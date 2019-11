Brasil x Espanha, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. Fred, com dois gols, e Neymar são os protagonistas da vitória histórica que deu ao Brasil seu quarto título em Copa das Confederações em seis edições da competição. Parabéns Brasil! Obrigado a todos que nos acompanharam!

20:57 Neymar é eleito o homem do jogo. Ganhou quatro prêmio dos cinco jogos que o Brasil disputou.

20:55 Jogadores comemoram no centro do gramado. Festa no Maracanã!

TETRACAMPEÃO! Em seis edições da Copa das Confederações, o Brasil conquista o seu quarto título. Currículo para a seleção mais vitoriosa do mundo.

ACABOU, ACABOU! O BRASIL É TETRACAMPEÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES!

46' E a torcida grita: "O Campeão voltou!"

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

42' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Paulinho ENTRA: Hernanes

40' JULIO CÉSAR DE NOVO! David Villa recebe na esquerda, corta para o meio e bate no ângulo. Julio César defende com categoria.

37' PEGA CASILLAS! Jô recebe e tenta fazer o seu terceiro na competição. Casillas defende.

36' JULIO CÉSAR! Pedro recebe sozinho na pequena área e bate para uma belíssima defesa de Julio César.

35' Fred sai aplaudido de pé por todo o Maracanã. É o artilheiro da Copa das Confederações.

34' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Fred ENTRA: Jô

31' QUASE HAT TRICK! Daniel Alves acha Fred no centro da área que domina e chuta. A bola explode em Sérgio Ramos.

30' Torcida volta a gritar OLÉ no Maracanã!

27' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Hulk ENTRA: Jadson

26' FOTO Fred faz corações para torcida, seu gesto rotineiro para comemorar gols.

24' TIRA TINTA DO TRAVESSÃO! Neymar cobra falta com categoria, rente ao travessão de Casillas!

23' CARTÃO VERMELHO PARA PIQUÉ! Neymar parte em velocidade e Piqué comete falta por trás, de carrinho.

20' Villa arrisca o chute mas a bola passa longe do gol de Julio César.

19' VÍDEO Fred marca o terceiro gol!

18' NO GRITO DE OLÉ! Neymar lança Marcelo na linha de fundo, Fred pede sozinho na pequena área mas Marcelo chuta pro gol. Na rede pelo lado de fora.

17' TORCIDA BRASILEIRA GRITA OLÉ NO MARACANÃ!

15' FOTO Neymar e Fred comemoram o terceiro gol brasileiro.

15' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Fernando Torres ENTRA: David Villa

14' Iniesta entra na grande área e Julio César defende no abafa!

13' IMPEDIMENTO! Neymar acha Oscar na cara do gol, mas o bandeira marcava impedimento.

12' FOTO Neymar marca o seu gol

11' PRA FOOORA! Sérgio Ramos desperdiça a cobrança de pênalti, chutando pra fora!

10' PÊNALTI PARA A ESPANHA!

VÍDEO: David Luiz salva de forma espetacular o gol de Pedro.

8' SUBSTITUÇÃO NA ESPANHA! SAI: Mata ENTRA: Jesús Navas

VÍDEO: Brasil marca 2 a 0 com Fred e Neymar, assista aos gols!

2' GOL DO BRASIL Contra-ataque, Neymar faz o corta luz para Fred que bate com categoria, no cantinho, sem chance para Casillas!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FRED É O NOME DELE!

1' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Arbeloa ENTRA: Azpilicueta

0' Começa o segundo tempo!

20:00 Primeiro tempo espetacular do Brasil, o placar de 2 a 0 poderia até ter sido maior. Davi Luiz ainda salvou o gol espanhol em cima da linha.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Primeiro tempo espetacular do Brasil, que vence por 2 a 0!

45' Teremos um minuto de acréscimo!

44' GOL DO BRASIL! Jogadaça brasileira! Neymar arrancou, tocou para Oscar e ficou impedimento. Inteligente, Oscar espera Neymar sair da posição irregular, rola e Neymar solta a bomba para ampliar!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR AMPLIA!

42' Torcida no Maracanã grita o nome de Davi Luiz!

40' ESPETACULAR DAVI LUIZ! Em belo contra-ataque espanhol, Pedro sai na cara do goleiro, toca por baixo de Julio César e Davi Luiz salva em cima da linha!

36' Neymar dispara em contra-ataque, perde o tempo de bola e comete falta em Arbeloa.

35' Jordi Alba é lançado na linha de fundo, mas Thiago Silva faz o corte providencial.

32' DEFENDE CASILLAS! Neymar faz boa jogada pela direita e rola para Fred que, sozinho, chuta em cima do goleiro espanhol!

29' QUASE BRASIL! Neymar rola para Hulk que arrisca o chute. A bola vai pra fora.

25' CARTÃO AMARELO PARA SÉRGIO RAMOS! Por falta em Oscar.

19' PRA FORA! Fernando Torres sobe mais que a defesa brasileira e cabeceia com perigo.

