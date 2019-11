PSV confirma contratação de Maher e outros dois reforços

O PSV confirmou nesta segunda a contratação do jovem meio campista Adam Maher, o maior talento dessa nova geração holandesa, ele chega ao clube de Eindhoven após grande destaque no AZ, os valores da contratação giram em torno de 7 milhões de euros.

Após perderem as principais peças do elenco, a equipe busca uma reformulação para tentar tirar a soberania do Ajax, que já dura três temporadas. Van Bommel aposentou, Mertens foi para o Napoli, Lens seguiu para o Dynamo e Toivonen tem propostas de vários clubes. Os primeiros reforços são: Jefrrey Bruma, que chegou do Chelsea, Jozefzoon do RKC e Adam Maher do AZ.

Adam Maher

A grande contratação da temporada é sem dúvida Adam Maher, o jovem jogador, cobiçado por clubes de fora da Holanda havia declarado que jogaria ou no Ajax ou no PSV, pois não queria sair do país ainda, nesta segunda (1), o jogador realiza exames médicos em Eindhoven e mais tarde assina seu contrato de quatro temporadas. Maher foi o destaque do AZ na conquista da Copa da Holanda ano passado, justamente contra o PSV, ele marcou um belo gol e foi eleito o melhor em campo. Ele chamou a atenção de vários clubes após se destacar com a camisa da Holanda Sub-21, ele também já foi convocado para seleção principal, que disputa as eliminatórias para Copa do Mundo.

Jeffrey Bruma

Destaque das categorias de base do Feyenoord anos atrás, Bruma retorna ao país após não ter sucesso na Inglaterra, durante sua passagem pelos blues, ele foi emprestado ao Leicester e ao Hamburgo, onde também não conseguiu se afirmar. Ele tem apenas 21 anos e ainda tem tempo para mostrar o futebol que se esperava dele. O PSV pagou 3 milhões de libras no atleta.

Florian Jozefzoon

Jogador criado no Ajax, Florian não teve oportunidades de jogar, e logo foi emprestado ao NAC Breda, após bom desempenho, o RKC assinou com o jovem jogador, onde ele encontrou seu bom futebol e foi convocado para seleção Sub-21 da Holanda. Agora ele terá outra grande oportunidade, jogando no PSV.