda das cabines de transmissão.

15:35 Vale lembrar que nesta mesma Copa das Confederações, a Itália foi eliminado pela Espanha em uma disputa de pênaltis.

FIM DE PRORROGAÇÃO! Teremos penalidades!

13' BUFFON! Gargano pega a sobra do ataque uruguaio e chuta forte. Buffon espalma. No rebote, Cavani impedido chuta pra fora.

10' OUTRA CHANCE! Depois de Suárez, Cavani é que tem a oportunidade de marcar o gol da vitória. Mas finaliza pra fora.

9' QUASE URUGUAI! Suárez arrisca de fora da área e a bola passa rente ao travessão de Buffon.

7' Persistindo este placar, a decisão do terceiro lugar irá para os pênaltis.

5' CARTÃO VERMELHO PARA MONTOLIVO! Árbitro não pensa duas vezes antes de mandar o volante italiano para a rua.

4' Candreva arrisca a finalização de fora da área e a bola passa com perigo rente a trave direita de Muslera.

2' IMPEDIMENTO! Gilardino recebe em boas condições, mas o lance já estava parado por impedimento assinalado.

1' SUBSTITUIÇÃO NO URUGUAI Sai Arévalo | Entra Diego Pérez

0' Começa o segundo tempo da prorrogação!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Zero a zero no placar temporário, 2 a 2 no placar geral.

10' POLÊMICA! Suaréz cai na área e reclama de pênalti. O árbitro nada marca!

5' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA Sai 4. Astori | Entra 19. Bonucci

4' A Itália fica trocando passes, tentando achar um espaço na defesa uruguaia. Os uruguaios só esperam.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

VÍDEOS: Os demais gols que decretaram o 2 a 2 até aqui.

FIM DO TEMPO REGULAMENTAR NA FONTE NOVA! TEREMOS MAIS 30 MINUTOS DE JOGO PARA DECIDIR O 3º COLOCADO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES!

46' El Shaarawy foi lançado na ponta-esquerda e Cáceres chegou atropelando tudo.

45' 3 minutos de acréscimo, vamos a 48.

44' O jogo teve uma queda considerável no ritmo. A Itália com as trocas consegue controlar melhor o ímpeto uruguaio.

38' SUBSTIUIÇÃO NA ITÁLIA Sai 23. Diamanti | Entra 22. Giaccherini

36' CARTÃO AMARELO Montolivo leva mais um cartão amarelo na partida.

36' SUBSTITUIÇÃO NO URUGUAI Sai 16. Maxi Pereira | Entra 6. Álvaro Pereira

FOTO: Cavani comemora o gol de empate, ainda o 1 a 1. Mal sabia ele que acabaria celebrando outro gol, um golaço. (foto: Miguel Tovar / Getty Images)

32' Não deu tempo nem de comemorar! Edinson Cavani, em uma ótima cobrança de falta empata o jogo. Foi ao alcance de Buffon, mas foi um belíssimo gol. Empata o Uruguai, 2 a 2!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAÇO DO URUGUAI!

31' Cavani arrancou, tentou encontrar espaço e foi derrubado por Aquilani. Oportunidade para o Uruguai.

28' Diamanti, brilha muito na Azzurra! Golaço de falta, desta vez direto, cobrando com muita categoria! Volta a frente a Itália, 2 a 1 para os azuis!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA!

26' El Shaarawy arrancou, preparou o chute e foi calçado pelo adversário. Boa chance para a Azzurra voltar à frente no marcador.

24' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA Sai 16. De Rossi | Entra 7. Aquilani

23' No escanteio, Lugano cabeceou na boca do gol, e a zaga afastou para longe. Pressão total da Celeste.

22' BUFFON ES-PE-TA-CU-LAR! Candreva errou o passe, o contra-ataque foi ótimo, Forlán fuzilou duas vezes e Buffon foi melhor ainda, fazendo duas defesaças! Se salva a Itália!

FOTO: Mais uma imagem muito bem feita no momento do gol da Itália, que abriu o placar, já empatado pelo Uruguai. (foto: Miguel Tovar / Getty Images)

18' A Itália está com muitos problemas na saída de bola, devido à pressão uruguaia, que busca a virada insistentemente, mas não cria oportunidades de gol.