18' PEGA JULIO CÉSAR! Iniesta arrisca de fora da área e o arqueiro brasileira manda para escanteio.

15' CARTÃO AMARELO PARA ARBELOA! Por falta em Neymar.

13' QUASE PAULINHO! O volante brasileiro tenta surpreender Casillas com um chute de longe e quase encobre o goleiro espanhol.

8' QUASE BRASIL! Fred toca de calcanhar para Oscar que chuta rasteira, tirando tinta da trave!

5' CONFUSÃO! Jogadores espanhois perdem a cabeça e começam a se descontrolar. Busquets bate boca com Thiago Silva, Fred e Paulinho.

2' GOL DO BRASIL Daniel Alves cruza, Fred se enrola e mesmo caído consegue tocar para o fundo do gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FRED ABRE O PLACAR!

0' APITA O ÁRBITRO! Começa o jogo no Maracanã!

18:58 HINO BRASILEIRO EM EXECUÇÃO!

18:57 HINO DA ESPANHA SENDO EXECUTADO!

18:54 Seleção estão perfiladas e prontas pra entrar no gramado do Maracanã.

18:53 FOTO Confronto entre o Choque e Manifestantes em frente ao Maracanã. Bombas de efeito moral foram usadas para controle da multidão.

18:52 DUELO DE GOLEADORES: Fernando Torres Marcar gols em 8 competições diferentes em apenas uma temporada não é o bastante para El Niño não ser contestado. Seu faro de gol é inegável e o perigo é eterno quando Torres está na grande área. Artilheiro da Copa das Confederações, o centroavante espanhol espera deixar a sua marca.

18:50 DUELO DE GOLEADORES: Fred Decisivo e mortal. Fred é a referência brasileira na hora de marcar gols. Apesar de sua participação efetiva na Copa das Confederações ter demorado a entrar em ação, o atacante do Fluminense mostrou contra a Itália e contra o Uruguai que não está morto quem peleja.

18:45 FIQUE DE OLHO: INIESTA Autor do gol mais importante da história espanhola: contra a Holanda, em 2010, que garantiu o primeiro e único título mundial de sua pátria. Iniesta é um dos maestro do futebol mundial e tem a responsabilidade de conduzir e gerenciar o 'tiki-taka' espanhol de forma ofensiva e objetiva. Sua participação na Copa das Confederações vem sendo fundamental para a Espanha.

18:40 FIQUE DE OLHO: NEYMAR Três gols e três assistências nos primeiros três jogos da competição. Participação fundamental nos dois gols que foram cruciais para a classificação à final. Neymar vive seu melhor momento com a camisa da Seleção Brasileira e busca o título da Copa das Confederações para se consolidar como realidade.

18:35 CONFUSÃO Confronto entre manifestantes e a tropa de choque acontece do lado de fora do estádio. Bombas de efeito moral e balas de borracha são usadas para dispersar a multidão. Clima tenso e perigoso no arredor do Maracanã.

18:33 PALCO MÁXIMO DO FUTEBOL Tempos inversos rondam o futebol mundial. Tida como a seleção mais vitoriosa da história, o Brasil enfrenta a Espanha como a 'zebra' da final, buscando surpreender. Entretanto, vemos do outro lado a Espanha que despertou para o futebol e hoje é considerada a melhor equipe do mundo. O destino também deixou para que esse confronto histórico fosse realizado no palco máximo do futebol: o estádio do Maracanã.

18:30 ESPANHA CONFIRMADA Com apenas uma mudança, Del Bosque manda sua seleção a campo com: Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Xavi, Iniesta; Juan Mata, Pedro, Torres.

18:22 Festa no Maracanã, a delegação brasileira sobe por completa ao gramado para fazer seu primeiro aquecimento. Gritos de 'Brasil, Brasil' são ouvidos vindos da arquibancada.

18:20 Antes de se dirigem para o Maracanã, a delegação espanhola assistiu um vídeo de 1 hora sobre a Seleção Brasileira. Entre as jogadas analisadas, Neymar se destacou pela sua partida contra o México. Seu gol e sua assistência foram bastante observadas e assinaladas por Vicent Del Bosque.

18:12 Goleiros do Brasil entram no gramado para realizar seu trabalho de aquecimento. Julio César, Diego Cavalieri e Jefferson tem seus nomes gritados pela torcida.

18:11 MARACANÃ LOTADO Cadeiras vazias são praticamente inexistente faltando 50 minutos para o apito inicial. Clima de confiança e ansiedade, é o Brasil ao lado da Seleção Brasileira na final da Copa das Confederações.

18:10 Samba, pagode e muita batucada resume o clima da Seleção Brasileira em sua chegada ao Maracanã. Muita animação por parte dos jogadores e serenidade da comissão técnica. Daniel Alves, Neymar e Dante são os mais animados.