16' CARTÃO AMARELO Suárez é advertido com cartão pelo árbitro argelino.

Até o momento do gol, tivemos um cartão amarelo para Chiellini, aos 10 minutos, e uma troca no Uruguai, com a entrada de Álvaro González na vaga de Cristian Rodríguez, 2 minutos antes do gol de empate.

13' De Rossi errou o passe, Gargano interceptou, levou até a área e serviu Cavani, que chutou rasteiro, por baixo de Buffon! Empata a Celeste em Salvador!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI!

1' Uma mudança, mas não que seja uma substituição. O gol italiano foi creditado a Astori, vendo as repetições.

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO, RECOMEÇA O JOGO EM SALVADOR!

VÍDEO: O gol de Diamanti, que deixa a Itália em vantagem até aqui.

ESTATÍSTICAS: Posse de bola: URU 42%-58% ITÁ | Finalizações: URU 9-12 ITÁ | Chutes a gol: URU 8-7 ITÁ | Faltas cometidas: URU 6-4 ITÁ | Impedimentos: URU 3-2 ITÁ | Escanteios: URU 2-2 ITÁ.

FOTO: Diamanti e Astori, que dividem o gol com Muslera, se abraçam comemorando o gol que vai dando o 3º lugar da Copa das Confederações para a Itália. (foto: Clive Mason / Getty Images)

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO EM SALVADOR! VITÓRIA ITALIANA ATÉ AQUI, 1 A 0, GOL DE DIAMANTI COBRANDO FALTA!

45' Nos 10 minutos finais do primeiro tempo, tivemos muitos chutes nos gols. As equipes atacam bastante e tornam o jogo bastante entretenido. 1 minuto de acréscimo.

FOTO: O momento exato que a bola acerta Muslera e vai morrer no fundo do gol uruguaio. (foto: Miguel Tovar / Getty Images)

41' Aliás, o lance de Astori teve uma bola na mão, que o árbitro poderia muito bem ter interpretado como pênalti. Lance difícil.

40' Astori se atrapalhou todo dentro da área, e na sequência do lance o árbitro cortou a saída de bola italiana. Para o momento...

38' Desta vez Forlán mandou para o gol, da entrada da área, e Buffon pegou firme.

37' PEGOU BUFFON! Maxi Pereira recebeu como atacante, girou bem, e mandou no cantinho, para ótima defesa de Buffon!

ESTATÍSTICAS: Posse de bola: URU 45%-55% ITÁ | Chutes a gol: URU 2-4 ITÁ | Escanteios URU 1-1 ITÁ.

32' Cavani desviou cruzamento da direita, mas estava impedido, acerto do auxiliar. Na sequência, Muslera mandou para escanteio uma finalização do time italiano.

GOL URUGUAIO ANULADO POR IMPEDIMENTO!

29' Martín Cáceres sofreu um corte na cabeça, e por mais "padrão Fifa" que o futebol tenha atualmente, a boa e velha faixa vai para a cabeça do uruguaio.

26' Suárez mandou para o gol e Buffon defendeu. Escanteio para o Uruguai.

FOTO: Bonucci, um dos principais responsáveis por a Itália estar em campo em Salvador, observa a partida do banco de reservas. Agora deve estar menos chateado. (foto: Claudio Villa / Getty Images)

24' Gol italiano de Alessandro Diamanti! Cobrando falta da ponta direita, o canhoto Diamanti mandou na trave, a bola pegou nas costas de Muslera e foi para o gol! Abre o placar a Azzurra em Salvador, 1 a 0 Itália!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA!

21' Candreva abriu na esquerda para De Sciglio que cruzou por baixo. Maxi Pereira mandou para o primeiro escanteio do jogo.

19' Bom contra-ataque italiano, e Candreva tentou de fora da área, sobre o gol uruguaio.

16' Diamanti arriscou de longe, novamente sem perigo para Muslera. A Itália leva perigo quando chega mais perto da área, a propósito...

FOTO: Maxi Pereira, que já tem cartão amarelo, na marcação sobre o faraó El Shaarawy. (foto: Vincenzo Pinto / APF Photo)

14' DEFENDEU O GOLEIRO! Ótima jogada de De Sciglio no apoio, e Muslera defendeu a finalização de Candreva!