18:06 Mais cedo, Uruguai e Itália empataram por 2 a 2 na Arena Castelão. Nas penalidades, Buffon brilhou após pegar 3 pênaltis e sagrou sua equipe italiana como terceira colocada da Copa das Confederações.

18:03 Apesar de pacífico, os manifestantes conseguem furar o bloqueio da polícia e se aproximam cada vez mais do estádio. O batalhão de choque foi acionado e já monta seu cerco policial. Clima começa a ficar tenso.

18:01 Jogadores espanhóis acompanham a cerimônia de encerramento do banco de reservas. A delegação foi bastante vaiada desde o momento que pisou no gramado do Maracanã.

17:57 BRASIL CONFIRMADO Sem alterações, Felipão repete o time base que vem reencontrando o bom futebol nesta Copa das Confederações: Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

17:55 Durante a semana, o capitão espanhol Casillas ditou o tom da decisão: "Esta é a final que o mundo inteiro queria ver."

17:50 No lado de fora, milhares de manifestantes protestam contra os altos gastos para a Copa do Mundo e das Confederações. A passeata começou na Praça Saens Peña, na Tijuca, e foi caminhando até chegar ao Maracanã. Porém, a barreira feita pela Policia Militar do Rio de Janeiro impede a chegada da manifestação em locais próximos ao estádio.

17:47 Chega ao fim a cerimônia de encerramento no Maracanã. Centenas de balões de gás são soltados ao céu ao som da bateria da Grande Rio. Linda festa.

17:46 Representando o costume antigo europeu, o uniforme da Seleção Espanhola virá como a bandeira brasileira bordada logo abaixo de seu escudo. A data e o local da partida de hoje também virão grafadas em respeito.

17:45 No facebook, a equipe VAVEL Brasil perguntou quem vencerá a final da Copa das Confederações. Quem é o favorito para você? Para quem vai sua torcida? Vote agora!

17:43 Começa a cerimônia de encerramento da Copa das Confederações. Artistas como Victor e Léo, Jorge Ben Jor, Arlindo Cruz e Ivete Sangalo comandam a festa. Cerca de 70.000 torcedores já estão presentes dentro do estádio, mas o movimento do lado de fora ainda é grande.

17:42 O ônibus que traz a Seleção Espanhola acaba de chegar ao Maracanã. A serenidade e frieza dos jogadores é nítidamente vista na hora do desembarque, poucas palavras e sorrisos. Como dito anteriormente, a entrada de Juan Mata no lugar de David Silva foi confirmada.

17:40 A delegação espanhola ainda não chegou no estádio, muito em virtude do cerco policial feito nos arredores por conta das manifestações. Entretanto, uma mudança na equipe já foi anunciada. David Silva vai para o banco de reserva e concede lugar a Juan Mata, que foi destaque nos últimos dois jogos da Fúria.

17:38 Neymar desceu do ônibus com um reco-reco em mãos, acompanhado por Dante que trazia um pandeiro. Daniel Alves e Marcelo também acompanhavam a turma cantando. Clima de descontração antes da partida decisiva.

17:37 O ônibus da Seleção Brasileira acaba de chegar ao Maracanã. Torcedores presentes no estádio fazem uma grande festa no momento do desembarque da equipe. Entre o jogadores, Neymar pareceu ser o mais tranquilo após descer cantando pagode e mandar beijos para os fãs no local.

17:36 No Grupo A da Copa das Confederações, o Brasil manteve o 100% de aproveitamento e liderou o seu grupo.

P J V E D 1º BRASIL 9 3 3 0 0 2º ITÁLIA 6 3 2 0 1 3º JAPÃO 3 3 1 0 2 4º MEXICO 0 3 0 0 3

17:35 Confira a classificação final do Grupo B da Copa das Confederações, que classificou a Espanha como líder de seu grupo.

P J V E D 1º ESPANHA 9 3 3 0 0 2º URUGUAI 6 3 2 0 1 3º NIGÉRIA 3 3 1 0 2 4º TAITI 0 3 0 0 3

17:34 Mais uma vez aparecendo em momentos decisivos, Paulinho aparece no fim do jogo para marcar e colocar o Brasil na final da Copa das Confederações.

17:33 Após o 0 a 0 no tempo normal, a Espanha precisou de 14 penalidades para eliminar a Itália e avançar rumo à final da Copa das Confederações.

17:31 Brasil e Espanha chegam a decisão após duas vitórias suadas em suas respectivas semifinais. Os canarinhos, jogando com o coração, derrotaram o Uruguai por 2 a 1 com um gol de Paulinho no fim do jogo. Na outra chave, a Fúria precisou ir até as últimas circustâncias para eliminar a Itália nas penalidades.

17:30 Boa tarde, internautas e amantes do futebol! A equipe VAVEL Brasil transmite neste domingo o confronto tão esperando nesta Copa das Confederações. Brasil e Espanha decidem o título que coloca frente a frente duas potências do futebol mundial. O 'tiki-taka' espanhol fará mais uma vítima ou o peso da camisa brasileira será levado em consideração? Fique conosco!