13' E a torcida brasileira faz a "ola" na Fonte Nova, para que se perceba a relevância da emoção do jogo no momento.

11' BUFFON! Forlán cobrou a falta por baixo, por fora da barreira, mandando uma bola venenosa foi bem defendida pelo goleiro italiano!

11' Cavani recebeu na entrada da área, tentou o drible e foi derrubado por Astori. Falta muito boa para a Celeste!

8' UHHHHH! Na cobrança da falta, Chiellini se adiantou à marcação e raspou de cabeça na bola, à esquerda de Muslera.

8' CARTÃO AMARELO Maxi Pereira chegou atropelando o italiano e foi advertido com o primeiro cartão do jogo.

7' O Uruguai fechou o cerco à área italiana, com dois cruzamentos que levaram relativo perigo. Na sequência do lance, Astori acalmou os ânimos na defesa azzurra.

5' Suárez buscou uma bola quase perdida, inverteu na esquerda para Forlán que cruzou, mas Cavani chegou tarde. Bom lance de ataque do Uruguai!

3' E o primeiro impedimento é de Gilardino. Por enquanto, apenas obviedades nesta decisão do 3º lugar da Copa das Confederações.

FOTO: Estas são algumas das protagonistas do jogo, e que já estão rolando no gramado da Fonte Nova. (foto: Clive Mason / Getty Images)

1' Lugano comete a primeira falta do jogo, sobre Gilardino. Alguma novidade?

COMEÇA O JOGO NA ARENA FONTE NOVA! SAÍDA DE BOLA PARA A ITÁLIA, QUE JOGA DE BRANCO.

FOTO: Também temos torcida uruguaia na Arena Fonte Nova! (foto: Miguel Tovar / Getty Images)

AGORA É A VEZ DO HINO DA ITÁLIA!

HINO DO URUGUAI SENDO EXECUTADO!

12:54 As equipes estão entrando no gramado da Arena Fonte Nova!

12:45 Ao longo da história, Uruguai e Itália se enfrentaram 8 vezes, com 3 vitórias uruguaias, 3 empates e 2 vitórias italianas. O último confronto foi um amistoso em 2011, com vitória uruguaia por 1 a 0, em Roma. O gol do jogo foi de Sebastián Fernández, que não está na delegação da Copa das Confederações.

FOTO: Já temos torcida italiana na Fonte Nova, que está bastante animada, por sinal.

VÍDEOS: Por que Uruguai e Itália estão em Salvador, e não no Rio de Janeiro? Vejam abaixo como foram as semi-finais disputadas pela Celeste e pela Azzurra (foto: Vincenzo Pinto / AFP Photo).

FOTO: Os torcedores vão chegando aos poucos à Fonte Nova, mas o estádio recebe um público muito pequeno, a pouco mais de meia hora do início do jogo (foto: Daniel Garcia / AFP Photo).

12:25 Mesmo sendo uma decisão, os uruguaios vão jogar com cautela, ao menos para evitar chegadas mais fortes, pois qualquer suspensão prejudicará a Celeste nas Eliminatórias. Ao menos esta é a ideia dentro da delegação.

12:20 Enquanto isto, o técnico uruguaio Óscar Tabárez disse que repetiria o time da semi-final, mas a Celeste vai com uma troca em relação àquele jogo: sai Álvaro González para a entrada de Walter Gargano, visando a reforçar a marcação no meio-campo.

12:18 Os italianos vão realmente com o time misto que se anunciava, no entanto, Cesare Prandelli preparou algumas surpresas. Buffon, De Rossi e El Shaarawy, que ficariam de fora, vão para o jogo.

12:12 O jogo será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, que no momento tem céu claro e temperatura de 28°C. Portanto, ao menos no clima, teremos um jogo bastante quente.

12:10 Bom dia, internautas e amantes do futebol! A Equipe VAVEL Brasil abre os trabalhos para este domingo de decisões na Copa das Confederações. Começamos no início da tarde, com a decisão pelo 3º lugar, entre Uruguai e Itália. Fique conosco!